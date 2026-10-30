José Luis, frutero: "Para que el tomate se pele mejor no uses agua hirviendo, sino masajéalo con un palo"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero José Luis Caro enseña un truco viral para pelar tomates en crudo y en menos de un minuto usando solo un palillo o utensilio romo. El método consiste en masajear la superficie del tomate de arriba abajo con una presión suave para aflojar la piel sin romper la pulpa ni perder zumo. Esta técnica mecánica evita usar agua hirviendo, permitiendo conservar intactos la textura, el frescor y el aroma original del fruto. El truco resulta más eficaz en tomates maduros, de piel fina y de superficie lisa, siendo ideal para pequeñas cantidades en preparaciones en crudo.

Pelar un tomate sin cuchillo y sin meterlo en agua hirviendo parece complicado, pero hay un truco bastante sencillo. José Luis Caro, frutero de segunda generación, propone recorrer toda su superficie con un palillo o utensilio similar antes de retirar la piel.

En su cuenta de TikTok, el responsable de The Fruits of the World, en Pozuelo de Alarcón, conoció la técnica a través de un amigo cocinero y decidió probarla delante de sus seguidores. "Pues mira, funciona", reconoce después de pelar un tomate rosa en menos de un minuto.

La técnica consiste en presionar suavemente la superficie y pasar el utensilio de arriba abajo varias veces, como si se estuviera dando un masaje. Después se hace una pequeña abertura y la piel comienza a desprenderse en tiras.

El método resulta especialmente interesante cuando queremos conservar el tomate completamente crudo. El escaldado sigue siendo eficaz y rápido, pero el calor puede modificar algunos de los compuestos responsables del aroma, aunque el efecto dependerá del tiempo y de la temperatura.

La piel del tomate no es simplemente una película colocada sobre la pulpa. Está unida a las capas celulares situadas inmediatamente debajo mediante una estructura en la que intervienen la cutícula, las paredes celulares y compuestos como las pectinas.

La industria alimentaria estudia desde hace años cómo conseguir que esa unión se debilite para retirar la piel con facilidad. Los métodos térmicos funcionan porque alteran la estructura de la piel y de los tejidos que están debajo, facilitando su separación.

El método de José Luis utiliza otro principio: aplicar presión repetida sobre la superficie antes de empezar a tirar. No existen estudios que hayan evaluado específicamente este truco doméstico, por lo que su mecanismo exacto no está demostrado experimentalmente.

La explicación más razonable es mecánica. Al recorrer repetidamente el fruto con un objeto romo, se facilita la separación entre la piel y las capas más blandas de la pulpa, permitiendo después levantarla desde un pequeño punto de inicio.

La presión tiene que ser moderada. Si se aprieta demasiado, especialmente en un tomate muy maduro, la pulpa puede romperse y empezar a perder zumo, justo lo que José Luis observa durante su demostración.

El tomate utilizado en el vídeo es un tomate rosa bastante maduro y de piel fina. "Hay que tener cuidado porque rápido la carne se le sale", advierte el frutero mientras lo manipula.

La textura del tomate cambia mucho durante la maduración. A medida que avanza, diferentes componentes de las paredes celulares se modifican y la pulpa va perdiendo firmeza, lo que explica que un fruto maduro sea más delicado que uno todavía verde.

Los estudios sobre la textura del tomate han encontrado cambios importantes en las pectinas y otros polisacáridos durante este proceso. La pérdida de firmeza facilita algunas manipulaciones, pero también aumenta el riesgo de aplastar la pulpa.

José Luis señala además que el truco resulta más sencillo en tomates lisos. Los frutos con muchos surcos obligan a recorrer zonas irregulares y hacen más difícil mantener una presión uniforme sobre toda la piel.

Eso explica por qué la técnica puede funcionar muy bien con determinadas variedades y ser bastante menos cómoda con otras. El grosor de la piel, la madurez, la forma y la firmeza cambian considerablemente entre tomates.

Qué pasa al escaldarlo

El método tradicional sigue siendo muy simple: hacer una pequeña incisión en la piel, introducir el tomate durante unos segundos en agua muy caliente y enfriarlo después. El calor facilita que la piel se desprenda sin tener que retirarla con cuchillo.

La investigación sobre tecnologías de pelado confirma ese efecto. Al aumentar la temperatura superficial, se producen cambios en la cutícula, las células y las pectinas que reducen la adhesión entre la piel y la pulpa.

José Luis plantea otra cuestión: el aroma. "Seguro que al cocerlo le vas a quitar el aroma", comenta después de pelar el tomate completamente en crudo. Aquí sí existe evidencia de que el calentamiento puede modificar los compuestos volátiles.

Un estudio publicado en Foods analizó tomates sometidos a escaldado y encontró una reducción media del 35,4% en la concentración total de compuestos volátiles. Algunos aldehídos relacionados con notas verdes y frescas disminuyeron especialmente después del tratamiento.

El experimento utilizó un minuto de escaldado y una variedad concreta, de modo que no permite afirmar que cualquier escaldado doméstico elimine un tercio del aroma. Un tratamiento más corto puede producir efectos distintos.

El masaje puede resultar útil cuando necesitamos uno o dos tomates pelados para una preparación en crudo y queremos evitar poner agua a hervir. También permite conservar completamente fría la pulpa durante todo el proceso.

Para pelar una gran cantidad, el escaldado puede seguir siendo bastante más práctico. En cocina profesional y en la industria se utilizan técnicas térmicas precisamente porque permiten trabajar muchas piezas de forma rápida y uniforme.

Tampoco es obligatorio quitar siempre la piel. En ensaladas, bocadillos o muchas salsas puede consumirse perfectamente. Pelarlo responde sobre todo a una cuestión de textura o a las necesidades concretas de una receta.

Si se utiliza el método de José Luis, conviene emplear un utensilio limpio, romo y sin aristas que puedan cortar el fruto. Un palillo chino, el mango de una cuchara u otro objeto similar puede servir siempre que la presión sea suave y uniforme.

El propio frutero resume el resultado después de terminar la prueba: "No hemos tardado ni un minuto". Y en un tomate maduro y liso, el truco ofrece una alternativa sencilla para retirar la piel sin aplicar calor y mantener el fruto completamente crudo.