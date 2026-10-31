Nuska, agricultora con 40 años de experiencia: "El caldo casero más rico y sabroso del otoño no lleva solo verdura, sino berzas"

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LO ESENCIAL Las claves La agricultora gallega Nuska Chousa defiende que el auténtico caldo de otoño en Ribeira se elabora tradicionalmente con berzas, a las que allí denominan 'coleiro'. La berza es una verdura de sabor intenso y gran resistencia que históricamente se ha cultivado en las huertas gallegas para aprovecharse durante casi todo el año. Aunque existen variantes con grelos o repollo según la temporada, la receta clásica se complementa con patatas que espesan el plato, habas, carne de cerdo y el característico unto. Nuska utiliza su experiencia de cuatro décadas en la agricultura para poner en valor la cocina tradicional y preservar la memoria gastronómica y agrícola de Galicia.

Un caldo gallego puede llevar patatas, habas, unto y carne, pero para Nuska Chousa hay una verdura que marca la diferencia. En su zona, Ribeira, la elección tradicional son las berzas.

La agricultora gallega lo explica de forma muy sencilla cuando le preguntan si el caldo debe hacerse con grelos, repollo o berzas. Su respuesta es clara: “De coleiro, que é como lle chamamos en Ribeira ás berzas”.

Nuska creció en una familia de agricultores y conserva buena parte de esas recetas ligadas a la huerta. En sus vídeos intenta mantener viva tanto la memoria agrícola como la gastronómica de Galicia.

La berza forma parte del caldo más tradicional

La berza es una de las verduras históricamente más vinculadas al caldo gallego. Se trata de una variedad de Brassica oleracea, de hojas grandes y sabor intenso.

En muchas casas se cultivaba precisamente porque podía aprovecharse durante buena parte del año. Sus hojas iban directamente de la huerta al pote junto a patatas, habas y productos de la matanza.

Una revisión publicada en la Revista Española de Nutrición Comunitaria señala que hay quien considera que el auténtico caldo gallego es el elaborado con berzas.

Eso no significa que exista una única receta válida. El mismo trabajo recoge versiones con repollo, nabizas o grelos, que se utilizaban dependiendo de la temporada y de lo disponible en cada casa.

Esa variabilidad forma parte precisamente de la cocina tradicional. Durante décadas, el caldo se preparaba con los ingredientes que ofrecían la huerta y la despensa en cada momento.

También cambiaba la carne. Lo más habitual era utilizar productos de cerdo salados procedentes de la matanza, además del característico unto.

Una receta marcada por la huerta

Para Nuska, esa relación con la tierra sigue siendo fundamental. Ella misma cuenta que su experiencia en la huerta viene “de cuna”, porque su familia vivía de lo que cultivaba.

La berza encaja perfectamente en esa forma de cocinar. Es una verdura resistente, abundante y tradicionalmente muy presente en las huertas gallegas.

Antes de incorporarla al caldo conviene lavarla bien y retirar las partes más duras si es necesario. Después se corta y se añade para que se cocine junto al resto de ingredientes.

En algunas recetas tradicionales se escalda primero. Otras la incorporan directamente a la olla cuando las patatas y las habas ya llevan parte de la cocción.

El tiempo también importa. La berza necesita cocción suficiente para perder parte de su dureza y aportar sabor al caldo sin quedar fibrosa.

Las patatas cumplen otra función importante. Al romperse ligeramente durante la cocción, liberan almidón y ayudan a dar al caldo esa textura más espesa y ligada.

El unto aporta uno de los sabores más reconocibles del plato. Tradicionalmente se añade una pequeña cantidad para enriquecer el caldo y darle ese aroma característico.

Nuska mantiene precisamente esa forma de cocinar ligada a sus recuerdos familiares. Incluso explica que utiliza grasa y unto de cerdo en algunas recetas tradicionales.

Por eso, cuando habla de caldo gallego, no escoge cualquier verdura.

En Ribeira, para ella, el ingrediente vegetal de referencia sigue siendo el “coleiro”: la berza de toda la vida, cultivada en la huerta y cocinada lentamente dentro del pote.