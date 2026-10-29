Ya entró en vigor: los propietarios que anuncien una vivienda en alquiler deben informar de su calificación energética

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 obliga a incluir la etiqueta de eficiencia energética en cualquier anuncio o publicidad de alquiler o venta de una vivienda. La calificación energética debe estar respaldada por un certificado oficial registrado y debe adjuntarse una copia al formalizar el contrato de arrendamiento. Omitir esta información en la publicidad se considera una infracción leve, mientras que falsificar el dato puede constituir una falta más grave. A pesar de la normativa vigente desde 2021, un estudio de CECU detectó que el 20% de los anuncios analizados en portales inmobiliarios aún no la incluye.

Buscar piso de alquiler suele empezar por las mismas preguntas: cuánto cuesta, dónde está, cuántos metros tiene o si dispone de ascensor. Pero hay otro dato que también debería aparecer en el anuncio y que muchas veces pasa mucho más desapercibido: la calificación energética de la vivienda.

La normativa española obliga a incluir esta información cuando un inmueble se ofrece en venta o alquiler. No se trata de una recomendación para las inmobiliarias ni de un dato que pueda añadirse únicamente cuando el propietario lo considere interesante.

El Real Decreto 390/2021, que regula la certificación de eficiencia energética de los edificios, establece expresamente que la etiqueta energética debe aparecer en toda oferta, promoción y publicidad destinada a vender o arrendar un edificio o una parte del mismo. La norma está en vigor desde el 3 de junio de 2021.

Afecta a los anuncios

La obligación no se limita al momento de firmar el contrato. El artículo 17 especifica que cualquier persona física o jurídica que publique o permita publicar información sobre una vivienda en venta o alquiler tiene que incluir su calificación energética. La norma menciona expresamente agencias inmobiliarias, páginas web, portales inmobiliarios, prensa, catálogos y vallas publicitarias.

Es decir, el dato debería estar disponible ya cuando una persona está comparando pisos en Internet, y no aparecer únicamente cuando va a visitar la vivienda o está a punto de firmar.

La calificación se representa mediante una escala que va de la A, para los edificios más eficientes, hasta la G, correspondiente a los que presentan un peor comportamiento energético. Esa letra no sirve simplemente para colocar una pegatina de colores en el anuncio.

El certificado analiza características del inmueble relacionadas con su consumo de energía y sus emisiones, como la envolvente térmica, los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación o producción de agua caliente.

Para quien busca un alquiler, disponer de esa información permite comparar dos viviendas que podrían tener un precio parecido pero necesidades energéticas muy distintas.

Una casa con peor aislamiento, por ejemplo, puede requerir más energía para mantener una temperatura confortable en invierno o verano. La letra por sí sola no permite saber exactamente cuánto llegará en la factura cada mes (eso dependerá también del uso que hagan los ocupantes y del precio de la energía), pero ofrece una referencia objetiva para comparar inmuebles.

Además, no basta con inventar una letra o calcularla aproximadamente. El Ministerio para la Transición Ecológica aclara que, en el momento de publicitar una vivienda, debe existir un certificado de eficiencia energética elaborado por un técnico competente y la correspondiente etiqueta.

La información que se anuncie debe estar respaldada por ese certificado, válido y debidamente registrado. Cuando finalmente se formaliza el alquiler aparecen además otras obligaciones.

El Real Decreto establece que debe anexarse al contrato una copia de la etiqueta de eficiencia energética y entregarse al nuevo inquilino una copia del documento de recomendaciones de uso para el usuario.

La obligación se aplica, con carácter general, a viviendas existentes que se alquilen a un nuevo arrendatario. La propia normativa contempla determinadas exclusiones para algunos edificios concretos, como ciertas construcciones protegidas, edificios provisionales o inmuebles independientes de menos de 50 metros cuadrados, entre otros supuestos.

Pero una vivienda habitual que se pone en el mercado de alquiler entra normalmente dentro del sistema. Y omitir la calificación del anuncio puede tener consecuencias.

La legislación considera infracción leve publicitar la venta o alquiler de un inmueble que deba disponer de certificado sin hacer referencia a su calificación energética. Falsear una calificación o anunciar una que no esté respaldada por un certificado válido puede llegar a constituir una infracción mucho más grave.

La obligación, sin embargo, sigue sin cumplirse siempre.

Un estudio publicado por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU en abril de 2026 analizó 450 anuncios de Idealista y Fotocasa recopilados durante julio de 2025. Según sus resultados, el porcentaje de anuncios sin etiqueta energética había bajado respecto al año anterior, pero todavía se situaba en el 20%.

Así que cuando un propietario prepara las fotografías, calcula la renta y redacta las características de su vivienda, hay un dato que no debería quedarse para el final. La eficiencia energética también forma parte de la información obligatoria del anuncio. Y el posible inquilino debería poder conocerla antes incluso de concertar la primera visita.