Los nutricionistas coinciden: los mejores huevos para cenar no son cocidos, sino en una freidora de aire para hacer un pastel

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca Martín propone un pastel salado en freidora de aire como alternativa saludable para cenar o desayunar. La receta combina medio brócoli cocido con tres huevos, tres cucharadas de queso cottage, tres lonchas de pavo y mozzarella rallada. El plato se cocina a 180 grados durante 15 minutos, cubriéndolo con papel de aluminio los primeros 10 minutos para evitar que el queso se queme. Esta preparación busca aumentar el consumo de fibra e integrar verduras poco populares, como el brócoli, de forma apetecible.

El huevo cocido es una de las opciones más habituales para una cena rápida, pero existen alternativas para combinarlo con verduras. La nutricionista Blanca Martín propone una receta con brócoli, queso y pavo preparada en la freidora de aire.

La especialista comparte en su perfil de TikTok una elaboración pensada para quienes quieren aumentar el consumo de fibra sin renunciar a un plato apetecible. La clave está en mezclar varios ingredientes y hornearlos hasta conseguir un pequeño pastel salado.

"Al 70 % de mis pacientes no les gusta el brócoli", explica Martín en su vídeo. Para cambiar esa percepción, propone incorporar esta verdura a una preparación con huevos y queso cottage, a la que también añade pavo.

El resultado es una receta que puede servirse tanto en el desayuno como en la cena. Además, su preparación no requiere técnicas complicadas y permite disfrutar del brócoli de una forma diferente a la habitual.

La receta comienza con medio brócoli, que debe hervirse o cocinarse al vapor durante unos cinco o seis minutos. Una vez listo, se coloca en un molde apto para la freidora de aire y se aplasta ligeramente con un tenedor.

Cena saludable

A continuación, se incorporan tres huevos y tres cucharadas de queso cottage. Hay que remover bien la mezcla para integrar los ingredientes antes de añadir las tres lonchas de pavo, que completan la preparación.

El siguiente paso consiste en repartir un puñado pequeño de mozzarella rallada por encima. Este queso aporta el toque final a un pastel salado que se cocina en la freidora de aire durante aproximadamente 15 minutos.

Blanca Martín recomienda ajustar la preparación para evitar que el queso se queme antes de que el pastel esté listo. Para conseguirlo, aconseja cubrir el molde con papel de aluminio durante los primeros minutos de cocción.

El consejo de la nutricionista consiste en retirar el papel de aluminio cuando hayan transcurrido diez minutos. De esta manera, el queso puede gratinarse durante los últimos cinco minutos sin quedar expuesto al calor desde el principio.

La temperatura indicada para cocinar el pastel es de 180 grados. Con este procedimiento, la receta se convierte en una alternativa para incorporar verduras a las comidas cotidianas sin necesidad de recurrir siempre a las mismas elaboraciones.

La especialista también plantea una cuestión sobre los hábitos alimentarios de sus pacientes: el brócoli podría ser una de las verduras menos populares, aunque reconoce que la coliflor y el pepino tampoco se quedan atrás.

Su propuesta busca precisamente ofrecer otra manera de consumir estos alimentos. En lugar de servir el brócoli como guarnición, lo integra en una preparación con huevo, queso y pavo que puede adaptarse a diferentes momentos del día.

Para quienes buscan ideas sencillas para organizar sus cenas, este pastel permite reunir varios ingredientes en un único plato y aprovechar la freidora de aire. La receta de Martín demuestra que el brócoli también puede protagonizar preparaciones distintas de las habituales.