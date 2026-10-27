Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España) S.P.

Ya entró en vigor: los propietarios de pisos que alquilen una vivienda deben disponer del certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 obliga a los propietarios que alquilen o vendan una vivienda a contar con el certificado de eficiencia energética desde el momento en que se oferta el inmueble. La calificación energética, que varía de la letra A a la G, debe incluirse en cualquier anuncio o formato publicitario de la vivienda, ya sea en agencias, páginas web o portales inmobiliarios. Al momento de formalizar el contrato de alquiler, es obligatorio anexar una copia de la etiqueta energética y entregar al inquilino el documento de recomendaciones de uso. El certificado ofrece información comparable sobre el consumo y la eficiencia del inmueble, aunque la norma contempla excepciones para construcciones provisionales o edificios protegidos.

Poner una vivienda en alquiler no consiste únicamente en fijar un precio, hacer unas fotografías y publicar el anuncio. Antes de ofrecerla a un nuevo inquilino, el propietario debe disponer también de un documento que informa sobre cuánto consume energéticamente el inmueble: el certificado de eficiencia energética.

La obligación está regulada por el Real Decreto 390/2021, que establece el procedimiento básico para certificar la eficiencia energética de los edificios. La norma incluye expresamente a los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o se alquilen a un nuevo arrendatario. Y no basta con encargarlo cuando ya aparece una persona interesada.

El Ministerio para la Transición Ecológica aclara que, en el momento de ofertar o publicitar una vivienda para su alquiler, ya es necesario disponer del certificado firmado por un técnico competente y de su correspondiente etiqueta energética.

Antes de anunciar el piso

El responsable de encargar la certificación es el propietario.

El artículo 6 del Real Decreto 390/2021 establece que el promotor o propietario del edificio o de la vivienda debe encargar la realización del certificado cuando la normativa lo exija y conservar la documentación correspondiente. Si ya dispone de un certificado que continúa en vigor, no tiene que obtener uno nuevo únicamente por cambiar de inquilino.

El certificado analiza el comportamiento energético de la vivienda y termina asignándole una calificación.

La escala va desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, situada en el extremo menos eficiente. Se tienen en cuenta elementos relacionados con el consumo energético y las emisiones, como la envolvente del inmueble o sus instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente.

No significa que una vivienda con una letra peor no pueda alquilarse. El certificado es, fundamentalmente, una herramienta de información. Permite que quien está buscando casa pueda comparar inmuebles y hacerse una idea de sus necesidades energéticas antes de tomar una decisión.

Además, la obligación empieza antes de visitar el piso.

El artículo 17 del real decreto establece que cualquier persona física o jurídica que publique información sobre la venta o alquiler de un inmueble debe incluir su calificación de eficiencia energética. La norma menciona expresamente agencias inmobiliarias, páginas web, portales inmobiliarios, prensa, catálogos y otros formatos publicitarios.

Por tanto, un propietario no debería publicar primero el piso y pensar en el certificado después. Necesita disponer de él para poder respaldar la letra energética que aparece en el anuncio. La obligación continúa cuando finalmente se firma el alquiler.

En ese momento, la normativa establece que debe anexarse al contrato una copia de la etiqueta energética y entregarse al arrendatario una copia del documento de recomendaciones de uso para el usuario.

Aquí existe una diferencia respecto a una compraventa.

Cuando se vende una vivienda existente, debe anexarse al contrato una copia del certificado debidamente registrado y la etiqueta energética. En un alquiler, en cambio, al contrato se adjunta la etiqueta y al inquilino se le entrega el documento de recomendaciones.

Eso no significa que absolutamente cualquier inmueble esté sometido a la obligación.

El Real Decreto 390/2021 contempla determinadas excepciones para tipos específicos de edificios o partes de ellos. Por ejemplo, existen supuestos especiales relacionados con construcciones provisionales, determinados edificios protegidos o edificios independientes con una superficie útil reducida, entre otros casos.

Pero una vivienda habitual que se incorpora al mercado de alquiler para un nuevo inquilino entra normalmente dentro del ámbito de la norma. El certificado tampoco tiene una duración ilimitada.

La normativa establece un periodo general de validez y obliga a renovarlo cuando caduca si el inmueble continúa necesitando disponer de él. Por eso merece la pena comprobar no solo que existe, sino que sigue vigente y está correctamente registrado.

La finalidad es bastante sencilla.

Dos pisos de tamaño y precio similares pueden comportarse de forma muy distinta en invierno o verano. Un mal aislamiento o unas instalaciones poco eficientes pueden traducirse en una necesidad mucho mayor de calefacción o aire acondicionado.

La etiqueta no permite calcular exactamente cuánto pagará cada inquilino, porque eso dependerá del uso que haga de la vivienda y del precio de la energía, pero sí aporta una referencia comparable.

Así que el certificado energético no es un papel que pueda dejarse para después de encontrar inquilino.

El propietario debe disponer de él cuando la vivienda está sujeta a certificación y pretende alquilarla a un nuevo arrendatario; y su calificación debe aparecer ya desde el anuncio.