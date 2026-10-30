Antía Fernández, panadera: la empanada más rica y sabrosa no se come recién salida del horno, sino reposada 20 minutos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Antía Fernández, panadera de quinta generación de la Panadería Pallares, aconseja dejar reposar la empanada unos 20 minutos antes de cortarla para que quede más jugosa. El tiempo de reposo permite que la temperatura descienda, la masa se asiente y los jugos del relleno se estabilicen sin derramarse. La masa es un elemento clave en la receta tradicional: requiere fermentación de hasta hora y media, una base más gruesa y un horneado a 180 ºC durante casi una hora. Por su propia tradición, la empanada es un producto pensado para transportarse y consumirse templado o pasadas unas horas, no recién salido del horno.

Sacar una empanada del horno y cortarla inmediatamente puede ser tentador. La masa está dorada, el relleno sigue burbujeando y el aroma invita a probarla cuanto antes.

Antía Fernández, quinta generación de la Panadería Pallares de Sarria, recomienda hacer justo lo contrario. Según explica, es mejor esperar unos 20 minutos antes de comerla.

“Para comerla es mejor esperar unos 20 minutos para que repose”, señala. Ese tiempo ayuda a que la masa se asiente y, según la panadera, quede “bien jugosa”.

La recomendación forma parte de una receta muy ligada a su familia. Pallares lleva alrededor de 150 años elaborando empanadas y otros productos tradicionales en Sarria, Lugo.

El relleno necesita asentarse

Cuando una empanada sale del horno, el interior se encuentra todavía a una temperatura muy elevada. Los jugos del relleno están más fluidos y continúan moviéndose entre la masa.

Si se corta inmediatamente, parte de ese líquido puede escapar al plato. Esperar unos minutos permite que la temperatura descienda y que el relleno se estabilice.

Eso resulta especialmente importante en empanadas con ingredientes grasos o muy jugosos. En la receta que prepara Antía aparecen tocino de porco celta, chorizo, pimiento rojo y cebolla.

La propia panadera añade además una pequeña cantidad de aceite al relleno. Al salir del horno, vuelve a pincelar la superficie con un poco de aceite.

Ese último gesto ayuda a mantener la parte exterior más flexible. Después llega el reposo, que permite que masa y relleno terminen de asentarse antes de cortar.

La idea se parece a lo que ocurre con otros alimentos horneados. Una preparación recién salida del horno sigue cambiando durante los primeros minutos mientras pierde calor.

Cortarla demasiado pronto puede alterar su estructura. En una empanada, además, puede hacer que el relleno se desplace y que parte de sus jugos termine fuera de la masa.

La masa también importa

Para Antía, la parte más importante de una buena empanada es precisamente la masa. En su receta utiliza harina, agua, masa madre y sal.

Después divide la masa en dos partes. La base debe ser algo más gruesa porque tiene que soportar el peso del relleno durante la cocción.

Antes de montar la empanada, deja fermentar la masa aproximadamente una hora o una hora y media. Ese reposo previo permite que aumente de volumen antes de entrar en el horno.

También hace un pequeño agujero en el centro de la tapa. Su función es permitir que salga parte del vapor generado durante la cocción.

Antía cocina la empanada a unos 180 ºC durante aproximadamente 50 minutos o una hora. El tiempo final depende del tamaño de la pieza.

Pero el proceso no termina cuando se apaga el horno.

Los siguientes 20 minutos forman parte de la preparación. Durante ese tiempo, la temperatura baja, el relleno deja de estar tan líquido y la masa termina de asentarse.

Eso tampoco significa que haya que comerla fría. Después de ese breve reposo seguirá templada, pero tendrá una estructura más estable y resultará más fácil de cortar.

La propia tradición de la empanada ayuda a entenderlo. Es un alimento pensado para transportarse y comerse incluso varias horas después de hornearse, no necesariamente en el instante en que sale del horno.

Antía recuerda que puede llevarse prácticamente a cualquier sitio y que no necesita ni siquiera plato para comerla. Esa versatilidad es parte de lo que ha mantenido viva la receta durante generaciones.

Por eso, cuando la empanada salga dorada y todavía esté humeando, no hace falta correr a por el cuchillo.

Según Antía Fernández, unos 20 minutos de paciencia pueden ayudar a que el relleno se asiente y la masa conserve mejor esa jugosidad que buscamos al cortar la primera porción.