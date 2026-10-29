Javier Fernández, experto en nutrición: para cenar no comas siempre carne, alterna huevos y pescado azul con verduras

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Javier Fernández Ligero recomienda alternar la carne en las cenas con fuentes de proteína como el huevo y el pescado azul. El huevo aporta proteínas de alta calidad, mientras que pescados como las sardinas, el salmón o la caballa ofrecen ácidos grasos esenciales omega-3. La AESAN aconseja limitar el consumo de carne a un máximo de tres raciones semanales y priorizar una dieta con mayor presencia de vegetales y pescado. Combinar estas proteínas con verduras cocidas o al vapor ayuda a garantizar cenas equilibradas y variadas sin necesidad de eliminar por completo la carne.

Llegar a casa cansado y resolver la cena con un filete a la plancha puede ser una solución rápida. El problema aparece cuando esa fórmula se repite casi todos los días y acaba desplazando otras fuentes de proteína que también tienen mucho que aportar.

El farmacéutico y nutricionista Javier Fernández Ligero, director de la clínica Nutriligero, propone precisamente introducir más variedad en la última comida del día. Entre sus opciones para una cena sencilla recomienda verduras al vapor o cocidas acompañadas de huevo o pescado azul.

No se trata de prohibir la carne por la noche ni de atribuirle un problema especial por cenarla. La clave está en no convertirla en la única fuente de proteína de toda la semana y aprovechar alimentos con perfiles nutricionales diferentes.

Girar alrededor de la carne

El huevo es uno de los alimentos que Fernández Ligero reivindica con frecuencia.

El nutricionista lo describe como una fuente de proteína de alta calidad, además de aportar grasas, vitaminas, minerales y colina. También destaca algo muy práctico: puede prepararse en tortilla, revuelto, cocido o incorporarse a una ensalada, lo que facilita mucho resolver una cena sin recurrir siempre al mismo plato.

Su otra propuesta es el pescado, especialmente el azul.

Sardinas, caballa, salmón, boquerones o jurel aportan proteína y se diferencian de muchas carnes por su contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3.

Las recomendaciones dietéticas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconsejan consumir al menos tres raciones de pescado a la semana, priorizando el pescado azul. Una ración orientativa para un adulto se sitúa alrededor de 125-150 gramos.

La propia estrategia oficial española busca además que la alimentación tenga un mayor peso de productos vegetales y un consumo más moderado de proteína animal, especialmente de carne roja. AESAN establece como referencia un máximo de tres raciones semanales de carne y aconseja priorizar aves y conejo. Eso hace que alternar tenga sentido.

Una noche puede haber tortilla con espinacas; otra, sardinas con verduras asadas; otra, pollo; otra, legumbres. No hace falta establecer un calendario rígido para obtener la principal ventaja: evitar que todas las comidas terminen pareciéndose.

Las verduras son la otra parte de la propuesta de Fernández Ligero. En una de sus recomendaciones de menú plantea precisamente una cena de verdura cocida o al vapor junto a huevo o pescado azul.

La combinación resulta sencilla porque junta una fuente proteica con alimentos vegetales que aportan fibra, vitaminas, minerales y volumen al plato. Pero tampoco existe una regla que obligue a cenar siempre sin hidratos.

El propio Fernández Ligero ha explicado en otras ocasiones que la cantidad de hidratos de carbono debe adaptarse al contexto de cada persona. Alguien que entrena con intensidad puede tener necesidades diferentes a las de una persona sedentaria, y entre sus ejemplos de cena equilibrada aparece incluso salmón con arroz y yogur natural.

Ese matiz es importante porque la alimentación saludable no depende únicamente de una comida aislada.

Tampoco hay nada intrínsecamente malo en cenar carne. Una pechuga de pollo acompañada de verduras puede encajar perfectamente dentro de una alimentación equilibrada.

El problema sería interpretar la cena saludable como una sucesión interminable de bistecs, embutidos o carnes procesadas, dejando prácticamente fuera pescado, huevos, legumbres y otras alternativas.

De hecho, AESAN recomienda que la dieta saludable tenga un claro predominio de alimentos vegetales y que se vaya variando entre las distintas fuentes de proteína.

Para ponerlo en práctica tampoco hace falta complicarse.

Un par de huevos con verduras salteadas, una caballa con tomate, unas sardinas acompañadas de ensalada o un poco de salmón con brócoli pueden resolver una cena en pocos minutos.

La propuesta de Javier Fernández Ligero puede resumirse precisamente así: no hace falta eliminar la carne, sino dejar de utilizarla como respuesta automática cada noche.

Alternarla con huevos, pescado azul y una buena presencia de verduras permite que la cena cambie de sabor y, sobre todo, que la dieta gane variedad nutricional sin necesidad de recetas complicadas.