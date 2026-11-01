Noelia, pescadera: para preparar los calamares más sabrosos no compres anillas de pota congeladas, sino calamar fresco
Ni calamar ni pota son lo mismo: Noe la Peskaera explica qué debes comprar para conseguir una fritura más sabrosa.
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La pescadera Noelia ('Noe la Peskaera') aconseja usar calamar fresco en lugar de anillas congeladas de pota si se busca un sabor marino más intenso y una textura más tierna.
Aunque la pota y el calamar se confunden al venderse procesados en anillas, pertenecen a especies distintas con texturas y formas diferentes.
Recomienda no quitar la piel al calamar fresco para aportar más sabor y pedir al pescadero un corte adaptado a la receta deseada.
Para lograr la textura ideal, el calamar requiere o bien una cocción muy rápida y a fuego vivo, o bien un guisado prolongado, evitando los tiempos intermedios.
Una bolsa de anillas congeladas puede resolver una cena en pocos minutos. Se abre, se descongela, se pasa por harina y directamente a la sartén. Pero si lo que buscamos es que el plato sepa realmente a calamar, Noelia, conocida en redes como Noe la Peskaera, recomienda mirar antes al mostrador de pescado fresco.
La pescadera malagueña explica que calamar y pota no son exactamente el mismo producto, aunque en casa puedan terminar utilizándose de manera parecida. Para ella, el calamar fresco destaca especialmente cuando se quieren preparar frituras, arroces o guisos en los que el sabor del cefalópodo tenga verdadero protagonismo.
La pota, en cambio, puede ser una alternativa práctica para el día a día. Suele ser más económica y se comercializa con mucha frecuencia congelada y ya cortada en anillas.
El problema aparece cuando compramos una bolsa pensando que contiene exactamente lo mismo que el calamar fresco de la pescadería.
Calamar y pota se parecen
Aunque ambos son cefalópodos, pertenecen a especies diferentes y presentan diferencias de textura, forma y sabor.
En el calamar común, Loligo vulgaris, las aletas son relativamente grandes y forman una especie de rombo que ocupa aproximadamente buena parte del cuerpo. En muchas potas, las aletas son más pequeñas y se concentran hacia el extremo posterior. Esa es una de las pistas visuales que permiten distinguirlos cuando se compran enteros.
La diferencia desaparece prácticamente cuando el producto llega ya procesado en forma de anillas.
Por eso conviene leer el etiquetado. No todas las anillas congeladas que visualmente parecen calamar proceden necesariamente de calamar común; pueden estar elaboradas con diferentes especies de pota.
Eso no convierte la pota en un producto malo.
Puede utilizarse perfectamente en arroces, guisos, frituras o recetas familiares. Su carne, sin embargo, suele ser algo más firme y menos delicada, mientras que el calamar fresco puede ofrecer una textura más tierna y un sabor marino más marcado cuando se cocina correctamente.
Noelia insiste además en un detalle que mucha gente pide eliminar en la pescadería: la piel.
“A mí no me gusta quitarle la piel [porque la piel le da mucho más sabor”, explica mientras limpia un calamar fresco. Su consejo es decirle al pescadero qué receta tenemos en mente para que adapte el corte: anillas más finas si va a freírse, trozos para un guiso o el cuerpo entero si se pretende rellenar.
Ese punto puede marcar bastante diferencia en casa.
Comprar el calamar entero permite aprovechar no solo el cuerpo, sino también tentáculos y otras partes que aportan sabor a un arroz o una cazuela. Una pieza de unos 300 gramos, según muestra la propia pescadera, puede resultar suficiente para preparar una elaboración para varias personas si se combina con otros ingredientes.
También existe una ventaja frente a la idea de que comprar fresco obliga a cocinarlo ese mismo día.
El calamar puede congelarse en casa después de limpiarlo correctamente, de modo que es posible comprar una buena pieza fresca cuando se encuentra en la pescadería y reservarla para otra ocasión.
A la hora de cocinarlo, además, tan importante como la especie es controlar el tiempo.
El calamar tiene esa peculiaridad de poder quedar tierno con una cocción muy rápida o con una bastante prolongada. Lo que suele jugar malas pasadas son las cocciones intermedias, que pueden dejarlo correoso. Si se fríen anillas, interesa por tanto trabajar rápido, con aceite suficientemente caliente y evitando llenar demasiado la sartén.
Y si se prepara un guiso, entonces ocurre lo contrario: hay que darle tiempo.
Desde el punto de vista nutricional, ambos productos son interesantes. El calamar aporta proteínas de buena calidad y poca grasa, además de nutrientes como vitamina B12, vitamina E, fósforo, yodo y selenio.
La diferencia culinaria, por tanto, no consiste en que la pota sea un alimento que haya que evitar.
Es más bien una cuestión de expectativas.
Si buscamos rapidez, precio y comodidad, una bolsa de anillas congeladas puede cumplir perfectamente su función. Pero si queremos que un arroz, una fritura o una cazuela tengan más sabor a cefalópodo y una textura más delicada, Noelia recomienda dar un paso más: acercarse a la pescadería, pedir calamar fresco y explicar cómo vamos a cocinarlo.
Porque dos anillas pueden parecer prácticamente iguales en el plato. Lo que hay detrás de cada una, y sobre todo cómo sabe al morderla, ya puede ser bastante diferente.