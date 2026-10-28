Los nutricionistas recomiendan: "Para que el pan casero quede más rico, no uses harina ni horno, sino solo 2 ingredientes"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone preparar un "pan" casero sin harinas ni horno, utilizando únicamente una lata de atún y un huevo. La mezcla se tritura y se cocina en el microondas durante dos o tres minutos, logrando una textura esponjosa lista para rellenar o tostar. Aunque no es pan tradicional, destaca por ser una opción rápida, alta en proteínas y muy saciante para desayunos o cenas.

Hacer pan en casa suele traer a la cabeza harina por todas partes, levadura, amasado y un buen rato esperando delante del horno. Sandra Moñino propone darle la vuelta a esa imagen con una preparación bastante más peculiar: un “pan” de atún que se hace con solo dos ingredientes y en el microondas.

La receta aparece entre las propuestas de la nutricionista para Nutribullet como “pan de atún con dos ingredientes y sin horno”. La idea es utilizar atún y huevo para crear una masa que, después de triturarse y cocinarse durante unos minutos, adquiere una consistencia esponjosa que permite abrirla por la mitad y utilizarla como si fuera un pequeño pan de molde.

No hay que amasar, esperar a que fermente ni encender el horno. Basta con escurrir muy bien una lata de atún, mezclarla con un huevo y triturar hasta obtener una crema homogénea. Después se vierte en un recipiente pequeño apto para microondas y se cocina durante unos dos o tres minutos, aunque el tiempo concreto dependerá de la potencia del aparato.

Al sacarlo, lo mejor es dejarlo reposar unos instantes antes de desmoldarlo. Puede comerse directamente, aunque un pequeño paso extra cambia bastante el resultado: abrirlo y pasarlo por la tostadora o la sartén para que la superficie quede algo más dorada y firme.

No es pan tradicional, aunque pueda usarse como uno

Aquí conviene aclarar algo. Por mucho que tenga forma de rebanada, nutricional y culinariamente estamos ante una elaboración muy distinta del pan convencional.

No lleva harina de trigo, agua ni levadura de panadería. Su estructura aparece principalmente por la coagulación de las proteínas del huevo durante el calentamiento, mientras que el atún aporta cuerpo a la mezcla. El resultado se parece más a una preparación esponjosa de huevo y pescado que a una masa fermentada.

Eso no le resta utilidad. Precisamente su gracia está en que puede utilizarse como soporte para preparar un desayuno, una merienda salada o una cena rápida.

Una vez abierto, admite combinaciones muy sencillas: tomate y aguacate, queso fresco y rúcula, unas hojas verdes o verduras asadas. Incluso puede funcionar como una especie de sándwich en el que, paradójicamente, la proteína ya está también dentro del propio “pan”.

Ese es uno de sus principales puntos fuertes. Una lata de atún al natural aporta una cantidad considerable de proteína y el huevo suma otra fuente de proteínas de alto valor biológico. Por eso el resultado es bastante diferente a una rebanada tradicional y puede resultar especialmente saciante.

Pero tampoco hace falta convertir la receta en una competición contra el pan normal.

Prescindir de harina no hace automáticamente que una comida sea mejor. El pan integral, por ejemplo, aporta hidratos de carbono complejos y fibra y puede formar perfectamente parte de una alimentación equilibrada. Esta receta simplemente ofrece otra forma de montar una comida, especialmente para quien busca variar o quiere algo rápido.

También conviene prestar atención al atún utilizado. Si es una conserva al natural, debe escurrirse bien para evitar que la masa quede demasiado húmeda. Si viene en aceite, también interesa retirar el exceso antes de triturarlo. Y no suele ser necesario añadir demasiada sal, porque la propia conserva ya puede contener una cantidad apreciable.

Hay versiones que incorporan una pizca de impulsor químico para conseguir un resultado todavía más aireado, pero la base puede mantenerse en esos dos ingredientes protagonistas: huevo y atún.

La receta tiene además una ventaja difícil de discutir: el tiempo.

Entre abrir la lata, triturar la mezcla y cocinarla, puede estar preparada en apenas unos minutos. No pretende competir con una hogaza recién hecha ni imitar su sabor. Es más bien uno de esos trucos de cocina que funcionan porque resuelven una comida con lo que casi siempre hay en la despensa.

Y ahí está precisamente el atractivo de la propuesta de Sandra Moñino: dos ingredientes, ningún amasado y ni siquiera hace falta encender el horno. Un huevo, una lata de atún y unos minutos de microondas bastan para tener una base lista para rellenar casi como un bocadillo.