La psicología dice que los adultos que usan dulces como premio para sus hijos consiguen que renuncien a responsabilidades

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LO ESENCIAL Las claves Usar golosinas como recompensa provoca que los niños asocien sus tareas básicas a incentivos materiales, deteriorando su motivación intrínseca y su disposición a colaborar. Si el dulce desaparece o deja de ser atractivo, los menores pierden el interés por cumplir sus obligaciones cotidianas y renuncian a sus responsabilidades. Esta práctica distorsiona la relación con la comida, convierte al azúcar en un refugio emocional y genera menor tolerancia a la frustración en la etapa adulta. Los psicólogos aconsejan sustituir los premios comestibles por refuerzos verbales positivos, tiempo compartido en familia y explicaciones sobre la importancia de las normas.

Los adultos que utilizan los dulces como recompensa para motivar a los niños pueden encontrarse con un "efecto rebote" negativo, según la psicología. Cuando se premia de manera sistemática el cumplimiento de tareas con golosinas, los pequeños asocian sus obligaciones básicas con una compensación inmediata.

En lugar de comprender el valor real de sus acciones, los niños comienzan a ver sus responsabilidades como un simple obstáculo o una moneda de cambio para obtener azúcar, lo que a largo plazo desgasta su disposición natural a colaborar de manera desinteresada en tareas.

Este hábito, según los expertos, interfiere directamente en el desarrollo de la motivación intrínseca, que es la capacidad de realizar una actividad por la satisfacción propia o por el entendimiento de su importancia.

Al sustituir este proceso de raciocinio por un estímulo dulce -en este caso-, los pequeños de la casa se acostumbran a responder únicamente ante incentivos materiales, y eso puede tener graves consecuencias a largo plazo.

Un gesto que lo cambia todo

La primera, sin ir más lejos, es cuando el premio desaparece o deja de ser lo suficientemente atractivo: los niños pierden todo el interés y empiezan a no hacer sus deberes, recoger su habitación o seguir simplemente las normas de la casa, haciendo un gesto de renuncia.

La dinámica, además, distorsiona la relación emocional de los pequeños con la comida y debilita su autodisciplina. La psicología clínica señala que vincular los dulces al éxito o al buen comportamiento convierte al alimento en un refugio emocional, promoviendo conductas de ansiedad o dependencia hacia el azúcar en la etapa adulta.

Al no aprender a gestionar la frustración de las tareas cotidianas mediante el esfuerzo personal, los jóvenes desarrollan una menor tolerancia a las responsabilidades que no ofrecen una gratificación instantánea, lo que frena su madurez emocional.

Los expertos, teniendo en cuenta este escenario, recomiendan sustituir recompensas dulces o azucaradas por un refuerzo positivo verbal o con tiempo compartido en familia. Explicar el propósito de las normas y permitir que los niños experimenten consecuencias naturales de sus actos fomenta una responsabilidad auténtica y duradera.

Si eliminamos el dulce como intermediario, se ayuda a los pequeños a construir una identidad basada en el compromiso personal y el autocontrol, unas herramientas vitales y necesarias para el desarrollo personal y la madurez, que pueden trabajarse a temprana edad para que así, ya en edad adulta, sea más fácil aplicarlo al ámbito emocional.