Imagen de archivo de un filete de salmón con salsa. Steve Lalich iStock

Pablo Ojeda, nutricionista: "La salsa más rica para pescados no se hace con vino sino con este ingrediente milenario"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda destaca la salsa de pescado, un condimento tradicional y milenario muy usado en Asia, como la mejor alternativa al vino para aderezar pescados. Su origen se remonta a la Antigua Roma con el garum, una preparación salada y aromática obtenida mediante la fermentación de pescado que aportaba un intenso sabor a los platos. Aporta un potente sabor umami a las comidas, pero Ojeda aconseja moderar su consumo por su alto contenido en sal y comprobar el etiquetado si se requiere controlar el sodio. Se recomienda usarla en pequeñas cantidades para enriquecer recetas cotidianas como ensaladas, pescados o guisos de lentejas sin eclipsar el resto de ingredientes.

El nutricionista Pablo Ojeda ha puesto el foco en un condimento milenario que puede cambiar el sabor de cualquier pescado. No se trata del vino, habitual en muchas salsas, sino de una salsa fermentada elaborada con pescado muy tradicional.

"Ahora que vengo de Japón os traigo este maravilloso ingrediente", explicaba el especialista en un vídeo publicado en sus redes sociales. La protagonista es la salsa de pescado, muy utilizada en cocinas asiáticas y conocida por su potente sabor.

Su historia, sin embargo, no se limita a Asia. En la Antigua Roma se elaboraba una preparación similar llamada garum, obtenida mediante la fermentación de pescado y sal. Era un producto apreciado y habitual en recetas de la época.

"Fue más valioso que el perfume", afirma Ojeda al describir el pasado de este líquido. Según cuenta, se preparaba dejando fermentar partes del pescado al sol durante meses, un proceso que daba lugar a un condimento salado y aromático.

Un potenciador de sabor

El nutricionista recuerda que los romanos lo incorporaban a carnes, verduras y sopas. Su elaboración y sus ingredientes variaban, pero su función era clara: aportar sabor. Hoy, las salsas de pescado siguen presentes en numerosas cocinas del sudeste asiático.

"Era fuerte, salado, potente", resume Ojeda, que también alude al llamativo apodo de "licor de la putrefacción". Aunque la descripción pueda resultar poco apetecible, la fermentación controlada es una técnica tradicional que transforma los ingredientes y desarrolla aromas característicos.

En platos como el pad thai o los rollitos vietnamitas, la salsa de pescado aporta umami, una sensación gustativa asociada a sabores sabrosos y profundos. Basta una pequeña cantidad para intensificar el conjunto sin dominar los demás ingredientes tradicionales.

El especialista sostiene que, al ser un alimento fermentado, puede resultar interesante para la microbiota intestinal. No obstante, que un producto esté fermentado no significa automáticamente que contenga microorganismos vivos beneficiosos ni que mejore por sí solo la digestión.

Por eso, conviene distinguir entre tradición culinaria y beneficios demostrados. La composición cambia según la elaboración y el producto; además, estas salsas suelen tener bastante sal. Quienes deban controlar el sodio deberían revisar la etiqueta y ajustar la cantidad.

Ojeda propone llevarla a la cocina cotidiana sin necesidad de preparar recetas asiáticas. Una cucharadita puede aportar profundidad a unas lentejas con verduras salteadas, ajo y lima, especialmente si se busca un sabor intenso sin recurrir al chorizo.

También recomienda probarla en ensaladas templadas, combinada con una vinagreta de inspiración tailandesa. La clave es añadir poca cantidad, probar y rectificar, porque su intensidad salada puede transformar el equilibrio de una preparación sencilla sin ocultar los demás sabores.

Otro atractivo es su conservación: una botella puede durar meses una vez abierta si se guarda bien, siguiendo las indicaciones del fabricante. Su olor es penetrante y puede sorprender al principio, pero suele suavizarse al integrarse en los platos.

"Suena mal y huele un poco", reconoce Ojeda, aunque insiste en que el resultado merece la pena. Para quienes disfrutan explorando sabores, esta salsa milenaria ofrece una manera sencilla de enriquecer pescados, guisos y verduras con unas pocas gotas.