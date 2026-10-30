Fran Rodríguez, pescadero: "Para distinguir una dorada salvaje, no te fijes en el tamaño, sino en el color de su frente"

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LO ESENCIAL Las claves Fran Rodríguez, conocido como 'El pescadero de Málaga', enseña a diferenciar una dorada salvaje de una de piscifactoría mediante sus rasgos físicos. La franja dorada intensa en la frente entre los ojos, aletas más largas y puntiagudas, y una mancha anaranjada saturada son claves para identificar la dorada salvaje. Los ejemplares de captura presentan dientes más grandes y una estructura de cabeza más robusta que los criados en cautividad. Aunque los peces salvajes suelen tener más proteínas y menos grasa, la EFSA señala que no hay diferencias sustanciales de calidad ni seguridad entre ambos.

Elegir pescado en la pescadería puede resultar más complicado de lo que parece, especialmente cuando se trata de diferenciar ejemplares salvajes de los criados en cautividad. Fran Rodríguez explica cómo reconocerlos.

El pescadero, conocido en TikTok como El pescadero de Málaga, ha compartido un vídeo en el que muestra las principales características físicas de una dorada salvaje y las diferencias respecto a las de piscifactoría.

Para empezar, Rodríguez señala la longitud y la forma de las aletas como una de las pistas más evidentes. Según explica, los ejemplares salvajes presentan una aleta más larga y puntiaguda, mientras que su cola termina en punta y resulta menos redondeada.

Otro detalle que conviene observar es la pequeña mancha anaranjada situada cerca de las branquias. En las doradas salvajes, asegura el pescadero, este punto aparece "mucho más pronunciado, más saturado", una característica que puede ayudar a distinguirlas.

La cabeza también ofrece información relevante para reconocer el origen del pescado. Rodríguez explica que las doradas salvajes presentan una estructura más robusta y destaca especialmente la línea dorada situada entre los ojos, sobre la frente.

Piscifactoría

"En la frente, entre los ojos, la línea dorada está muy marcada", comenta en el vídeo. En los ejemplares procedentes de piscifactoría, en cambio, esta franja suele apreciarse con un tono más apagado, según su explicación.

La dentadura constituye otra diferencia llamativa. El pescadero muestra la boca del ejemplar salvaje y destaca el tamaño y la dureza de sus dientes, que describe con humor para subrayar su aspecto especialmente robusto.

"Un espectáculo la boca de este pescado", afirma Rodríguez mientras enseña los dientes a sus seguidores. Su objetivo es ofrecer herramientas para identificar el producto y evitar confusiones al comprar doradas en la pescadería.

Más allá de las diferencias físicas, el origen del pescado también plantea dudas sobre su calidad nutricional y su seguridad alimentaria. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que no existen diferencias consistentes entre peces salvajes y de acuicultura en estos dos aspectos.

La cría controlada puede ofrecer ventajas frente a determinados riesgos. Por ejemplo, permite supervisar la alimentación y reducir la exposición a algunos parásitos, como el anisakis. También puede limitar la acumulación de metales pesados, aunque depende de cada especie y de sus condiciones.

En cuanto a su composición, los peces salvajes suelen presentar más proteínas y menos grasas porque se desplazan más y deben buscar alimento. Sus grasas también pueden contener más omega-3, aunque estas características varían según la especie y la época del año.

El sabor tampoco garantiza una distinción sencilla: incluso los catadores profesionales pueden tener dificultades para identificar el origen de un pescado cocinado. Por eso, reconocer algunos rasgos externos resulta útil, pero no determina por sí solo qué producto es mejor.

La sostenibilidad es otra cuestión importante. Aunque la acuicultura puede contribuir a aliviar la presión sobre los caladeros, algunas instalaciones utilizan piensos elaborados con pescado capturado en el mar y pueden generar residuos que afectan al entorno.