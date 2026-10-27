Raúl, frutero: "Para elegir los mejores melones de la frutería, no te fijes en el color, sino en el peso y en la piel"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Raúl Cardaba explica que un buen melón debe sentirse pesado para su tamaño, lo que indica un mayor contenido de agua y jugosidad. Es importante comprobar que la zona del extremo donde estaba unido a la planta se encuentre seca, señal de que maduró antes de ser recolectado. La base o 'cama' del melón debe tener un tono verde con manchas amarillas, evitando que sea completamente blanca o de un amarillo demasiado intenso. Una vez abierta la fruta, un tono amarillo en las pipas confirma que el melón ha alcanzado su estado interior adecuado.

Elegir un buen melón puede parecer una cuestión de suerte, sobre todo cuando la fruta está cerrada y no es posible comprobar su dulzor. Sin embargo, hay señales externas que ayudan a distinguir una pieza jugosa de otra insípida.

El frutero madrileño Raúl Cardaba, conocido en redes sociales como @fruterotiktokero, comparte trucos para acertar en la compra. Entre sus consejos, destaca dos aspectos que conviene revisar antes de llevarse el melón a casa: el peso y el color.

Cardaba reúne una comunidad de seguidores en Instagram y TikTok, donde publica recomendaciones para escoger frutas y aprovechar mejor sus temporadas. En uno de sus vídeos, acompañado por su padre, explica cómo reconocer un melón que haya madurado correctamente.

La primera comprobación es sencilla: levantar la pieza y valorar cuánto pesa. Según aconsejan ambos fruteros, el melón debe pesar "mucho, mucho". La razón es práctica: una fruta pesada para su tamaño suele contener más agua y resultar jugosa.

Cuál comprar en la frutería

Este gesto permite descartar algunos melones que pueden parecer atractivos por fuera, pero que ofrecen menos pulpa o una textura insatisfactoria al comerlos. Aun así, el peso no debe ser la única pista para decidir cuál comprar en la frutería.

El siguiente detalle está en un extremo del melón, donde permanecía unido a la planta. Cardaba recomienda comprobar que esa zona esté seca, una señal que puede indicar que la fruta maduró antes de ser recolectada correctamente.

Cuando el extremo sigue demasiado verde o presenta un aspecto poco seco, conviene observar otras características. Ninguna señal aislada garantiza el resultado, pero combinar varios indicios ayuda a tomar una decisión informada en la frutería.

El color también importa, especialmente en la zona conocida como "la cama": la parte de la piel que descansaba sobre el suelo durante el crecimiento y que, al quedar a la sombra, no recibió directamente la luz del sol.

Esa superficie debe ser más clara que el resto del melón, pero no completamente blanca ni verdosa. Para los fruteros, esos tonos pueden indicar que la pieza se recogió antes de alcanzar su punto óptimo de maduración.

El aspecto ideal, explican en el vídeo, es una base verde con algunas manchas amarillas. La clave está en buscar equilibrio: una cama demasiado pálida puede alertar de inmadurez, mientras que un amarillo intenso puede indicar que está pasado.

Una vez abierto, el melón ofrece otra pista: sus pipas deberían presentar un tono amarillo, según explican Cardaba y su padre. Este detalle permite contrastar las señales observadas en la piel con el estado interior de la fruta también.

La temporada de melón y sandía suele asociarse con los meses cálidos, cuando estas frutas ganan presencia en supermercados y fruterías. Aunque la disponibilidad varía según variedad y cultivo, escoger bien resulta útil al comprar para varios días.

El consejo de Cardaba pasa por mirar más allá de la apariencia: levantar el melón para comprobar su peso y revisar el extremo del tallo y el color de la cama. Así crecen las opciones de poder llevarse una pieza jugosa.