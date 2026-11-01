Íñigo, carnicero con 40 años de experiencia: "Para descongelar mejor la carne no uses agua caliente ni microondas, sino sácala 24 horas antes"

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LO ESENCIAL Las claves Carniceros expertos recomiendan sacar la carne del congelador 24 horas antes y dejarla descongelar lentamente en el frigorífico sobre una bandeja. Descongelar con agua caliente o a temperatura ambiente aumenta el riesgo de proliferación bacteriana y altera la textura de la carne. Las autoridades sanitarias advierten que el microondas calienta de forma desigual y exige cocinar la pieza inmediatamente después de su uso. Para una congelación correcta se aconseja mantener el congelador a -18ºC, separar los filetes en raciones individuales y envolverlos herméticamente.

Congelar carne es una práctica significativamente común en España. Nos permite conservar alimentos durante más tiempo, organizar mejor las comidas y reducir el desperdicio alimentario. Sin embargo, aunque introducir unos cuantos filetes en el congelador es una práctica sencilla, descongelarlos correctamente puede marcar la diferencia entre disfrutar de una carne jugosa o encontrarnos con una pieza seca y con una textura poco agradable.

Así lo explican los profesionales de Etxezarreta Harategia, una carnicería familiar fundada en 1955 y situada en el mercado de La Bretxa, en San Sebastián. A través de sus redes sociales y vídeos de YouTube, los carniceros han compartido varias recomendaciones para conservar correctamente la carne, a la par que desmontar algunos mitos habituales.

Mejor descongelar lentamente

Uno de estos mitos es que congelar la carne implica necesariamente perder calidad. Como explican estos carniceros, la clave no estaría únicamente en la congelación, sino también en la descongelación. Por ello, recomiendan sacar la carne del congelador unas 24 horas antes de cocinarla y dejarla descongelar lentamente en el frigorífico. De hecho, esta recomendación no es una mera opinión, sino que posee fundamento científico.

Durante la congelación se forman cristales de hielo en los tejidos musculares, capaces de alterar su estructura y favorecer la pérdida de agua durante la descongelación. En este sentido, una revisión científica publicada en 2025 en la revista Food Science & Nutrition explica cómo esta formación y recristalización del hielo puede dañar las células musculares y modificar la capacidad de la carne para retener agua, afectando tanto a su textura como a su jugosidad y calidad. Si bien es cierto que la descongelación lenta no evita totalmente estos cambios, hacerlo en condiciones controladas permite mantener la carne a temperaturas seguras durante todo el proceso.

La misma Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda usar el frigorífico como método preferente, colocando el alimento sobre una bandeja que recoja los líquidos liberados, y no a temperatura ambiente. Además, las 24 horas que aconsejan los carniceros constituirían una buena referencia, aunque no sería una regla universal: los filetes pequeños pueden precisar menos tiempo, mientras que las piezas voluminosas pueden requerir incluso más horas.

Por otro lado, descongelar carne introduciéndola en agua caliente puede parecer una solución práctica si tenemos prisa, pero conlleva ciertos riesgos. El principal problema es que la superficie de la carne puede alcanzar temperaturas favorables para la proliferación de bacterias a la par que su interior continua congelado. Es cierto que la congelación no elimina los microorganismos presentes en los alimentos, pero si frena su multiplicación; de hecho, cuando la temperatura vuelve a aumentar, las bacterias potencialmente peligrosas pueden reanudar su crecimiento. Por este motivo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) desaconseja expresamente descongelar carne con agua caliente o dejándola sobre la encimera.

Respecto al microondas, aunque los carniceros prefieren evitarlo y desaconsejan su uso, las autoridades sanitarias consideran que su uso sí es seguro. El principal inconveniente es que calienta la carne de forma desigual, pudiendo comenzar a cocinar algunas partes mientras que otras permanecen congeladas. Si se usa el microondas, la carne debe cocinarse inmediatamente después.

Para finalizar, también se debe tener en cuenta la correcta congelación previa de la carne. Estos profesionales insisten en que la congelación debe ser rápida, evitando amontonar los filetes y procurando que estén correctamente envueltos y separados. En este aspecto, la AESAN recomienda mantener el congelador a -18ºC o menos, una temperatura que mantiene y conserva los alimentos durante periodos prolongados, aunque no impide completamente el deterioro progresivo de su calidad. Separar las piezas en raciones individuales, usar envases herméticos y anotar la fecha de congelación son otras medidas sencillas que facilitarán su conservación.

En conclusión, aunque descongelar la carne correctamente no requiere de técnicas complicadas ni de sofisticados electrodomésticos, sí implica llevar a cabo ciertas pautas y, sobre todo, tener tiempo y planificación. Es necesario organizarse con cierta antelación y trasladar la carne del congelador al frigorífico, pero no a la encimera y dejar la carne al aire ambiente. Son algunas precauciones sencillas que ayudarán a mantener su calidad y, especialmente, reducirá riesgos para nuestra salud.