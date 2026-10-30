Los expertos en nutrición recomiendan: "Las patatas más buenas no se comen recién cocidas, sino frías en la nevera 24 horas"

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LO ESENCIAL Las claves Dejar enfriar las patatas cocidas en la nevera durante 24 horas transforma su almidón en almidón resistente, el cual no se digiere completamente en el intestino delgado. Este almidón actúa como un prebiótico que alimenta la microbiota intestinal, favoreciendo la salud digestiva. El proceso ayuda a reducir los picos de glucosa en sangre tras la ingesta, lo que resulta especialmente beneficioso para personas con diabetes. Aumenta la sensación de saciedad y es una técnica que también se puede aplicar a otros alimentos ricos en almidón como el arroz y la pasta.

Las patatas son uno de los alimentos más consumidos del mundo. Cocidas, fritas, asadas o en puré, su versatilidad las convierte en un ingrediente imprescindible. Sin embargo, existe un sencillo truco que puede mejorar sus propiedades nutricionales.

Se trata de un paso que muchos hogares pasan por alto después de cocinar este tubérculo: introducirlo en la nevera durante 24 horas. Según explica el nutricionista Manuel Viso en este vídeo, este hábito puede aportar importantes beneficios para la salud intestinal.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el especialista explica que consumir las patatas recién cocidas no ofrece las mismas ventajas que dejarlas enfriar durante un día completo. La clave está en cómo cambia su almidón.

Las patatas destacan por su contenido en hidratos de carbono, principalmente almidón. Este nutriente constituye una fuente de energía para el organismo, aunque su comportamiento cambia cuando el alimento se somete a determinados procesos de cocción y enfriamiento.

La clave del cambio

Tal y como explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las patatas aportan unas 88 kilocalorías por cada 100 gramos. También contienen vitamina C, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio.

Sin embargo, su preparación influye en sus características nutricionales. Viso advierte de que, cuando las patatas cocidas se consumen recién hechas, su almidón resulta más fácilmente digerible y puede descomponerse en glucosa, que pasa posteriormente al torrente sanguíneo.

La situación es diferente cuando las patatas se enfrían durante 24 horas en el frigorífico. Durante ese proceso, una parte del almidón cambia de estructura y se convierte en almidón resistente, que el intestino delgado no digiere completamente.

"El almidón resistente es un prebiótico maravilloso para tu flora intestinal, para tu microbiota", destaca Viso. En lugar de absorberse como otros hidratos de carbono, este compuesto llega al intestino grueso, donde puede ser utilizado por determinadas bacterias intestinales.

Este mecanismo favorece la microbiota, el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo y que desempeñan funciones importantes para la salud. Por eso, enfriar las patatas puede ser una estrategia sencilla para incorporar más almidón resistente a la alimentación cotidiana.

Otro de los beneficios señalados por el nutricionista es su efecto sobre la glucosa sanguínea. Al aumentar la proporción de almidón resistente, la digestión de los hidratos de carbono puede ralentizarse y reducirse la respuesta glucémica tras comer.

"Muy importante para todos en general y para las personas diabéticas en particular", señala Viso al referirse a la reducción de los picos glucémicos. No obstante, este procedimiento no sustituye las recomendaciones médicas ni el control de la diabetes.

El especialista también destaca que el almidón resistente actúa de forma similar a la fibra y contribuye a prolongar la sensación de saciedad. Esto podría ayudar a controlar el apetito, aunque no convierte automáticamente las patatas en un alimento bajo en calorías.

Además, este efecto no se limita a las patatas. El arroz y la pasta, otros alimentos ricos en almidón, también pueden desarrollar almidón resistente después de cocinarse y enfriarse, por lo que conviene aplicar esta técnica a distintas preparaciones.

Para poner en práctica el consejo, basta con cocer las patatas, dejarlas enfriar y conservarlas en la nevera durante 24 horas. Después pueden consumirse frías o recalentarse, manteniendo parte del almidón resistente formado durante el enfriamiento.

Eso sí, es importante refrigerarlas sin dejarlas demasiado tiempo a temperatura ambiente y guardarlas en un recipiente adecuado. Así, un gesto tan cotidiano como planificar la comida del día siguiente puede contribuir a mejorar la calidad nutricional de la dieta.