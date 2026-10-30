María Muiño, pescadera: "Para comprar la mejor sardina no te fijes en que no tenga escamas, sino en que sea grande y gordita"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera María del Carmen Muiño aconseja elegir sardinas grandes, gruesas, con escamas abundantes y ojos brillantes para garantizar su calidad y sabor. El contenido graso y de omega-3 de las sardinas alcanza su nivel máximo en verano (entre julio y septiembre), lo que las hace más jugosas y nutricionalmente beneficiosas. Estudios confirman que la concentración de ácidos grasos saludables varía según la época de captura, siendo el verano el momento óptimo para consumir este pescado azul. Para garantizar la seguridad alimentaria, es clave mantener la cadena de frío contra la histamina y cocinar el pescado a más de 60ºC para eliminar el riesgo de anisakis.

A pesar de tratarse de un pescado típico de muchas regiones de España, la sardina suele ser una de las grandes olvidadas en comparación a pescados más populares como la merluza o el salmón.

Sin embargo, especialmente durante la época estival, siguen siendo el ingrediente central de muchas preparaciones; pero no todas son iguales ni todas presentan las mismas características nutricionales o gastronómicas.

En este sentido, hay que saber elegir. Así lo explicó la pescadera María del Carmen Muiño en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. Muiño, que también es coordinadora de pescadería en un establecimiento de A Coruña, lo tiene claro: una buena sardina debe ser grande, gruesa, presentar abundantes escamas y tener los ojos brillantes.

El secreto de la mejor sardina

Si bien es cierto que las recomendaciones de Muiño tienen fundamento científico, especialmente en cuanto a tamaño y proporción grasa se refiere, conviene recordar que una sardina grande no siempre contiene más grasa que una pequeña. Su composición total dependerá también de su alimentación, la época del año y su ciclo reproductivo.

La sardina europea (Sardina pilchardus) experimenta variaciones fisiológicas a lo largo del año. Durante los periodos del año con mayor disponibilidad de alimento, el cual es fundamentalmente plancton, acumula reservas energéticas que posteriormente usará, entre otras funciones, durante la reproducción.

En este aspecto, un estudio publicado en la revista Foods analizó la composición nutricional de sardinas capturadas durante diferentes meses del año. Los investigadores detectaron que el contenido graso de las sardinas oscilaba entre el 1,18% y el 10,58%, alcanzando los valores más altos entre los meses de julio y septiembre. Por contra, durante los meses de invierno, las reservas grasas eran significativamente más bajas.

De hecho, esta variación explicaría por qué tradicionalmente se consideran más sabrosas las sardinas de verano: una mayor proporción de grasa modifica su jugosidad, textura y comportamiento durante el cocinado. Además, otro estudio publicado en Scientia Marina, donde se analizaron más de mil sardinas, confirmó que las reservas grasas experimentan grandes cambios estacionales en base al ciclo reproductivo. Por lo tanto, la época de captura sería tan importante como el tamaño del pescado.

Asimismo, las diferencias no se limitarían tan solo al sabor, sino que el hecho de poseer más o menos grasa asocia otros factores a tener en cuenta. La grasa de las sardinas contiene cantidades significativas de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, especialmente EPA y DHA. En este sentido, el mencionado estudio publicado en Foods también sugirió que durante los meses de verano la concentración conjunta de dichos ácidos grasos superaría los 3,5 gramos por cada 100 gramos de pescado, algo que no sucedería si el pescado se captura en invierno.

Recordemos que precisamente estos ácidos grasos en particular se habrían relacionado con beneficios cardiovasculares. La misma Asociación Americana del Corazón aconseja consumir al menos dos porciones de pescado semanales, priorizando pescado azul como sardinas, caballa o salmón. Sin embargo, la evidencia disponible indica que no sería equivalente consumir pescado dentro de una dieta equilibrada o usar suplementos de omega-3, siendo mejor opción el pescado natural.

Pero, más allá del contenido graso, la frescura de la sardina también importa: los ojos brillantes, las branquias de aspecto saludable, la piel íntegra y una carne firme son algunos de los indicadores usados tradicionalmente para evaluar esta frescura. Además, la conservación adecuada de la sardina también es clave al existir un riesgo menos conocido: la formación de histamina.

Según explica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), especies como las sardinas pueden acumular histamina si se conservan a temperaturas inadecuadas. Esta sustancia es capaz de producir intoxicaciones alimentarias y no se elimina eficazmente con la cocción del pescado, de ahí la necesidad de mantener una adecuada cadena de frío.

Y, para finalizar, recordemos un riesgo algo más conocido: el parásito anisakis. Para evitar potenciales infecciones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recuerda la necesidad de cocinar adecuadamente el pescado, logrando los 60ºC durante al menos un minuto en cualquier pieza de pescado, permitiendo así eliminar los riesgos.