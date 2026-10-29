La psicología sugiere que los adultos que hablan con sarcasmo a su pareja no están enfadados, sino frustrados

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LO ESENCIAL Las claves El psicólogo Mark Travers señala que el uso constante del sarcasmo, las respuestas cortantes o los cambios bruscos en el tono de voz expresan una frustración profunda o un distanciamiento emocional en la pareja. El lenguaje no verbal, como evitar el contacto visual, la rigidez corporal o mirar continuamente el teléfono móvil mientras la otra persona habla, refleja falta de implicación y malestar sin necesidad de palabras. Detalles cotidianos como recordar conversaciones pasadas o anticiparse a las necesidades de la pareja transmiten cuidado y fortalecen la confianza, mientras que su desaparición gradual sugiere que la conexión se debilita. Un estudio de 'Evolutionary Psychology' respalda que la atención mutua y el apoyo ante las emociones ajenas aumentan la cercanía y previenen sentimientos de soledad en la relación.

Las relaciones de pareja no solo se construyen con grandes declaraciones de amor o conversaciones importantes. También hay pequeños gestos cotidianos que pueden revelar problemas emocionales que todavía no se han expresado abiertamente.

El psicólogo Mark Travers, en un artículo publicado en Psychology Today, explica que estas conductas aparentemente insignificantes permiten comprender mejor la conexión entre dos personas y detectar necesidades emocionales insatisfechas.

Entre las señales que conviene observar destaca el tono de voz. Cuando una persona responde de manera cortante, distante o utiliza el sarcasmo habitualmente, podría estar manifestando una frustración más profunda o un distanciamiento emocional.

Las palabras no son el único elemento importante de una conversación. La manera de pronunciarlas también transmite información sobre el estado emocional de quien habla y cómo se siente dentro de la relación.

Según Travers, los cambios persistentes en el tono pueden apuntar a problemas todavía sin resolver. Una persona que pasa de mostrarse entusiasmada a contestar con brusquedad podría experimentar impaciencia, insatisfacción o estrés acumulado.

Pequeños gestos

En cambio, mantener una comunicación cálida y comprensiva durante los desacuerdos puede reflejar respeto y seguridad emocional. El psicólogo señala que la forma de hablar en los momentos difíciles también ofrece pistas sobre la relación.

Los gestos, las posturas y los movimientos constituyen otra fuente de información sobre la conexión entre dos personas. A menudo, estas señales no verbales permiten identificar emociones que no se expresan directamente mediante palabras.

Inclinarse hacia la pareja, mantener el contacto visual o buscar espontáneamente el contacto físico pueden indicar cercanía emocional. Por el contrario, evitar las miradas, mostrar inquietud o cruzar los brazos podría reflejar incomodidad o distanciamiento.

Travers también advierte sobre comportamientos como mirar continuamente el móvil mientras la otra persona habla. Estas acciones pueden sugerir falta de implicación o evitación, aunque deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto.

Preparar el café favorito de la pareja, recordar algo importante de su jornada o encargarse de una tarea doméstica son ejemplos de acciones sencillas que contribuyen a mantener la confianza y la intimidad.

Para Travers, estos detalles transmiten un mensaje de atención y cuidado. Cuando alguien se anticipa a las necesidades de su pareja o recuerda aspectos importantes de su vida, demuestra que presta atención a su mundo personal.

Por el contrario, una disminución continuada de estos gestos podría indicar que la conexión emocional se está debilitando. La clave está en observar los cambios mantenidos, sin interpretar un día de despiste como una señal definitiva.

Recordar una conversación de semanas atrás, conocer las preferencias de la pareja o percibir un cambio de humor son otras muestras de atención. Cuando estos detalles desaparecen de manera persistente, puede existir una menor implicación emocional.

El artículo recoge un estudio publicado en 2017 en Evolutionary Psychology que examinó cómo influye la atención recibida en la sensación de cercanía. Los participantes que recibieron más atención se sintieron más próximos y mostraron mayor generosidad.

Además, la respuesta ante las emociones ajenas resulta fundamental. Detectar que la pareja está preocupada y ofrecer apoyo puede reforzar el vínculo, mientras que ignorar repetidamente sus señales podría favorecer sentimientos de soledad.

Travers recuerda que estas pequeñas conductas funcionan en ambas direcciones. Observarlas no solo permite comprender mejor a la pareja, sino también reconocer cómo nuestros propios comportamientos influyen en la relación.