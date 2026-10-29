Vagones volcados tras la colisión de dos trenes en Toledo Juanma Jiménez Europa Press

Lara Ferreiro, psicóloga: "Tras el accidente de tren, algunas personas pueden experimentar ataques de pánico al entrar en una estación"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro advierte que las catástrofes ferroviarias generan una respuesta emocional de alerta que puede desencadenar ataques de pánico en estaciones y siderodromofobia o fobia a viajar en tren. El 58% de los españoles confiesa tener poca o ninguna confianza en los trenes tras este tipo de sucesos, debido al sesgo conocido como heurística de disponibilidad. Los supervivientes suelen sufrir secuelas como hipervigilancia, pesadillas y la devastadora culpa del superviviente tras permanecer atrapados psicológicamente en la tragedia. Para superar el miedo colectivo, los expertos recomiendan limitar la exposición continua a noticias impactantes, evitar el aislamiento y acudir a terapia profesional si la fobia condiciona la movilidad.

Subirse a un tren, buscar nuestro asiento y relajarse hasta llegar al destino siempre ha sido un gesto de lo más habitual.

Sin embargo, cuando ocurre una catástrofe ferroviaria, esta escena de confort se transforma repentinamente en incertidumbre y angustia.

Nuestro cerebro, que tiene una capacidad extraordinaria para anticipar amenazas, nos hace percibir como peligroso un hábito que era totalmente cotidiano.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que, al presenciar imágenes impactantes, la amígdala cerebral dispara una potente respuesta emocional de alerta.

Esto provoca que el 58% de los españoles confiese tener ahora poca o ninguna confianza en los trenes.

Tal y como recoge el análisis exhaustivo de Ferreiro, somos víctimas de la heurística de disponibilidad.

Tras consumir repetidamente noticias dolorosas, sobreestimamos la probabilidad de sufrir un accidente similar.

Trágico accidente de tren

Este pánico puede manifestarse días antes del viaje mediante palpitaciones e insomnio, un cuadro que a veces desemboca en siderodromofobia, la fobia clínica a viajar en ferrocarril.

Pero el verdadero infierno lo viven quienes iban a bordo. Así, lo señala la psicóloga: "La recuperación psicológica de los supervivientes depende de múltiples factores, pero sobrevivir no significa que el dolor desaparezca".

Tras el impacto, la mente de muchos afectados sigue atrapada en los vagones. Experimentan hipervigilancia, pesadillas y la devastadora culpa del superviviente.

Sienten un malestar inmenso y una profunda injusticia por seguir con vida mientras otras familias enfrentan consecuencias irreparables.

Vista del AVE empotrado en el último vagón del Iryo. E. E.

Esta conmoción no se queda solo en las víctimas. El duelo impacta de lleno y conmociona a toda la sociedad.

No necesitamos conocer personalmente a los afectados para que la empatía nos haga imaginar a nuestros propios hijos o parejas ocupando esos mismos asientos.

Recuperar la normalidad exige tiempo y volver al tren no debe plantearse nunca como una prueba de valentía.

Para sanar este miedo colectivo, resulta vital limitar la exposición constante a noticias impactantes, evitar el asilamiento social y buscar ayuda profesional especializada cuando el temor nos impida decidir libremente cómo queremos desplazarnos.