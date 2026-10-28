La dorsal y el anticiclón favorecen estabilidad y temperaturas altas y en ascenso. Eltiempo.es

Los meteorólogos coinciden: España sufrirá temperaturas hasta 10 ºC más cálidas de lo normal hasta noviembre

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LO ESENCIAL Las claves España registrará temperaturas inusualmente altas de hasta 10 ºC por encima de lo normal en pleno otoño, alcanzando máximas de 29 ºC en Murcia, 28 ºC en Málaga y Alicante, y 27 ºC en Sevilla. El episodio cálido se debe a la presencia de una potente dorsal anticiclónica junto a una masa de aire subtropical y la compresión del aire al descender. Se prevé una gran oscilación térmica diurna con madrugadas frescas, destacando casos como el de Córdoba, que pasará de los 9 ºC nocturnos a los 25 ºC por la tarde. Un frente traerá bajada de temperaturas y lluvias al noroeste peninsular, pero las altas temperaturas se mantendrán en el sur y el área mediterránea.

El calendario avanza hacia noviembre, pero los termómetros españoles siguen registrando valores propios de épocas más cálidas. En pleno otoño, varias ciudades se preparan para alcanzar temperaturas extraordinariamente elevadas para estas fechas.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido de esta situación en un vídeo publicado en TikTok, donde explica que algunas regiones podrían registrar hasta 10 ºC más de lo habitual durante estos días.

Las temperaturas de este martes han mostrado la magnitud de este episodio. Murcia alcanzó los 29 ºC, mientras que Málaga y Alicante llegaron a los 28 ºC. Sevilla rondó los 27 ºC.

El calor también se dejará sentir en otras capitales. Córdoba y Granada registraron 25 ºC, Valencia alcanzó los 26 ºC y Barcelona llegó a los 24 ºC. En Madrid, los termómetros marcaron hasta 22 ºC.

Detrás de estas temperaturas se encuentra una configuración atmosférica que favorece la llegada y la acumulación de aire cálido. Según explica Gómez, la clave está aproximadamente a 5.500 metros sobre nuestras cabezas.

Dorsal anticiclónica

"Sobre España se ha instalado una potente dorsal anticiclónica", señala la meteoróloga. Este fenómeno consiste en una ondulación de la circulación atmosférica que favorece la presencia de aire cálido en las capas altas de la atmósfera.

A esta situación se suma una masa de aire cálido de origen subtropical y el predominio de las altas presiones en superficie. La combinación de estos factores contribuye a mantener las temperaturas elevadas en buena parte del país.

Además, el descenso del aire desempeña un papel importante en este episodio. Al bajar, las masas de aire se comprimen y se calientan, mientras que los cielos despejados favorecen la insolación y el aumento de las temperaturas durante las tardes.

Pese a las máximas inusualmente altas, las madrugadas mantienen valores más propios del otoño. Esta diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas puede resultar especialmente llamativa en algunas zonas del territorio español.

Córdoba es uno de los ejemplos que destaca Gómez: la ciudad podría pasar de apenas 9 ºC durante la madrugada a alcanzar los 25 ºC por la tarde. Una oscilación térmica considerable en una misma jornada.

El episodio no afectará de la misma manera a todas las regiones durante los próximos días. El paso de un frente provocará un descenso térmico en el noroeste peninsular y dejará algunas precipitaciones en Galicia y el Cantábrico.

Sin embargo, el panorama será diferente en el sur y en el área mediterránea, donde se mantendrán valores muy elevados. Por tanto, el cambio de tiempo no supondrá una bajada generalizada de las temperaturas en todo el país.

Gómez también distingue entre este episodio meteorológico concreto y la evolución del clima. Aunque el cambio climático no es el responsable directo de la dorsal anticiclónica, sí está elevando las temperaturas globales y prolongando los veranos.

La situación refleja así una tendencia cada vez más relevante: el otoño avanza según el calendario, pero las temperaturas siguen ofreciendo condiciones propias de meses más cálidos. En algunas zonas, el ambiente veraniego todavía se resiste a desaparecer.