Los psicólogos coinciden: los adultos que no dejan de pensar en sus errores pueden tener dificultades de concentración

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LO ESENCIAL Las claves Estudios científicos vinculan la rumiación autocrítica y el pensamiento contrafactual con una mayor dificultad para concentrarse y cambiar el foco de atención. Revisar los errores de forma repetitiva consume recursos cognitivos de la memoria de trabajo, reduciendo el rendimiento mental en tareas posteriores tanto neutras como emocionales. Los expertos distinguen entre la reflexión útil para aprender de los fallos y el pensamiento bucle, que satura la atención trayendo constantemente información irrelevante. Investigaciones sugieren que distraerse con contenido positivo y relevante ayuda a restaurar la memoria de trabajo afectada por la rumiación.

Equivocarse es una cosa. Seguir repasando mentalmente el error durante horas es otra muy distinta. Ese “tenía que haber dicho esto”, “debería haberlo hecho de otra manera” o “si hubiera elegido mejor…” puede parecer simplemente una forma de aprender de lo ocurrido. Pero cuando se convierte en un bucle, la atención puede terminar pagando parte de la factura.

Una investigación publicada en 2025 en Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry encontró que las personas con mayor tendencia a la rumiación autocrítica presentaban más dificultades para cambiar el foco de atención después de imaginar repetidamente alternativas a un resultado negativo.

El estudio reunió a 100 mujeres adultas con distintos niveles de tendencia a rumiar sobre sus propios errores. Primero realizaron una tarea diseñada para provocar una experiencia de fracaso. Después, los investigadores midieron cuánto se involucraban en pensamientos contrafactuales: ese mecanismo tan humano de imaginar qué habría pasado si hubiéramos actuado de otra forma.

Más tarde tuvieron que completar una prueba de atención con seguimiento ocular.

Atrapado en el “y si…”

El resultado apareció especialmente entre las participantes que ya tenían una alta tendencia a criticarse y dar vueltas a sus fallos.

Cuanto más habían pensado en alternativas del tipo “podría haber hecho esto mejor”, más lentamente conseguían desplazar la atención de un estímulo a otro, tanto cuando se trataba de imágenes emocionales como cuando los estímulos eran neutros.

Eso es importante porque el problema no se limitó a distraerse con algo triste.

También apareció cuando las tareas posteriores no tenían contenido emocional. Es decir, la mente parecía conservar cierta dificultad para cambiar de marcha incluso después de que el error original hubiera quedado atrás.

La rumiación funciona precisamente así: no consiste en pensar una vez sobre algo que salió mal, sacar una conclusión y continuar. Es un pensamiento repetitivo, difícil de interrumpir y centrado una y otra vez en el mismo problema.

Y ahí está la diferencia entre reflexionar y quedarse enganchado.

Imaginar qué podríamos haber hecho mejor puede ser útil. Nos permite aprender de una decisión y modificar nuestro comportamiento la próxima vez. El problema aparece cuando esa revisión deja de producir información nueva y empieza simplemente a repetirse.

La atención tiene recursos limitados. Si una parte permanece ocupada revisando una conversación, un fallo en el trabajo o una decisión pasada, puede quedar menos margen disponible para aquello que tenemos delante.

Otro estudio publicado en 2026 lo comprobó experimentalmente con tareas de memoria de trabajo. Después de inducir rumiación en los participantes, su rendimiento cognitivo empeoró. Cuando posteriormente se les pedía distraerse con contenido positivo y personalmente relevante, la memoria de trabajo mejoraba de nuevo.

Esto encaja bastante bien con esa experiencia cotidiana de intentar leer una página y descubrir, varios minutos después, que los ojos han seguido las líneas pero la cabeza continuaba en una discusión de la mañana.

También hay evidencia obtenida fuera del laboratorio.

Una investigación con 200 adultos utilizó ocho evaluaciones diarias durante dos semanas para estudiar la relación entre pensamientos perseverantes y dificultades subjetivas para concentrarse. Ambas experiencias aparecían estrechamente relacionadas en el día a día, aunque los autores advierten de que la dirección entre una y otra puede ser compleja: rumiar puede dificultar la concentración, pero notar que uno no consigue concentrarse también puede alimentar más pensamientos repetitivos.

La relación tampoco significa que las personas que rumian tengan una atención “peor” en todos los sentidos.

Un estudio anterior con 78 adultos encontró algo bastante más específico: la tendencia a rumiar no afectaba de manera uniforme a todas las pruebas de atención y control ejecutivo. El principal problema aparecía al impedir que información irrelevante recuperada automáticamente interfiriera con la tarea actual.

En otras palabras, la cabeza puede seguir trayendo información que ya no toca.

Ese matiz importa porque evita convertir la rumiación en una explicación universal de cualquier despiste. Dormir poco, el estrés, la ansiedad, las interrupciones constantes o simplemente estar cansado también pueden reducir la concentración.

Además, el estudio de 2025 tiene limitaciones claras: incluyó únicamente mujeres y fue correlacional, por lo que no permite afirmar que imaginar alternativas a un error cause directamente el problema atencional.

Aun así, deja una imagen bastante reconocible.

Pensar en un error puede servir para corregir el próximo. Pero cuando la mente sigue regresando una y otra vez al mismo punto, la dificultad quizá no esté solo en dejar atrás lo ocurrido: también puede costar más volver a poner toda la atención en lo que viene después.