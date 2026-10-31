Mariano, carnicero: "Para las mejores albóndigas el caldo no debe ser industrial, sino casero y con 200g de carne picada"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero y creador de contenido Mariano revela que el secreto para unas albóndigas perfectas radica en usar caldo casero y no industrial. La receta propone una base de 200 gramos de carne picada sazonada únicamente con ingredientes básicos como ajo, perejil y pimienta. Para mejorar el sabor y la jugosidad, se eliminan aglutinantes tradicionales como el pan rallado, la leche o el huevo, añadiendo en su lugar 50 ml de caldo casero. Esta elaboración minimalista reduce el uso de ultraprocesados, ofreciendo un plato más saludable, jugoso y con mayor aporte proteico.

Conseguir las mejores albóndigas no es tan fácil como parece y el truco, según el creador de contenido y carnicero Mariano, es prestar atención al caldo: debe ser casero y no industrial para que la carne esté bien potenciada de sabor.

A través de un vídeo en redes sociales, el experto destaca que el buen resultado del plato en cuestión no radica en añadir una larga lista de aditivos, sino en encontrar aquellos ingredientes puros y de alta calidad.

La base fundamental de esta preparación propuesta por el carnicero consiste en una porción precisa de 200 gramos de carne picada y, sobre ello, un conjunto de elementos más sencillos de los habituales.

Alejándose de las recetas complejas que recurren al pan rallado, la leche o el huevo para amalgamar la masa, Mariano apuesta por una alternativa mucho más limpia, directa y enfocada en resaltar el sabor natural de la misma carne, sazonándola con ajo, perejil y un toque de pimienta: lo básico, justo y necesario.

No hay que complicarse

Y el componente estrella y lo que marca la diferencia es la incorporación de esos 50 mililitros de caldo casero directamente en la mezcla. El experto hace hincapié en que bajo ningún concepto se debe emplear un caldo industrial, porque los productos ultraprocesados alteran el perfil de sabor auténtico y restan jugosidad natural a la preparación.

Se trata de un detalle técnico que ha sorprendido a no precisamente pocos y es lo que de verdad hace que las albóndigas pasen a un nuevo nivel, y es que los ultraprocesados perjudican a los platos tradicionales añadiendo elementos innecesarios.

Con la elaboración más minimalista, por el contrario, se consigue un plato más tradicional, sin tanto aglutinante y mucho más saludable, con los ingredientes justos, naturales y sin excesos de grasas que puedan perjudicar. De hecho, de este modo, pasan a ser incluso un buen plato para deportistas debido a su inyección de proteína -en su medida-.

El rechazo a los ultraprocesados siempre genera debate, pero la verdad es que la apuesta de Mariano tiene todo el sentido porque se ejerce un control total de aditivos, añadiendo además una hidratación limpia.

Teniendo en cuenta que solo son 200 gramos de carne, cualquier exceso de aditivos químicos, conservantes o grasas hidrogenadas alteraría la emulsión natural de la carne, provocando que las mismas albóndigas quedaran rotas y sin consistencia, pero con este método no hay margen de error.