La psicología dice que tomar muchas decisiones en el trabajo no solo cansa, también agota mentalmente a los adultos

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio revela que disponer de una alta autonomía en el trabajo y tomar decisiones de forma constante puede provocar fatiga mental al día siguiente. El agotamiento se debe principalmente a la reflexividad sobre la tarea, es decir, al proceso mental continuo de evaluar y revisar cómo se ejecuta el trabajo. El impacto es superior en trabajadores orientados a los detalles y en profesiones donde la toma repetida de decisiones genera cansancio cognitivo. Expertos sugieren reducir este impacto mediante el establecimiento de rutinas claras, prioridades definidas y la automatización de microdecisiones cotidianas.

Elegir qué tarea hacer primero, decidir cómo responder a un problema, revisar prioridades, repartir recursos, improvisar cuando algo falla. Hay trabajos en los que buena parte de la jornada consiste precisamente en eso: tomar pequeñas y grandes decisiones sin parar. Y aunque tener autonomía suele considerarse algo positivo, una nueva investigación recuerda que también puede tener un coste menos visible: llegar al día siguiente con la cabeza más cansada.

Un estudio publicado en 2026 en Personality and Social Psychology Bulletin analizó qué ocurre cuando los empleados tienen un elevado grado de autonomía para decidir cómo organizar y ejecutar su trabajo. Los autores realizaron dos estudios de seguimiento diario con trabajadores de Estados Unidos y China y encontraron que, en determinados perfiles, más autonomía de decisión se relacionaba con una mayor fatiga mental al día siguiente. La explicación no parece estar simplemente en “elegir mucho”.

Lo que ocurría entre medias era algo que los investigadores llaman reflexividad sobre la tarea: pensar una y otra vez en cómo se está trabajando, qué debería hacerse después, qué estrategia conviene cambiar o si existe una forma mejor de resolver el problema. Ese proceso mental explicaba buena parte de la relación entre autonomía y agotamiento.

Decidir consume atención

Tener libertad en el trabajo suele ser beneficioso. Permite adaptar tareas, organizar horarios y sentir mayor control. El nuevo estudio no cuestiona esa ventaja, sino que añade un matiz: la autonomía obliga también a pensar constantemente qué hacer con ella.

Cuando cada paso viene marcado, hay menos decisiones que tomar. Cuando uno tiene libertad, puede aparecer una especie de conversación interna permanente: “¿empiezo por esto?”, “¿lo hago de otra manera?”, “¿merece la pena cambiar el plan?”, “¿debería dedicarle más tiempo?”.

Ese pequeño ruido mental puede acumularse.

El efecto, además, no fue igual para todos. Los investigadores observaron que era más intenso entre las personas con un estilo de pensamiento más centrado en los detalles concretos que en la visión global. En ellas, la autonomía favorecía más reflexión sobre las tareas y, a través de ella, más fatiga mental al día siguiente.

La idea encaja con lo que se ha observado en profesiones donde decidir forma parte del núcleo del trabajo.

Un estudio con enfermeras de una línea telefónica sanitaria encontró que, a medida que acumulaban decisiones desde su último descanso, tendían a adoptar opciones más conservadoras y menos exigentes en recursos. Los autores interpretaron ese patrón como compatible con fatiga de decisión.

En 2026, una investigación con 329 bomberos volvió a identificar la toma repetida de decisiones, el estrés y la fatiga ocupacional como factores relacionados con este tipo de agotamiento cognitivo. En profesiones donde equivocarse puede tener consecuencias graves, esa carga resulta especialmente relevante.

Pero aquí conviene no convertir una idea atractiva en una regla universal.

Una investigación publicada en 2025 analizó nada menos que 231.076 llamadas médicas atendidas por 174 enfermeras especializadas en Suecia. Los autores buscaron si las decisiones empeoraban al final del turno o antes de un descanso, dos momentos en los que cabría esperar más agotamiento. No encontraron evidencias claras de ese deterioro.

Por tanto, “tomar muchas decisiones” no significa automáticamente que una persona vaya a terminar eligiendo peor.

La evidencia parece apuntar más bien a algo más matizado: decidir de forma continua puede contribuir a la fatiga mental, especialmente cuando obliga a evaluar constantemente alternativas y revisar cómo se está trabajando.

Eso también ayuda a entender por qué algunas jornadas dejan exhaustos aunque uno apenas se haya levantado de la silla.

El cansancio cognitivo no siempre procede de realizar cálculos complicados o pasar horas concentrado en una sola tarea. Cambiar continuamente de prioridad, resolver imprevistos y decidir entre varias opciones también exige recursos mentales.

Un estudio publicado este mismo año con fisioterapeutas encontró, por ejemplo, que una mayor fatiga mental y física se asociaba con menor confianza en las propias decisiones. No prueba que una cosa cause la otra, pero muestra cómo cansancio y toma de decisiones pueden acabar alimentándose mutuamente dentro del trabajo.

La solución tampoco pasa necesariamente por quitar autonomía a los empleados.

De hecho, tener control sobre el trabajo sigue relacionado en numerosos estudios con mejores resultados de bienestar. La cuestión es evitar que esa libertad se transforme en una cadena infinita de microdecisiones.

Rutinas claras, prioridades bien definidas, descansos y automatizar decisiones triviales pueden reducir parte de esa carga.

Porque quizá lo agotador de algunos días no sea haber hecho demasiado trabajo visible. A veces uno llega a casa con la sensación de no poder elegir ni qué cenar después de haber pasado ocho horas decidiendo, corrigiendo y volviendo a decidir.