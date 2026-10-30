Pedro, pescadero: "El salmón más sabroso no se hace a la sartén, sino al horno con 12 gambas, nata líquida y ajos"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro, pescadero en León, propone elaborar el salmón al horno acompañado de 12 gambas, ajo, zumo y ralladura de limón, y nata líquida. La preparación se realiza en dos tiempos de horneado: primero 10 minutos a 190 ºC para el salmón y luego 5 minutos a 180 ºC tras verter la salsa reducida. El secreto de la receta reside en sofreír el ajo y las gambas sin sobrecocinarlas y reducir la salsa cremosa para lograr un plato jugoso y equilibrado. Esta receta aporta proteínas de alto valor biológico y omega 3, siendo accesible para una comida cotidiana o una ocasión especial.

El salmón es uno de los pescados más versátiles de la cocina y admite preparaciones sencillas sin renunciar al sabor. Pedro, pescadero en E.Leclerc León, propone una receta al horno con gambas y limón, ideal para toda la familia.

Su elaboración combina la textura jugosa del salmón con una salsa cremosa, cítrica y aromática. La propuesta requiere pocos ingredientes y permite preparar en casa un plato vistoso, pensado tanto para una comida cotidiana como para una ocasión especial.

El secreto está en respetar los tiempos de cocción y preparar la salsa mientras el pescado se cocina. Lo explica Pedro en su demostración, en la que muestra cómo aprovechar el horno y una sartén para completar la receta.

El primer paso consiste en colocar los lomos de salmón en una fuente apta para el horno. Antes, se añade un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal para sazonar el pescado sin ocultar su sabor.

Una receta llena de proteínas

Después, la fuente se introduce en el horno, precalentado a 190 ºC, durante 10 minutos. Ese primer golpe de calor permite que el salmón comience a cocinarse mientras se prepara el acompañamiento que dará personalidad al plato.

Para elaborar la salsa, Pedro comienza sofriendo ligeramente ajo en una sartén. Cuando empieza a desprender aroma, incorpora las gambas y las saltea unos instantes. Es importante no cocinarlas en exceso para conservar su textura tierna, jugosa y delicada.

A continuación, añade un chorro de zumo de limón, nata líquida, una pizca de sal y ralladura de limón. La combinación aporta cremosidad y un punto ácido que contrasta con el sabor suave y graso característico del salmón fresco.

La salsa debe mantenerse al fuego hasta que reduzca ligeramente y adquiera una consistencia más ligada. En ese momento, Pedro incorpora perejil picado, un toque fresco que completa el conjunto y aporta color antes de llevarlo al horno caliente.

Con el acompañamiento listo, se vierte la salsa sobre los lomos de salmón, distribuyendo también las gambas para que queden repartidas por la fuente. Después, el pescado vuelve al horno para terminar de cocinarse junto al resto de ingredientes.

En esta segunda fase, la temperatura baja a 180 ºC y el tiempo se limita a cinco minutos. De este modo, la salsa se integra con el pescado y el plato termina de hacerse sin prolongar demasiado la cocción.

Pedro resume la propuesta con entusiasmo al valorar el resultado: "Es un plato que tiene una pinta increíble". La receta destaca por una preparación accesible, aunque conviene ajustar los tiempos según el grosor de los lomos y cada horno.

Además del sabor, el salmón aporta proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega 3, mientras que las gambas suman proteínas y minerales. La nata añade cremosidad, por lo que puede moderarse si se busca una salsa ligera.

El resultado es una receta que combina ingredientes habituales con una presentación atractiva, sin exigir técnicas complicadas. La clave está en controlar el horno, dejar reducir la salsa y servir el salmón recién hecho, acompañado de verduras o patatas.