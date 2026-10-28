Joel Salatin, agricultor: "Para saber si un huevo es fresco no necesitas cocinarlo, basta con romperlo y mirar la clara"

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LO ESENCIAL Las claves El agricultor Joel Salatin explica que romper el huevo basta para saber si es fresco: si la clara es viscosa y se mantiene recogida junto a la yema, el huevo es más reciente. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) respalda esta teoría, señalando que los huevos de mayor calidad presentan claras gruesas y firmes, mientras que los más viejos se desparraman. Otros signos de frescura en un huevo sin cocinar son una clara ligeramente turbia por el dióxido de carbono y la presencia de chalazas (cordones blanquecinos) bien marcadas. A pesar de estos indicadores visuales de frescura, los expertos recuerdan que una clara firme no garantiza que el huevo esté libre de bacterias como la Pseudomonas.

Saber si un huevo es fresco no siempre exige mirar la fecha del envase ni recurrir al conocido truco de sumergirlo en un vaso de agua. Joel Salatin, agricultor estadounidense y responsable de Polyface Farm, propone algo todavía más sencillo: romperlo y observar cómo se comporta la clara.

“Ni siquiera tienes que cocinarlos para notar la diferencia”, explica Salatin al hablar de la calidad de sus huevos. Según el agricultor, una de las señales más claras aparece nada más cascarlos: “La albúmina, la clara, es muy viscosa, lo que indica estructura”.

Tiene base científica

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, explica que los huevos de mayor calidad presentan una clara gruesa y firme alrededor de la yema. A medida que pasa el tiempo, esa clara pierde consistencia, se vuelve más acuosa y se extiende mucho más sobre el plato.

Una clara que se mantiene recogida suele indicar mayor frescura. Un huevo recién puesto no tiene exactamente la misma estructura que otro que lleva varias semanas almacenado.

Con el tiempo, el dióxido de carbono y parte de la humedad escapan a través de los pequeños poros de la cáscara. Al mismo tiempo, cambian las características químicas de la albúmina.

El USDA explica que la clara va perdiendo espesor y la yema absorbe parte de su agua. El resultado puede verse fácilmente cuando el huevo se rompe: la clara se extiende por una superficie mayor y la yema aparece más plana y menos firme. En un huevo más fresco ocurre lo contrario.

La zona de clara espesa permanece más agrupada alrededor de la yema, mientras que esta suele mantenerse alta y redondeada. De hecho, el sistema estadounidense de clasificación utiliza precisamente esas características para diferenciar huevos de calidad AA, A y B.

Los huevos de categoría AA presentan claras especialmente gruesas y firmes y yemas altas y redondas. En los de categoría B, en cambio, la clara puede ser bastante más fina y la yema más ancha y plana.

Salatin se fija exactamente en ese comportamiento. Cuando habla de sus huevos, señala que una yema que se mantiene elevada y una clara viscosa permiten apreciar visualmente la diferencia incluso antes de encender la sartén. Hay otra pista interesante.

El USDA señala que una clara ligeramente turbia suele indicar que el huevo está muy fresco. La explicación es que todavía conserva una cantidad elevada de dióxido de carbono. Conforme envejece y ese gas escapa a través de la cáscara, la clara se vuelve más transparente.

Eso significa que una clara algo opaca no es necesariamente una señal de que el huevo esté en mal estado. Puede ser precisamente lo contrario.

También pueden verse unas pequeñas estructuras blanquecinas parecidas a cordones junto a la yema. Son las chalazas, cuya función es mantener la yema centrada dentro del huevo. El American Egg Board explica que cuanto más prominentes son, más fresco suele ser el huevo.

Sin embargo, hay un límite importante para este método. Una clara espesa permite valorar la calidad y la edad aproximada del huevo, pero no demuestra que esté libre de microorganismos potencialmente peligrosos.

“No puedes ver las bacterias a simple vista”, recuerda el American Egg Board. Un huevo puede tener un aspecto perfectamente normal y aun así requerir las mismas precauciones de conservación y cocinado que cualquier otro.

Por eso, observar la clara no sustituye a mantener los huevos correctamente almacenados ni a seguir las recomendaciones de seguridad alimentaria. Sí existen, en cambio, determinadas señales que deberían hacer desconfiar.

El USDA señala que una clara rosada o iridiscente puede indicar deterioro por bacterias del género Pseudomonas. También recomienda desechar un huevo si, al romperlo, desprende un olor desagradable o presenta una apariencia claramente anormal.

El conocido truco de comprobar si el huevo flota tampoco responde exactamente a la misma pregunta.

Cuando envejece, aumenta el tamaño de la cámara de aire interior y puede llegar a flotar. Eso indica pérdida de calidad y mayor edad, pero el USDA advierte de que un huevo que flota todavía puede ser seguro para consumir. La recomendación es romperlo aparte y comprobar olor y aspecto antes de decidir.

Por eso, si lo que queremos saber es simplemente cuál de dos huevos es más fresco, no hace falta cocerlos ni llenar un vaso de agua. Basta con abrirlos sobre un plato.

Si la yema permanece alta y la clara espesa se mantiene recogida alrededor, estamos ante las características típicas de un huevo más fresco. Si la clara se desparrama como agua y la yema aparece más plana, el huevo ha envejecido.

Una diferencia que, como resume Joel Salatin, puede verse antes incluso de poner la sartén al fuego.