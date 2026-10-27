Lara Ferreiro, psicóloga: "El padre de Lamine puede acompañar los sueños de su hijo, pero no convertirlos en la reparación de sus frustraciones"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la reacción del entorno de Lamine Yamal tras no conseguir el Balón de Oro y advierte sobre el peligro de la 'proyección identificativa'. Ferreiro señala que el padre del jugador debe acompañar los sueños de su hijo sin convertirlos en una reparación de sus propias frustraciones ni sufrir una 'herida narcisista'. El discurso de agravio e injusticia impulsado por la familia corre el riesgo de que el joven futbolista interiorice la frustración y termine viviendo el éxito ajeno como una ofensa. El apoyo de su novia, Inés García, resulta clave como refugio afectivo para que Lamine separe su identidad personal de su rendimiento deportivo y mantenga su salud emocional.

La reciente gala del Balón de Oro dejó a Lamine Yamal sin el máximo galardón individual, pero desató un auténtico huracán emocional en su círculo más íntimo.

Las reacciones impulsivas de su padre y su tío evidencian un fenómeno psicológico complejo ante la dificultad de aceptar la derrota.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que, cuando un progenitor ha depositado grandes expectativas en la carrera de su hijo, puede llegar a experimentar sus éxitos como conquistas personales y sus derrotas como fracasos propios.

Las quejas atribuidas al tío del jugador, cuestionando que se premie a un veterano como Harry Kane mientras al joven talento se le pide paciencia, alimentan un peligroso sesgo de injusticia.

Este discurso del agravio corre el riesgo de que el futbolista interiorice la frustración familiar y termine viviendo el éxito ajeno como una ofensa personal.

Ferreiro advierte sobre la proyección identificativa, un mecanismo inconsciente donde el hijo se convierte en el vehículo para alcanzar los sueños incumplidos del adulto.

Para su padre, Mounir Nasraoui, este resultado adverso supuso una verdadera herida narcisista y un golpe directo a su necesidad de reconocimiento.

Lamine, sin Balón de Oro

A sus 19 años, el delantero se enfrenta a un carrusel de estados emocionales que van desde la profunda desilusión hasta la presión asfixiante por demostrar constantemente su superioridad.

En medio de este ruido mediático, la figura de su novia, Inés García, emerge como un refugio vital de seguridad afectiva.

Lamine Yamal, durante la gala del Balón de Oro. EFE

Su apoyo incondicional y su capacidad de ofrecer un espacio de intimidad sin juicios son claves para que Lamine logre separar su identidad personal de su rendimiento deportivo.

Para superar este bache, es fundamental que el jugador se permita estar triste, evite compararse obsesivamente con otros ganadores y transforme esa frustración en auténtica motivación.

El verdadero reto no es conquistar el trofeo de forma inmediata, sino aprender a tolerar la incertidumbre, tal y como le ocurre a estrellas consagradas como Kylian Mbappé, que sigue lidiando con el miedo a que el galardón nunca llegue.

"El padre de Lamine puede acompañar los sueños de su hijo, pero no convertirlos en la reparación de sus frustraciones", analiza Ferreiro.

La juventud del delantero es su mayor fortaleza para seguir creciendo y aspirar a nuevos reconocimientos, debiendo celebrar victorias reales como su reciente Trofeo Kopa. El Balón de Oro puede esperar; la salud emocional de Lamine Yamal, no.