La psicología dice que los adultos que sonríen a desconocidos no necesitan hablar para parecer accesibles

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LO ESENCIAL Las claves Estudios de psicología demuestran que una sonrisa genuina hace que una persona parezca más accesible, amable y fácil de abordar que si muestra una expresión neutra o enfadada. Un gesto de pocos segundos actúa como una señal de invitación social que puede provocar que los demás devuelvan la sonrisa y mejoren su estado de ánimo. Aunque sonreír aumenta la percepción de amabilidad y confianza, no siempre se traduce en el inicio automático de una conversación con desconocidos. La respuesta ante una sonrisa depende del contexto y de la personalidad; por ejemplo, las personas con ansiedad social pueden evitar el acercamiento al anticipar una interacción.

No hace falta decir “hola”, hacer una pregunta ni empezar una conversación. A veces basta con un gesto de apenas unos segundos para cambiar la impresión que recibe la persona que tenemos delante: sonreír.

La psicología lleva años estudiando cómo construimos primeras impresiones a partir del rostro, y uno de los resultados más consistentes es que una expresión de felicidad suele hacer que una persona parezca más accesible que cuando mantiene una expresión completamente neutra.

Un estudio publicado en Emotion comparó precisamente cómo distintas expresiones faciales modificaban la decisión de acercarse o evitar a otra persona. Los participantes tenían que valorar caras que mostraban enfado, felicidad o una expresión neutra. Las caras sonrientes fueron consideradas más accesibles que las neutras, mientras que las enfadadas recibieron las valoraciones más negativas. La señal aparece incluso antes de que se pronuncie una sola palabra.

Una sonrisa como invitación

Cuando vemos a un desconocido, el cerebro intenta resolver rápidamente varias preguntas: ¿parece amistoso?, ¿es seguro acercarse?, ¿querrá hablar conmigo? La expresión de la cara proporciona parte de esa información.

Otro trabajo que utilizó fotografías cotidianas y muy diferentes entre sí encontró que, al formar impresiones sobre desconocidos, las personas se apoyaban especialmente en señales amplias de accesibilidad, y una de las más importantes era precisamente la sonrisa.

No significa que podamos deducir la personalidad real de alguien solo porque sonría. La sonrisa funciona aquí como una señal momentánea. Indica cómo parece estar esa persona en ese instante y puede influir en nuestra disposición a acercarnos, aunque sepamos muy poco sobre ella. De hecho, no todas las sonrisas transmiten exactamente lo mismo.

Una investigación publicada en Cognition and Emotion distinguió entre sonrisas auténticas (las conocidas como sonrisas de Duchenne, en las que también participa la zona alrededor de los ojos) y sonrisas más sociales o corteses. Los participantes percibían a quienes mostraban una sonrisa genuina como más amistosos y más dispuestos a mantener una conversación.

En otras palabras, una sonrisa puede comunicar algo parecido a “puedes acercarte” sin que nadie tenga que decirlo expresamente. Ese mecanismo tiene bastante sentido en situaciones cotidianas.

Imaginemos un ascensor en el que entran dos desconocidos. Uno mira brevemente al otro y sonríe; el otro mantiene una expresión seria y evita cualquier gesto. Ninguno ha pronunciado una palabra, pero probablemente la primera persona parezca más fácil de abordar si hubiera que preguntar algo.

Lo mismo puede ocurrir en una cola, en el transporte público, en el gimnasio o esperando en una cafetería.

Un experimento con 480 transeúntes encontró además que cuando quien se acercaba a ellos sonreía, las personas tendían a devolver la sonrisa con mayor frecuencia y mostraban un estado de ánimo más positivo que cuando el experimentador mantenía una expresión neutral.

La sonrisa, por tanto, no solo modifica cómo nos ven: también puede cambiar ligeramente la respuesta de quien tenemos enfrente. Eso no significa que vaya a generar automáticamente una conversación.

Un estudio publicado en 2026 sobre los distintivos británicos Happy to Chat, diseñados para indicar que una persona está abierta a hablar con desconocidos, encontró una distinción interesante. Quienes llevaban el distintivo eran percibidos como más amables, fiables y abiertos a conversar, y recibían más señales sociales como sonrisas, contacto visual o asentimientos. Sin embargo, eso no aumentó significativamente la intención de otras personas de iniciar realmente una charla.

Es decir, parecer accesible y conseguir que alguien dé el primer paso no son exactamente lo mismo. También influye quién observa.

Por ejemplo, las personas con niveles elevados de ansiedad social pueden reaccionar de forma distinta ante una sonrisa. En un estudio con 141 participantes, quienes presentaban más ansiedad social mostraron menor disposición a acercarse a personas con sonrisas genuinas, precisamente porque estas expresiones podían interpretarse como una señal de mayor posibilidad de interacción social y, por tanto, también de evaluación por parte del otro.

Esto recuerda que no existe un gesto capaz de producir la misma reacción en todo el mundo. El contexto, la cultura, la personalidad y la relación entre las personas cambian mucho la interpretación de cualquier expresión facial.

Pero cuando se observan los resultados generales, la sonrisa aparece una y otra vez como una de las señales más potentes de amabilidad y accesibilidad. Y quizá por eso un gesto tan pequeño puede cambiar una situación que, en principio, parecía completamente anónima.

No hace falta iniciar una conversación con el desconocido del ascensor ni preguntar nada a quien espera detrás en una cola. A veces basta con levantar la mirada y sonreír brevemente.

La otra persona quizá nunca llegue a hablarnos, pero durante unos segundos podemos parecerle bastante más fáciles de abordar que si nuestro rostro no hubiera dicho absolutamente nada.