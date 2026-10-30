La situación de España durante el puente de Todos los Santos. Eltiempo.es

Los meteorólogos coinciden: llegan dos danas a España en el fin de semana del 31 de octubre con fuertes lluvias en esta zona

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LO ESENCIAL Las claves El puente de Todos los Santos estará marcado por la llegada de dos posibles danas a España, aunque predominará el anticiclón en la mayor parte del país. Una de las danas se desplazará por el Atlántico Norte hacia Canarias, dejando chubascos y tormentas intensas principalmente el domingo en islas como La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. La segunda dana será de carácter retrógrado en el Mediterráneo, afectando el sábado con lluvias intensas a Cataluña, Girona y Baleares. El domingo la inestabilidad remitirá en el Mediterráneo, aunque persisten chubascos en Baleares, la costa levantina, Murcia, este de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El puente de Todos los Santos estará marcado por dos posibles episodios de inestabilidad atmosférica en España. Aunque el anticiclón dominará gran parte del territorio, varias regiones deberán prepararse para las lluvias.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido en un vídeo publicado en TikTok de la posible llegada de dos danas durante el fin de semana. Una se aproximará a Canarias y otra podría formarse en el Mediterráneo.

"Aunque en la mayor parte de España va a predominar el anticiclón, habrá que prestar atención a dos danas", explica la especialista. Ambos sistemas podrían alterar las condiciones meteorológicas, aunque por ahora no se esperan precipitaciones torrenciales.

La primera de estas depresiones aisladas en niveles altos se descolgaría sobre el Atlántico Norte el sábado 31 de octubre. Según la última actualización de los modelos, se desplazaría hacia el sur, acercándose al archipiélago canario.

La dana atlántica se situaría al noroeste de Canarias entre el domingo y el lunes, una posición que favorecería un aumento de la inestabilidad durante el puente. Las islas podrían registrar chubascos y tormentas.

Focos de inestabilidad

De acuerdo con la previsión de Gómez, el domingo sería la jornada más inestable en el archipiélago. Las precipitaciones podrían ser intensas en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, por lo que convendrá seguir la evolución meteorológica.

El Mediterráneo será el otro punto de atención durante estos días festivos. En esta zona tampoco se descarta la formación de una segunda dana, cuyo comportamiento sería diferente al habitual y podría favorecer las precipitaciones.

La meteoróloga explica que se trataría de una dana retrógrada, un sistema cuyo desplazamiento se produciría en sentido contrario al de las danas más frecuentes. Además, la presencia de vientos húmedos de levante contribuiría a alimentar la inestabilidad atmosférica.

El sábado 31 de octubre podría convertirse en el día más complicado en el litoral y prelitoral de Cataluña. La previsión contempla lluvias intensas, sin descartar que alcancen una mayor fuerza en la costa de Girona.

Baleares también figura entre los territorios que deberán prestar atención a la evolución de las precipitaciones durante el puente. Según la última previsión citada por Gómez, el archipiélago podría registrar lluvias fuertes el sábado.

La situación tendería a mejorar el domingo 1 de noviembre, cuando las precipitaciones irían perdiendo intensidad. Sin embargo, esta evolución no significa que la inestabilidad desaparezca por completo en las regiones mediterráneas.

Ese mismo domingo todavía podrían producirse chubascos en Baleares y en distintos puntos de la vertiente mediterránea peninsular. La previsión incluye la costa de Valencia, Alicante y Murcia, además del este de Andalucía.

Ceuta y Melilla también aparecen entre las zonas donde no se descartan precipitaciones durante la jornada dominical. Por el momento, el escenario descrito apunta a una situación desigual, con el anticiclón predominando en buena parte de España.

La evolución de ambas danas será determinante para concretar dónde y con qué intensidad lloverá durante el puente. Por ello, conviene consultar las actualizaciones meteorológicas antes de organizar desplazamientos y actividades al aire libre.