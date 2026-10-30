Los expertos en alimentación lo confirman: el peligro del arroz no está en recalentarlo, sino en dejarlo demasiado tiempo

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LO ESENCIAL Las claves El verdadero riesgo del arroz sobrante no es recalentarlo, sino dejarlo enfriar a temperatura ambiente durante demasiado tiempo. La bacteria Bacillus cereus puede generar la toxina cereulida, resistente al calor, que provoca náuseas y vómitos y no se destruye al recalentar el plato. Expertos como la FDA y el NHS recomiendan refrigerar el arroz en un máximo de una a dos horas tras cocinarlo y consumirlo preferentemente en 24 horas. Al reinterpretar o recalentar el arroz, se debe asegurar que alcance al menos 70-74 ºC en toda la masa para garantizar su consumo seguro.

Guardar el arroz que ha sobrado para el día siguiente es algo completamente normal. El problema no está en hacerlo, sino en cómo se trata ese arroz desde que sale de la olla. Si permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente, puede convertirse en el escenario perfecto para que algunas bacterias produzcan toxinas. Y ahí aparece la parte menos conocida: recalentarlo muy bien después no garantiza que esas toxinas desaparezcan.

El responsable más conocido es Bacillus cereus, una bacteria cuyas esporas pueden encontrarse en alimentos secos como el arroz y sobrevivir al cocinado. La FDA explica que, si después el alimento se enfría mal o permanece durante demasiado tiempo a temperaturas favorables, esas esporas pueden germinar y multiplicarse.

Es decir, hervir el arroz mata buena parte de los microorganismos presentes, pero no necesariamente todas las esporas. Si dejamos la cazuela varias horas sobre la encimera, algunas pueden volver a activarse.

Y es entonces cuando empiezan los problemas.

El peligro, tras cocinarlo

Una de las toxinas producidas por determinadas cepas de Bacillus cereus se llama cereulida. Es la responsable del cuadro conocido como síndrome emético, que suele provocar náuseas y vómitos poco después de ingerir el alimento contaminado.

La FDA señala que esta toxina puede formarse previamente en el propio alimento cuando este no se conserva correctamente y que es resistente al calor, a los ácidos y a las enzimas digestivas.

Ahí está la razón por la que recalentar no siempre arregla un arroz mal conservado.

Podemos calentar el plato hasta que salga humo, matar las bacterias activas y aun así conservar una toxina que ya se había formado horas antes. El propio código alimentario de la FDA advierte de que las toxinas generadas por Bacillus cereus pueden no destruirse hasta niveles seguros simplemente recalentando la comida.

El NHS británico lo resume de una manera bastante gráfica: el problema no es recalentar el arroz, sino cómo se ha almacenado antes de recalentarlo. Si permanece a temperatura ambiente, las esporas pueden convertirse en bacterias, multiplicarse y producir toxinas capaces de causar vómitos y diarrea. Recalentarlo después no elimina esas toxinas.

Por eso dejar una paella, arroz blanco o arroz tres delicias toda la noche sobre la cocina y meterlo en la nevera a la mañana siguiente no es una buena idea, aunque posteriormente vaya a pasar varios minutos por el microondas.

Lo importante es cortar cuanto antes esa ventana en la que las bacterias pueden multiplicarse.

El NHS recomienda enfriar el arroz cocinado dentro de la primera hora si no va a consumirse inmediatamente, guardarlo refrigerado y consumirlo en un máximo de 24 horas. También aconseja no recalentarlo más de una vez.

La FDA utiliza de forma general una regla algo menos estricta para las sobras: refrigerarlas antes de que transcurran dos horas, reduciendo ese margen a una hora si la temperatura ambiental es especialmente elevada. Dividir la comida en recipientes pequeños y poco profundos ayuda a que pierda calor más rápidamente.

Una vez correctamente refrigerado, entonces sí tiene sentido hablar de recalentarlo bien.

La FDA recomienda que las sobras alcancen unos 74 ºC en su interior. El NHS establece como referencia 70 ºC durante dos minutos o una combinación equivalente y aconseja comprobar que el arroz esté muy caliente en toda su masa, no únicamente en los bordes.

El microondas requiere algo más de atención porque puede dejar zonas frías. Remover el arroz a mitad del calentamiento y dejarlo reposar unos instantes ayuda a que la temperatura se distribuya mejor.

Nada de esto significa que comer arroz del día anterior sea peligroso por definición.

Un arroz cocinado, enfriado rápidamente, refrigerado y recalentado correctamente puede consumirse con seguridad. El error está en pensar que el microondas funciona como un botón de reinicio capaz de arreglar cualquier cosa que haya ocurrido durante las horas anteriores.

El calor puede acabar con muchas bacterias, pero no siempre puede deshacer lo que esas bacterias ya dejaron atrás.

Por eso, con las sobras de arroz, la verdadera seguridad empieza mucho antes de volver a calentarlas: empieza en el momento en que terminamos de comer y decidimos cuánto tiempo dejamos la cazuela sobre la mesa.