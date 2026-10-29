Félix, carnicero con 38 años de experiencia en un pueblo de 1500 habitantes: "Mis hijos no quieren seguir con el negocio y yo los apoyo"

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LO ESENCIAL Las claves Félix Goiburu regenta la única carnicería de Segura (Gipuzkoa) y confirma que sus hijos no continuarán con el negocio rentable tras 38 años. El cierre de comercios locales en pueblos pequeños compromete la salud y el acceso a productos frescos, especialmente para personas mayores con movilidad reducida. Los establecimientos tradicionales funcionan como espacios de interacción social clave para combatir la soledad y el aislamiento comunitario. La falta de relevo generacional, el envejecimiento poblacional y la dependencia del transporte privado amenazan la continuidad del comercio rural.

En los pueblos pequeños, el cierre de negocios como carnicerías, charcuterías o pequeñas tiendas de alimentación no solo implica la desaparición del negocio como tal, sino que va mucho más allá.

Para algunos vecinos, especialmente aquellos de mayor edad, puede ser sinónimo de perder totalmente el acceso a productos básicos e incluso el cierre de espacios de encuentro social habitual.

Es precisamente lo que podría ocurrir en Segura, un pequeño municipio de Gipuzkoa de aproximadamente 1.500 habitantes, donde Félix Goiburu regenta la única carnicería que permanece abierta en el pueblo.

Tras 38 años dedicándose al oficio, y a pesar de que reconoce que su negocio es rentable, el futuro resulta incierto: "Yo tengo dos hijos, pero no están por la labor de seguir. Yo tampoco los animo mucho, la verdad", explica en una entrevista concedida al canal de YouTube Etxezarreta, y de la cual se hicieron eco hace unos meses en Cocinillas.

Alimentación de proximidad

Según comenta el propio Félix, tanto las largas jornadas laborales como el trabajo en fin de semana y las dificultades para conciliar explicarían buena parte de su decisión. Sin embargo, tras esta historia existe una cuestión que pocas veces se plantea: las consecuencias para la salud de los habitantes de un pueblo pequeño, más allá del cierre de un querido negocio.

Es habitual que, cuando hablamos de alimentación saludable, pensemos en los nutrientes, calorías o recomendaciones dietéticas. Sin embargo, se suele pasar por alto un factor clave: la posibilidad real de acceder a estos alimentos. En dicha accesibilidad hay que tener en cuenta la disponibilidad de los establecimientos, la distancia hasta ellos, los precios y las posibilidades de desplazamiento que condicionarán finalmente nuestras decisiones alimentarias.

En este aspecto, una revisión sistemática publicada el pasado año 2025 en la revista BMC Public Health analizó esta relación entre el entorno alimentario rural y la nutrición. Según sus resultados, la accesibilidad y disponibilidad de alimentos nutritivos son factores relevantes, aunque aún existen limitaciones respecto a la evidencia disponible, llegando mucha de esta evidencia de países con ingresos medios y bajos.

En España, el problema adquiere una serie de características particulares. Para alguien joven y con vehículo propio, desplazarse unos pocos kilómetros hacia el supermercado puede ser algo sencillo; sin embargo, para una persona de mayor edad que además viva sola, carezca de carné de conducir o presente problemas de movilidad, este desplazamiento puede llegar a ser una importante barrera en su vida.

Félix Goiburu, dueño de la única carnicería en un pueblo de 1500 habitantes Etxezarreta YouTube

De hecho, Félix conoce perfectamente este problema, dado que también posee otra pequeña tienda de alimentación además de la carnicería, la cual apenas le resulta rentable, pero la mantiene porque presta servicio a aquellos que tienen dificultades para salir del municipio.

Por otro lado, cabe destacar otra dimensión a tener en cuenta, más allá de la alimentación y la nutrición, y cada vez más estudiada en diversos ensayos y revisiones científicas: las relaciones sociales. En este ámbito, el pasado año 2025, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre la conexión social que ya advertía de las importantes consecuencias de la soledad y el aislamiento sobre la salud física y mental.

Según sus estimaciones, alrededor de una de cada seis personas experimenta soledad en el mundo, siendo un problema que afecta a todas las edades y constituyendo un determinante social de la salud. En este contexto, precisamente los comercios tradicionales suelen funcionar como espacios cotidianos de interacción: comprar pan, conversar con el carnicero o encontrarse con otros vecinos son actividades que pueden parecer insignificantes, pero contribuyen a mantener el contacto social.

Si bien es cierto que esto no significa que acudir a la carnicería prevenga enfermedades por sí mismo, sí que implica que disponer de lugares accesibles que favorezcan estas relaciones sociales colabora en la integración comunitaria, especialmente entre personas con redes sociales reducidas, siendo las personas de mayor edad las más afectadas.

En un estudio publicado también durante el pasado año 2025 por parte de la Universidad de Valencia y centrado en el comercio rural, se identificó precisamente el envejecimiento, la dependencia del vehículo privado y la falta de relevo generacional como algunos de los principales desafíos de los establecimientos como la carnicería de Félix.

No se trata de obligar a los hijos a continuar con el negocio familiar ni de idealizar un modelo laboral especialmente exigente, sino de comprender que, cuando desaparece el último comercio del pueblo, también desaparece parte de su autonomía cotidiana, especialmente en pueblos pequeños. Garantizar el acceso a una alimentación variada y mantener los espacios de convivencia no depende tan solo de decisiones individuales, sino que requiere servicios, infraestructuras y políticas adecuadas a cada municipio, especialmente en el medio rural.