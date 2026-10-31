Un plato de albóndigas con tomate. E. E.

Los nutricionistas coinciden: las albóndigas más ricas no llevan una salsa de tomate, sino de verduras y patatas

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca Martín comparte en TikTok una receta casera de albóndigas saludables con salsa de verduras y guisantes, lista en unos 20 minutos. Para la carne se utilizan 500 gramos de ternera picada mezclada con huevo, ajo y perejil, una opción ideal para controlar los aditivos de la comida. La salsa incluye cebolla dulce, zanahorias, pimiento rojo y verde, tomate y especias, cocinados a fuego medio-alto junto a las albóndigas. El plato se sirve acompañado de patatas hechas en la freidora de aire y es perfecto para preparar raciones de sobra y congelar.

Las recetas tradicionales siguen teniendo un hueco en la cocina diaria, aunque pequeños cambios pueden transformar sus ingredientes. La nutricionista Blanca Martín propone unas albóndigas acompañadas de verduras, guisantes y patatas preparadas en la freidora de aire.

La especialista ha compartido esta elaboración en su perfil de TikTok, donde muestra cómo preparar un plato completo sin complicarse demasiado. Según explica, la receta permite tener la comida lista en aproximadamente 20 minutos.

"Estas albóndigas están buenísimas, son saludables y las tienes listas en 20 minutos", asegura Martín al presentar su propuesta. La clave está en combinar la carne con una salsa de verduras que aporta sabor y acompaña la guarnición.

Para empezar, la nutricionista utiliza 500 gramos de carne picada de ternera y un huevo, además de ajo y perejil. Con esta mezcla prepara las albóndigas en casa, aunque también contempla la posibilidad de comprarlas hechas.

Martín explica que elaborarlas personalmente le permite controlar mejor su composición. "Yo así me aseguro de que no lleven tantos aditivos", señala sobre esta alternativa, que puede resultar útil para quienes prefieren preparar sus propios alimentos.

Verduras

La receta incorpora también dos zanahorias grandes, un pimiento rojo, otro verde y una cebolla dulce. A estos ingredientes se suman 150 gramos de guisantes, dos cucharadas de tomate y especias para potenciar el sabor.

El primer paso consiste en mezclar la carne picada con el huevo, un diente de ajo y perejil. Después, hay que formar las albóndigas y dorarlas en una sartén o cazuela caliente antes de retirarlas.

A continuación, se sofríe la cebolla hasta que empiece a dorarse y se incorporan las zanahorias y los pimientos. Este paso permite cocinar las verduras antes de añadir el resto de ingredientes que darán forma a la salsa.

Cuando las hortalizas estén doradas, llega el momento de incorporar el tomate triturado o frito, junto con las especias elegidas. Después, se devuelven las albóndigas a la cazuela y se agregan los guisantes.

La preparación se completa añadiendo agua hasta cubrir los ingredientes, aunque también puede utilizarse caldo. Según las indicaciones de Martín, hay que dejar que todo hierva durante unos 20 minutos a fuego medio-alto.

Mientras tanto, la nutricionista propone preparar unas patatas en la freidora de aire. Así, la guarnición puede cocinarse por separado mientras las albóndigas terminan de hacerse con las verduras y el líquido de la cazuela.

Una vez terminado el proceso, solo queda emplatar las albóndigas con su salsa y acompañarlas de las patatas. El resultado es una versión casera de un plato habitual, con diferentes hortalizas y una preparación relativamente sencilla.

La receta también permite organizar las comidas con antelación: salen cuatro raciones y Martín reserva dos para los días siguientes, mientras congela las otras dos para otra ocasión. Una opción práctica para quienes disponen de poco tiempo entre semana.