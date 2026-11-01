Ángel, pescadero con 37 años de experiencia: "El pescado del súper es de peor calidad, pero los jóvenes no entran aquí"

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LO ESENCIAL Las claves Un pescadero con 37 años de experiencia denuncia que el pescado vendido en los supermercados es de peor calidad que el de las pescaderías tradicionales. La falta de relevo generacional y la preferencia de los jóvenes por la comodidad del supermercado están provocando una severa crisis en el sector. El incremento de los costes operativos y el desconocimiento sobre cómo cocinar el producto fresco alejan a las nuevas generaciones del comercio local. El experto intenta desmitificar el miedo al anisakis recordando que el cocinado con calor o la congelación previa eliminan cualquier riesgo alimentario.

Ángel Gómez, un pescadero con 37 años de experiencia, defiende firmemente el valor del comercio tradicional frente a las grandes superficies y avisa, además, de cómo el relevo generacional está dejando en segundo lugar el pescado de mejor calidad.

A pesar de las ventajas en frescura y atención más personalizada que ofrece el sector tradicional, más anclado a los negocios familiares y pequeños, el sector afronta una crisis estructural severa que se ha agravado de forma continua desde hace ya prácticamente dos décadas.

Los cambios de hábitos de consumo han provocado que las nuevas generaciones dejen de acudir a este tipo de establecimientos para poner delante los supermercados y las grandes superficies.

"El pescado del súper es de peor calidad, está más atrasado", explica a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. "Yo he llegado a retirar un producto que no me ha gustado y le he dicho a mi cliente que no se lo llevara. ¿Eso en una gran superficie te lo van a decir?".

Ángel lamenta que los jóvenes prefieran la comodidad de los centros comerciales para realizar todas sus compras, dejando a un lado -ignorando en muchos casos directamente- las pescaderías locales por culpa de la falta de conocimiento sobre cómo cocinar determinados productos.

Un cambio generacional

La desconexión con los consumidores más jóvenes sumada a la dura competencia y al incremento de los costes operativos, establece un panorama complicado para los comercios locales como las pescaderías.

"El precio del pescado es elevado, lo sé. Ten en cuenta que desde que se pesca en alta mar hasta que llega aquí pasa por muchas manos y eso sube su valor", confirma.

Y es que las nuevas generaciones priorizan la inmediatez y la comodidad, optando por hacer la compra en superficies donde no tengan que desplazarse demasiado, teniendo todo cerca y bien preparado, incluso algo precocinado.

A pesar de que locales y comercios como el de Ángel ofrecen un producto directamente conectado con el mar, fresco, eso no es suficiente para llamar a los más jóvenes, y eso hace que el sector no pueda sostenerse con estabilidad.

Pero además de los desafíos comerciales, el experto asegura que lucha día a día contra los temores de los clientes en materia de seguridad alimentaria, en particular respecto al famoso anisakis.

Con la soltura que le otorgan sus años de experiencia, el pescadero desmitifica el miedo al parásito recordando pautas sencillas y efectivas: si el pescado se va a freír o cocinar al calor, el riesgo se elimina por completo.

"Si se fríe el pescado no pasa nada porque el bichito se muere. Si lo vas a comer crudo, hay que congelarlo", señala. "Muchos pescados de acuicultura ya vienen libres de anisakis", añade.

Si se plantea consumir en crudo, por el contrario, basta con congelarlo previamente para evitar problemas. De hecho, muchos de los productos que llegan de la acuicultura llegan al mercado ya completamente libres del parásito en cuestión, por lo que su consumo es seguro.

No obstante, muchos jóvenes desconocen completamente esto y por ello van directamente a los congelados para comprar sus pescados, rompiendo así la cadena y poniendo a las pescaderías contra las cuerdas.