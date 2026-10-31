Un pudin de chocolate como el que podemos encontrar en el supermercado. E.E.

Alerta alimentaria: retiran este famoso postre del 'súper' en España y piden no tomarlo por peligroso

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de fragmentos de cristal en un popular postre distribuido en España. El producto afectado es el 'Vanilla cookie flavour pudding' de la marca Arla protein, comercializado en botes de 200 gramos con lote ES26271001 y fecha de consumo preferente 25/04/2027. Las autoridades sanitarias recomiendan a todas las personas que tengan este lote en sus domicilios que se abstengan completamente de consumirlo. La distribución del producto se ha realizado en casi todo el territorio nacional y las comunidades autónomas ya están coordinando la retirada de los canales de comercialización.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento de una notificación de alerta relativa a la presencia de fragmento de cristal en un popular postre distribuido en una gran cadena.

Este tipo de contaminaciones se suelen dar en el proceso de producción y embolsado, como ha sucedido en otras ocasiones con frutos secos y helados de grandes superficies.

Según explica AESAN, esta alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Dinamarca a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). El producto señalado es un pudding de la marca Arla.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Vanilla cookie flavour pudding

Marca: Arla protein

Lote: ES26271001

Fecha de consumo preferente: 25/04/2027

Peso de unidad: 200g

Presentación: Bote

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos", advierte la agencia responsable de la seguridad alimentaria.

⚠️Alerta por presencia de fragmentos de cristal en pudding procedente de dinamarca. 🚫No consumir 📌https://t.co/ZovnbTHfhh https://t.co/7z9ZM7ee0E — AESAN (@AESAN_gob_es) October 27, 2026

En base a la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en casi todo el territorio nacional.

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", prosigue el comunicado.

Las alertas alimentarias por la presencia de productos extraños son relativamente frecuentes. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan que en el caso de haber ingerido estos productos "mantenerse atento" a posibles dolores abdominales, en pecho o garganta.

En el caso de niños pequeños, irritabilidad, especialmente durante las primeras 24 horas, en cuyo caso debería contactarse con el 112.

Un postre repleto de proteína

Cualquier postre que suponga salirse de la fruta o del yogur natural sin azúcar se nos presenta como un pecado mortal que dispara directamente contra la dieta saludable que hemos tratado de respetar a rajatabla en los primeros platos.

De ahí que sean muchos los que saltan a la infusión después de la comida privándose de este placer. Sin embargo, los supermercados llevan unos años ofreciendo una opción saludable y con un plus de proteínas.

Conviene recordar que la mejor forma de conseguir proteína para nuestra dieta es acudir a las fuentes naturales, como puede ser la leche o los huevos, pero también otras opciones vegetales como las legumbres y los frutos secos que nos aportan este nutriente en grandes cantidades y calidad.

Más allá de los yogures proteicos a los que cada vez se apuntan más cadenas de supermercados, también es posible encontrar otras opciones igual o más saludables con las que ayudar a ese mantenimiento de una dieta sana y equilibrada.

Estamos hablando del yogur griego con frutas y nueces, el batido de proteínas con frutas, la mousse de chocolate con aguacate, el flan de tofu u otro pudding pero en este caso de chía con leche de almendras.