Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los dueños de perros y gatos dejarlos atados en la calle sin vigilancia

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar atados o deambulando a perros, gatos y otros animales de compañía en espacios públicos sin supervisión presencial. Acciones habituales como atar a la mascota fuera de una tienda, farmacia o supermercado mientras se hace un recado son consideraciones contrarias a la normativa actual. Las infracciones leves por dejar al animal sin atención pueden acarrear apercibimientos o multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros. La ley busca evitar riesgos como huidas, robos, peleas, sustos o la exposición de los animales a inclemencias meteorológicas sin control del responsable.

Dejar al perro atado a una farola mientras se entra unos minutos en una tienda es una escena bastante habitual. También lo es enganchar la correa a una valla mientras se toma un café o se hace un recado rápido. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, esa costumbre puede incumplir la normativa estatal.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entró en vigor el 29 de septiembre de 2023 y recoge expresamente entre sus prohibiciones mantener a los animales de compañía “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial” de la persona responsable de su cuidado y comportamiento.

En el caso de un perro, por tanto, no basta con dejarlo sujeto para evitar que se marche. La ley exige que haya una persona responsable presente.

Atado no significa supervisado

La clave está precisamente en esas dos palabras: supervisión presencial. El problema no es que el perro lleve correa durante un paseo, espere unos segundos mientras su responsable permanece a su lado o esté sujeto de una forma necesaria para controlarlo. Lo que la norma prohíbe es dejarlo atado solo en un espacio público mientras la persona responsable se ausenta.

La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia bastante situaciones cotidianas.

Atar al perro frente al supermercado y entrar a comprar, dejarlo fuera de una farmacia durante un recado o sujetarlo a una terraza mientras el dueño se marcha a otro establecimiento son ejemplos que pueden encajar en la conducta que pretende evitar la ley.

El artículo 27 no se refiere únicamente a perros. Habla de animales de compañía y prohíbe tanto mantenerlos atados como permitir que deambulen por espacios públicos sin supervisión presencial. La norma busca reducir varios riesgos.

Un perro que permanece solo puede asustarse, escaparse si falla la sujeción, enfrentarse a otro animal o reaccionar ante una persona que se acerque. También puede sufrir un robo o quedar expuesto al calor, al frío o a cualquier situación que su responsable no pueda controlar desde el interior de un establecimiento.

La ley incluye otras obligaciones que siguen esa misma lógica.

Por ejemplo, establece que un perro no puede permanecer sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas, mientras que para otros animales de compañía el límite general es de tres días. También prohíbe mantener habitualmente a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, sótanos, trasteros, patios similares o vehículos.

Esto no significa que cualquier incumplimiento vaya a terminar automáticamente en una multa de decenas de miles de euros.

La propia ley diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves según las circunstancias y las consecuencias para el animal. Una vulneración de las obligaciones o prohibiciones que no provoque daños físicos ni alteraciones del comportamiento puede considerarse leve. Estas infracciones pueden sancionarse con apercibimiento o con multas de 500 a 10.000 euros.

Si el incumplimiento causa daño o sufrimiento al animal, la situación puede pasar a considerarse grave. En ese caso, las multas previstas van de 10.001 a 50.000 euros. Las infracciones muy graves pueden alcanzar entre 50.001 y 200.000 euros.

La sanción concreta dependerá siempre de los hechos, de su gravedad y de la actuación de la autoridad competente. También conviene diferenciar esta prohibición de otra conducta que regula la ley: llevar animales sueltos.

La norma impide dejarlos deambulando sin supervisión, pero eso no significa que todos los perros tengan que permanecer atados en cualquier espacio público. Los ayuntamientos pueden establecer zonas específicamente habilitadas para su esparcimiento y sus propias ordenanzas regulan cuestiones como el uso de correa y el acceso a determinados lugares.

La prohibición estatal va por otro camino: el responsable no puede marcharse y dejar al animal atrás, aunque haya asegurado la correa a un elemento fijo.

Es un cambio relevante porque afecta a un gesto que durante años se ha visto como completamente normal. Para la ley, que un perro esté atado no equivale a que esté atendido.