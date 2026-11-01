Ibán Yarza, panadero: "Un buen pan no tiene por qué costar 9 euros el kilo, el precio no siempre garantiza la calidad"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ibán Yarza advierte de que un precio elevado de hasta 9 euros el kilo no garantiza la calidad de un pan, defendiendo que el buen producto debe ser accesible. El experto recomienda comparar siempre el precio por kilo y no por pieza, ya que algunos panes industriales resultan más caros al peso que los artesanales. La duración y conservación son claves de calidad: una hogaza bien elaborada con fermentaciones largas debe mantenerse agradable durante varios días. Las pistas principales para identificar un buen pan son su sabor (que permita comerlo solo), su aroma y los ingredientes, por encima de etiquetas comerciales.

Pagar más por una hogaza puede hacer pensar que estamos comprando automáticamente un pan mejor. Sin embargo, Ibán Yarza lleva años advirtiendo de que el precio, por sí solo, no garantiza la calidad.

El divulgador y experto en pan reconoce que elaborar de forma artesanal implica más trabajo y puede justificar un precio mayor. Pero eso no significa que una pieza tenga que alcanzar cualquier cifra.

“Eso no quiere decir que debas venderlo a 9 euros el kilo”, explicó Yarza al hablar del precio del buen pan. Para él, debe existir un punto intermedio entre el producto industrial barato y determinadas propuestas excesivamente caras.

El precio no cuenta toda la historia

Una de las primeras cosas que recomienda Yarza es fijarse en el precio por kilo. Una hogaza de cinco euros puede parecer cara, pero quizá pese un kilo y dure varios días.

Una barra de menos de un euro puede resultar aparentemente más barata. Sin embargo, si pesa muy poco, el precio real por kilo puede acercarse bastante al de determinados panes artesanales.

Yarza ha puesto este ejemplo en varias ocasiones. Incluso señala que algunos panes industriales envasados cuestan por kilo más que piezas hechas a mano en pequeños obradores.

Por eso considera engañoso comparar únicamente el precio final de cada pieza. El peso permite saber cuánto se está pagando realmente por el producto.

También importa cuánto dura ese pan. Una pieza que se endurece pocas horas después puede acabar parcialmente en la basura, aumentando todavía más su coste real.

En cambio, una hogaza bien elaborada puede mantenerse agradable durante varios días. Esa capacidad de conservación es, para Yarza, una de las señales que permiten reconocer un buen pan.

Sabor, aroma y fermentación

El experto propone tres pistas sencillas para valorar la calidad. La primera parece obvia: el pan debe tener sabor suficiente para poder comerse solo.

La segunda es el aroma. Yarza defiende que basta incluso con oler dentro de una panadería para obtener pistas sobre la forma en la que se trabaja allí.

La tercera es la duración. Una barra fina no tiene por qué aguantar varios días, pero debería llegar razonablemente tierna hasta la noche.

Una hogaza, en cambio, tendría que mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo. Las fermentaciones largas ayudan precisamente a mejorar esa conservación.

Eso tampoco significa que cualquier producto etiquetado como “artesano” sea automáticamente bueno. Yarza lleva años criticando la utilización de términos atractivos que no siempre reflejan la calidad real del producto.

Lo mismo ocurre con el horno de leña. Cocinar el pan en él no garantiza por sí mismo que las harinas, la fermentación o el horneado hayan sido adecuados.

Incluso el pan congelado puede ser bueno si se elabora correctamente. Yarza recuerda que lo importante son los ingredientes, la fermentación y la forma en la que termina horneándose.

Por eso no existe una relación automática entre pagar mucho y comer mejor pan. Un obrador puede cobrar más porque trabaja manualmente y utiliza materias primas costosas, pero el precio sigue sin sustituir al sabor.

Yarza insiste también en recuperar el pan como un alimento cotidiano. Considera que el buen producto no debería quedar limitado únicamente a tiendas de lujo o consumidores dispuestos a pagar precios muy elevados.

Antes de decidir si una hogaza es cara, por tanto, conviene comprobar cuánto pesa, cuánto dura y cómo sabe.

Porque un pan de nueve euros el kilo puede ser excelente. Pero, como recuerda Ibán Yarza, costar nueve euros nunca será por sí solo una garantía de que lo sea.