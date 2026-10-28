Nuska, agricultora: "Para que el tomate frito se haga más rápido y con más sabor, no uses aceite, mejor estrújalo antes bien"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La agricultora gallega Nuska Chousa recomienda estrujar los tomates maduros antes de cocinarlos para retirar líquido y semillas, reduciendo el tiempo de cocción de la salsa a unos 20-30 minutos. Para evitar que bajen las temperaturas y se pierdan aromas, propone preparar el sofrito de cebolla y ajo en una sartén aparte e incorporarlo cuando el tomate ya ha reducido. Acurtar la exposición al calor ayuda a conservar mejor las moléculas volátiles y los matices aromáticos característicos del tomate fresco maduro. El agua extraída no se tira: se puede congelar o reaprovechar para enriquecer gazpachos, arroces, guisos o como base de vinagretas para ensaladas.

Una buena salsa de tomate casera no necesita pasar horas al fuego. Buena parte del tiempo de cocción se emplea simplemente en eliminar agua, y Nuska Chousa tiene un truco para ahorrarse una parte de ese proceso antes incluso de encender la cocina.

La agricultora gallega, responsable del canal Alma da Vella Chousa, prepara la salsa como la hacía su madre. Parte los tomates maduros por la mitad y los estruja con las manos para retirar buena parte del líquido y las semillas antes de llevarlos a la cazuela.

El gesto tiene una consecuencia inmediata: hay menos agua que evaporar. El tomate empieza a concentrarse antes y puede alcanzar la textura de una salsa en unos 20 o 30 minutos, dependiendo de la variedad, la madurez y la cantidad utilizada.

El titular puede llevar a equívoco en un detalle. Nuska no elimina el aceite de toda la receta. Lo reserva para cocinar aparte la cebolla, el ajo y, si se desea, el pimiento, que incorpora al tomate cuando este ya ha reducido.

El tomate está compuesto principalmente por agua. La Fundación Española de la Nutrición recuerda que este es su componente mayoritario, de modo que preparar una salsa espesa exige concentrar la parte sólida mientras una cantidad importante de humedad se evapora.

En el interior también están los lóculos, las cavidades que contienen las semillas y el material gelatinoso que las rodea. Al estrujar un tomate abierto se elimina con facilidad parte de ese líquido antes de comenzar la cocción.

Nuska lo hace directamente con las manos sobre un recipiente. Después trocea la parte carnosa y la coloca en una cazuela alta, inicialmente sin aceite. El propio tomate empieza a liberar suficiente jugo para cocinarse sin que se pegue si se controla el fuego.

Cuando empieza a soltar líquido, aumenta ligeramente la temperatura y continúa removiendo. Al haber retirado una parte de la humedad desde el principio, la reducción puede ser sensiblemente más rápida que cuando se utiliza el fruto completo con todo su jugo.

Hay otra consecuencia interesante. El tiempo de cocción influye en los compuestos responsables del sabor y del aroma. El tomate contiene decenas de moléculas volátiles que participan en las notas verdes, dulces, florales y características del fruto maduro.

Algunas son sensibles al procesado y al calentamiento prolongado. Reducir el tiempo necesario para concentrar una salsa puede ayudar a conservar mejor determinados matices aromáticos, aunque la transformación térmica también genera nuevos sabores propios del tomate cocinado.

El sofrito, por separado

El segundo cambio que propone Nuska afecta a la cebolla y al ajo. Durante años los cocinó primero y añadió después el tomate en la misma cazuela. Ahora prefiere dorar el sofrito aparte mientras el tomate pierde el agua.

"El sofrito pierde todo su aroma, su intensidad, su sabor", explica sobre el método anterior. La razón culinaria es fácil de observar: al añadir una gran cantidad de tomate acuoso baja la temperatura y los ingredientes que estaban dorándose pasan a cocinarse en un medio mucho más húmedo.

Prepararlos aparte permite mantener las condiciones necesarias para que la cebolla desarrolle sabores tostados y dulces. Cuando el tomate ya está concentrado, se mezclan ambas preparaciones y solo necesitan unos minutos para integrarse.

El aceite de oliva tiene aquí además otro papel. Diferentes estudios realizados con sofrito mediterráneo han observado que cocinar tomate con aceite favorece la disponibilidad de algunos carotenoides, especialmente del licopeno.

En un pequeño ensayo con voluntarios sanos, el consumo de tomate cocinado con aceite de oliva produjo un aumento mayor del licopeno en sangre que el tomate cocinado sin aceite. El efecto depende de la matriz alimentaria y del conjunto de la preparación, no de añadir grandes cantidades de grasa.

Otros trabajos realizados con sofrito han encontrado también que el aceite facilita la extracción de determinados compuestos fenólicos y carotenoides durante la cocción. Separar inicialmente el tomate del sofrito no obliga, por tanto, a renunciar al aceite cuando ambos terminan mezclándose.

Para Nuska, la variedad no es la primera preocupación. "Valen todos", asegura. Lo que cambia considerablemente es el rendimiento, porque algunos tomates tienen mucha más pulpa y menos agua que otros.

El tomate pera es uno de los clásicos para preparar salsa precisamente por ese motivo. Su proporción de carne es alta, tiene relativamente pocas semillas y necesita perder menos agua para alcanzar una textura espesa.

Los tomates cherry ofrecen otra posibilidad. Su pequeño tamaño obliga a trabajar más si hay que cortarlos uno a uno, pero pueden proporcionar salsas especialmente dulces y aromáticas cuando están bien maduros.

La madurez resulta, de hecho, fundamental. Durante ese proceso cambian los azúcares, los ácidos, los aminoácidos y numerosos compuestos volátiles. Un tomate bien maduro suele aportar más sabor a una salsa que una pieza recogida o utilizada demasiado verde.

También aumenta durante la maduración la presencia de glutamato libre, uno de los compuestos relacionados con el sabor umami. Las investigaciones han encontrado concentraciones especialmente altas de glutamato en la pulpa gelatinosa que rodea las semillas.

Esto introduce un matiz interesante al truco de Nuska. Retirar el agua acelera la cocción, pero ese líquido no es simplemente un residuo sin sabor. Contiene compuestos que pueden resultar muy útiles en otras preparaciones.

El agua también se aprovecha

Nuska guarda el líquido que obtiene al estrujar los tomates. Puede utilizarse como ingrediente en lugar de tirarlo, especialmente cuando el fruto está muy maduro y conserva un aroma intenso.

Una posibilidad es incorporarlo al gazpacho cuando necesita algo más de líquido. También puede sustituir parte del agua en arroces, guisos o determinadas salsas, aportando sabor sin necesidad de añadir simplemente agua del grifo.

Otra opción es preparar una vinagreta. Mezclado con aceite de oliva, vinagre y sal, el agua de tomate puede convertirse en un aliño para verduras, pescados o ensaladas de legumbres.

Si no va a utilizarse inmediatamente, debe conservarse refrigerada. Al tratarse de un líquido fresco procedente del tomate, no conviene mantenerlo durante horas a temperatura ambiente, especialmente cuando las temperaturas son elevadas.

La receta de Nuska termina uniendo las dos partes: el tomate concentrado y el sofrito de cebolla y ajo. Después se ajusta la sal y, si la acidez lo requiere, puede añadirse una pequeña cantidad de azúcar.

El truco, en definitiva, consiste en trabajar antes de cocinar. Retirar parte del agua permite concentrar el tomate en menos tiempo, mientras preparar el sofrito aparte ayuda a conservar sus sabores tostados antes de mezclarlo todo.