Los meteorólogos coinciden: el vórtice polar podría romperse y lanzar olas de frío sobre España en las próximas semanas

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LO ESENCIAL Las claves Los meteorólogos vigilan un posible debilitamiento del vórtice polar sobre el Ártico a principios de noviembre. El modelo europeo prevé que los vientos árticos podrían invertir su dirección entre el 6 y el 10 de noviembre, algo inusualmente temprano. Si el fenómeno alcanza la troposfera, podría provocar la llegada de masas de aire helado a regiones del hemisferio norte. Aún es pronto para confirmar si este evento derivará en olas de frío sobre España o en qué medida afectará al país.

El invierno podría empezar a dar señales de su llegada antes de lo habitual. Los modelos meteorológicos vigilan una alteración atmosférica sobre el Ártico que podría tener consecuencias en Europa.

Mar Gómez, meteoróloga, ha explicado en un vídeo publicado en TikTok qué es el vórtice polar y por qué preocupa su posible debilitamiento a comienzos de noviembre.

Este fenómeno consiste en un enorme remolino de vientos muy intensos que gira alrededor del Polo Norte, aproximadamente a 30 kilómetros de altura. Durante el invierno, contribuye a mantener el aire extremadamente frío en las regiones polares.

Sin embargo, su comportamiento puede cambiar cuando se produce un calentamiento súbito estratosférico. Este proceso provoca un aumento brusco de las temperaturas en esa zona de la atmósfera y puede debilitar considerablemente la circulación del vórtice polar.

Como consecuencia, el remolino puede deformarse, desplazarse o incluso dividirse en dos. Estas alteraciones pueden modificar la circulación atmosférica y favorecer cambios en la distribución del aire frío en determinadas regiones del hemisferio norte.

Consecuencias para España

La meteoróloga ha advertido de que los modelos meteorológicos están detectando señales poco habituales sobre el Polo Norte. Según ha explicado, el vórtice polar podría experimentar un debilitamiento importante durante los próximos días.

En concreto, el modelo europeo contempla que alrededor del 6 de noviembre los vientos que rodean al Ártico podrían invertir su dirección. Además, casi la mitad de sus simulaciones apuntan a esta posibilidad antes del día 10.

De confirmarse, se trataría de un episodio extraordinariamente temprano. La evolución de los próximos días será importante para determinar si esta alteración atmosférica llega a materializarse y qué consecuencias podría tener durante las siguientes semanas.

No obstante, la aparición de estas señales no significa que España vaya a sufrir necesariamente una ola de frío. La propia Gómez ha insistido en que todavía es pronto para anticipar cómo evolucionará la situación meteorológica.

La clave estará en comprobar si los cambios que puedan producirse en la estratosfera terminan afectando a la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie terrestre y donde se desarrolla el tiempo meteorológico.

Si esa conexión se produce, la alteración del vórtice polar podría favorecer la llegada de masas de aire muy frío a determinadas regiones del hemisferio norte durante las semanas posteriores.

Sin embargo, todavía no es posible establecer cuándo ocurrirían esas posibles entradas de aire frío ni qué intensidad alcanzarían. Tampoco puede asegurarse que España se encuentre entre las zonas afectadas por un eventual cambio en la circulación atmosférica.

Por ahora, los modelos ofrecen indicios que los meteorólogos seguirán analizando para conocer mejor la evolución de las próximas semanas. El comportamiento del vórtice polar podría aportar pistas sobre el invierno, aunque sus efectos concretos siguen siendo inciertos.

La meteoróloga considera que la atmósfera está mostrando señales interesantes de cara a la próxima estación. Su evolución permitirá comprobar si este posible debilitamiento termina influyendo en el tiempo que experimentarán España y otros países europeos.