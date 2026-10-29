Los nutricionistas coinciden: "Las mejores albóndigas no llevan carne, sino pollo y una salsa a base de manzanas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi propone una alternativa ligera a las albóndigas tradicionales sustituyendo la carne por pollo. El toque distintivo de la receta lo aporta una salsa cremosa elaborada a base de manzana, zanahoria, puerro, curry y agua. La carne picada de pollo destaca por su aporte de proteínas de calidad, bajo nivel de grasas y nutrientes esenciales como hierro y vitaminas B. Se recomienda revisar el etiquetado para diferenciar la carne picada pura de los preparados que contienen aditivos y sal añadida.

Las albóndigas son uno de esos platos tradicionales que admiten multitud de versiones. Aunque suelen prepararse con carne picada, existen alternativas más ligeras que permiten disfrutar de esta receta con nuevos sabores.

La nutricionista italiana Sara Bassi, afincada en España, ha compartido en su perfil de TikTok una propuesta que transforma el pollo en un plato sabroso gracias a una salsa elaborada con manzana, zanahoria, puerro y curry.

"Ya vale de pollo aburrido. Hoy te enseño cómo hacerlo rico de verdad", anuncia la especialista al presentar una preparación que combina ingredientes cotidianos con un toque diferente. La receta se completa con arroz como acompañamiento.

Para elaborar las albóndigas, Bassi comienza mezclando pollo picado con huevo, sal, especias y pan rallado. Después, utiliza las manos para dar forma a las porciones y las cocina en una sartén con aceite de oliva.

Cuando las albóndigas están doradas, la nutricionista las retira temporalmente para preparar la salsa. En la misma sartén incorpora zanahorias y puerro, a los que añade posteriormente el ingrediente que marca la diferencia: la manzana.

Albóndigas perfectas

A continuación, agrega curry y agua, y deja que la mezcla se cocine. Una vez que las verduras y la fruta están listas, tritura todos los ingredientes hasta conseguir una salsa cremosa con la que acompañar la carne.

El último paso consiste en devolver las albóndigas a la sartén para que terminen de cocinarse junto a la salsa durante unos minutos. Bassi propone servirlas con arroz, una combinación sencilla que completa el plato.

Más allá de las posibilidades culinarias de esta receta, el pollo presenta un perfil nutricional interesante. Su contenido en grasas suele ser relativamente bajo, especialmente cuando se consume sin piel, mientras que aporta proteínas de calidad.

Según los valores medios de la carne picada de pollo, cada 100 gramos proporcionan unas 144 kilocalorías, siete gramos de grasas, tres gramos de hidratos de carbono y 17 gramos de proteínas.

De esas grasas, aproximadamente dos gramos son saturados. Además, contiene alrededor de 0,5 gramos de azúcares y 0,6 gramos de sal por cada 100 gramos, unas cifras que permiten conocer mejor su composición nutricional.

El pollo también aporta nutrientes esenciales para el organismo, entre ellos vitaminas del grupo B, hierro, zinc y fósforo. Su sabor suave facilita, además, combinarlo con distintas especias, verduras y otros ingredientes sin limitar las posibilidades de preparación.

No obstante, conviene distinguir entre la carne picada y los preparados de carne picada. Estos últimos pueden incorporar sal, condimentos y otros aditivos que modifican su composición nutricional, por lo que resulta recomendable revisar el etiquetado antes de comprarlos.

La conservación también merece atención: la carne picada es especialmente perecedera y su frescura puede mantenerse durante un periodo breve. Por eso, es importante respetar las indicaciones del envase y las condiciones de refrigeración para consumirla con seguridad.