Los expertos en nutrición coinciden: "El pescado frito no se hace con pan rallado, sino con harina de trigo y garbanzo"

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LO ESENCIAL Las claves Expertos y cocineros recomiendan evitar el pan rallado y el huevo al freír pescado para no crear capas gruesas que oculten su sabor. La clave para un rebozado crujiente y fino consiste en mezclar a partes iguales harina de trigo, de garbanzo y harina especial para freír. Es fundamental secar bien el pescado antes de enharinarlo para eliminar la humedad, su principal enemigo en la sartén. Se aconseja freír en abundante aceite entre 180 y 190 grados, en pequeñas cantidades, y escurrir en rejilla para conservar la textura.

El pescado frito es uno de los grandes clásicos de la gastronomía andaluza. Sin embargo, conseguir una cobertura fina y crujiente en casa no siempre resulta sencillo. El cocinero sevillano Miguel Ángel Cádiz revela el ingrediente que marca la diferencia.

En muchas cocinas españolas, la costumbre consiste en utilizar huevo y pan rallado para rebozar el pescado antes de freírlo. Sin embargo, esta técnica puede generar una capa demasiado gruesa, capaz de ocultar el sabor y la textura del producto.

La alternativa que propone Cádiz, al frente del canal de YouTube Carnes y brasas, pasa por combinar tres harinas diferentes. En concreto, recomienda mezclar harina de trigo molida fina, harina de garbanzo y harina especial para freír.

La clave está en utilizar las tres en partes iguales. Esta combinación permite conseguir una cobertura ligera que protege el pescado durante la fritura sin enmascarar su sabor. El resultado buscado es un exterior crujiente y un interior jugoso.

Freír en pequeñas cantidades

Otro aspecto fundamental es controlar la humedad. Cádiz advierte de que "el gran enemigo de una buena fritura es el agua", por lo que recomienda secar cuidadosamente cada pieza con papel de cocina antes de enharinarla y llevarla a la sartén.

Este paso evita que el exceso de humedad perjudique el rebozado. Además, conviene prescindir del lavado bajo el grifo, especialmente cuando se trata de pescado fresco. El objetivo es preservar sus cualidades y favorecer una fritura más uniforme.

Para preparar esta receta, se necesitan 100 gramos de harina de trigo molida fina, 100 gramos de harina de garbanzo y otros 100 gramos de harina especial para freír, además de pescado fresco, sal y aceite.

Entre las opciones más adecuadas figuran los boquerones, las acedías, las pijotas y el cazón. Una vez elegido el producto, hay que secarlo bien, mezclar las harinas y pasar cada pieza por la preparación, sacudiendo el exceso.

El siguiente paso consiste en calentar abundante aceite de oliva virgen extra hasta alcanzar entre 180 y 190 grados. Es importante freír pequeñas cantidades cada vez, porque introducir demasiado pescado de golpe puede reducir la temperatura y empeorar el resultado.

Cuando las piezas estén doradas, deben retirarse y colocarse sobre una rejilla para escurrirlas. A diferencia del papel de cocina, esta superficie permite que el aire circule y evita que la humedad acumulada reblandezca la cobertura crujiente.

La sal debe añadirse al final, justo antes de servir. También conviene extremar las precauciones durante la fritura, ya que el aceite caliente puede salpicar y provocar quemaduras. Utilizar una sartén honda ayuda a reducir el riesgo.

Quienes necesiten evitar el gluten pueden sustituir la harina de trigo por una combinación de maicena, harina de arroz y harina de garbanzo. Así podrán preparar una alternativa sin esta proteína, manteniendo el objetivo de conseguir una cobertura ligera.

Por último, hay que vigilar el estado del aceite. Si comienza a humear, significa que ha superado su punto adecuado y conviene sustituirlo. Reutilizarlo en esas condiciones puede aportar sabores amargos y perjudicar el resultado final.