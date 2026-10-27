Un huevo duro abierto por la mitad. E. E.

Los nutricionistas coinciden: los mejores huevos para desayunar no son fritos, sino cocidos y junto con aguacate

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LO ESENCIAL Las claves La dietista Sara Bassi propone un desayuno saludable a base de huevos duros, aguacate, queso cottage, sal y aceite untados sobre pan tostado, acompañado de fruta. Un ensayo clínico publicado en 'Nutrients' demuestra que desayunar huevos cocidos ayuda a controlar la saciedad y reduce la hormona del hambre (grelina) más que la avena. Estudios científicos destacan los beneficios del aguacate para la salud intestinal gracias a su aporte de grasas monoinsaturadas y hasta 12 gramos de fibra soluble por pieza.

El desayuno puede ser mucho más que un café acompañado de una tostada. Combinar ingredientes con diferentes propiedades nutricionales permite preparar platos variados, sencillos y equilibrados, como la propuesta de una dietista italiana.

Sara Bassi, dietista italiana afincada en España, ha compartido en TikTok una receta que reúne huevos cocidos, aguacate, queso cottage, pan tostado y fruta. Una combinación que destaca por su sencillez.

"Soy dietista y me encanta desayunar. Por eso empezamos con una serie de desayunos", explica Bassi al presentar esta elaboración, que requiere pocos ingredientes y permite disfrutar de una tostada cremosa.

La preparación comienza con dos huevos duros y aguacate, que deben aplastarse hasta integrarse. Después, la dietista incorpora queso cottage, sal y aceite, mezclando todo hasta conseguir una textura suave.

Una vez lista la mezcla, basta con extenderla sobre una rebanada de pan tostado. Para terminar, Bassi recomienda añadir un poco de fruta, con la que completa su propuesta para empezar el día.

Tostada superior

Más allá de su facilidad de preparación, los huevos son uno de los ingredientes principales de esta receta. Su consumo durante el desayuno se ha estudiado por sus posibles efectos sobre el apetito.

Un ensayo clínico publicado en la revista Nutrients comparó durante cuatro semanas dos desayunos de 340 kilocalorías en 50 adultos sanos: uno preparado con avena cocida en agua y otro con huevos cocidos.

Los resultados mostraron que el desayuno con huevos fue más eficaz para controlar la saciedad. Además, los participantes que los consumieron experimentaron una disminución significativa de la grelina, hormona relacionada con la sensación de hambre.

La investigación tampoco detectó cambios significativos en el equilibrio entre el colesterol LDL y el HDL en ninguno de los grupos. Por ello, los investigadores consideraron que ambas opciones eran seguras desde la perspectiva cardiovascular.

La evolución de la saciedad también varió a lo largo de la jornada. Quienes desayunaron avena declararon sentirse ligeramente más satisfechos al principio, pero su satisfacción disminuyó después de comer y, especialmente, durante la cena.

El otro gran protagonista de la tostada de Sara Bassi es el aguacate, una fruta rica en fibra dietética y grasas monoinsaturadas. Sus posibles beneficios intestinales también han sido objeto de investigación científica.

Un estudio de la Universidad de Illinois analizó durante 12 semanas a 163 adultos sanos de entre 25 y 45 años con sobrepeso u obesidad. Un grupo consumió una comida diaria con aguacate y otro recibió una similar sin esta fruta.

Los investigadores observaron una mayor abundancia y diversidad de microbios intestinales capaces de descomponer la fibra entre quienes tomaron aguacate. También detectaron cambios en metabolitos relacionados con la salud intestinal.

Además, su consumo se asoció con una reducción de los ácidos biliares y un aumento de los ácidos grasos de cadena corta. Los participantes también excretaron algo más de grasa en las heces.

El aguacate destaca igualmente por su contenido en fibra soluble. Una pieza mediana aporta alrededor de 12 gramos, una cantidad relevante para alcanzar la recomendación diaria de entre 28 y 34 gramos de fibra.

La receta combina así proteínas de los huevos y el queso, grasas del aguacate y otros nutrientes procedentes del pan y la fruta. Una alternativa sencilla para variar el desayuno cotidiano.