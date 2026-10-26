La psicología dice que tener casa propia no garantiza mayor bienestar si tardas demasiado en llegar al trabajo

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio revela que la ventaja de bienestar emocional que tienen los propietarios de vivienda frente a los inquilinos se reduce si tardan mucho en ir al trabajo. La diferencia en la frecuencia de emociones negativas entre dueños e inquilinos prácticamente se borra cuando el desplazamiento diario roza los 60 minutos. La inmovilidad que implica vender o cambiar de casa con hipoteca puede atrapar a los propietarios en trayectos largos que generan estrés, cansancio y fatiga. Los expertos concluyen que los beneficios psicológicos de tener casa propia no solo dependen del inmueble, sino del tiempo diario invertido en regresar a él.

Tener una vivienda en propiedad suele asociarse con estabilidad, seguridad y una mayor sensación de control sobre la propia vida. Sin embargo, ese beneficio psicológico puede desaparecer cuando la casa obliga a pasar demasiado tiempo cada día desplazándose hasta el trabajo. Un estudio publicado en 2026 ha encontrado que la ventaja emocional de los propietarios frente a los inquilinos se reduce progresivamente conforme aumenta el tiempo de trayecto y prácticamente desaparece alrededor de una hora diaria de desplazamiento.

La investigación, publicada en Wellbeing, Space and Society, utilizó datos representativos de Corea del Sur procedentes de las ediciones de 2021, 2022 y 2023 de la Korean Happiness Survey. En conjunto, el análisis reunió información de casi 50.000 adultos y estudió cómo interactuaban dos elementos cotidianos: ser propietario o inquilino y el tiempo dedicado a ir y volver del trabajo.

Los investigadores no midieron únicamente una satisfacción general con la vida. Evaluaron lo que se conoce como bienestar hedónico, es decir, la frecuencia o intensidad con la que las personas experimentaban emociones positivas y negativas.

Entre estas últimas se encontraban la preocupación, la tristeza, la ira, el estrés, el cansancio y la soledad. Y ahí apareció un patrón muy claro: cuanto más largo era el desplazamiento al trabajo, mayores eran las emociones negativas declaradas.

Al comienzo, los propietarios partían con cierta ventaja. En desplazamientos cortos presentaban niveles inferiores de afecto negativo que los inquilinos, algo que los autores relacionan con la estabilidad y seguridad asociadas habitualmente a tener una vivienda propia.

Una hora de trayecto puede borrar la ventaja

El problema aparece conforme aumenta el tiempo dedicado a desplazarse.

Los valores estimados por los investigadores muestran que la diferencia emocional entre propietarios e inquilinos empieza a desaparecer cuando el tiempo diario de viaje se aproxima a los 60 minutos. A partir de ahí, la seguridad asociada a tener casa propia deja de traducirse con tanta claridad en un mayor bienestar cotidiano.

No significa que exactamente en el minuto 60 ocurra un cambio psicológico repentino. Se trata de una estimación obtenida a partir de los modelos estadísticos del estudio, pero sirve para visualizar cómo el beneficio de la propiedad se erosiona progresivamente cuando los desplazamientos se vuelven exigentes.

Los autores plantean una explicación relacionada con la movilidad residencial. Un inquilino puede tener, al menos en teoría, más facilidad para mudarse si cambia de trabajo o si el trayecto se vuelve insoportable. Para un propietario, trasladarse puede implicar vender la vivienda, afrontar costes de transacción, buscar otra casa o asumir una nueva hipoteca.

La estabilidad puede convertirse así en una forma de inmovilidad.

Quien compró una vivienda buscando seguridad puede terminar atrapado entre dos recursos escasos: espacio y tiempo. Puede disponer de una casa que proporciona estabilidad económica o familiar, pero a cambio dedicar una parte considerable de cada jornada al transporte.

Los investigadores utilizaron modelos que controlaban variables como edad, ingresos, estado civil, empleo, región de residencia y año de la encuesta. Incluso después de estos ajustes, los trayectos más largos continuaban relacionados con mayores niveles de estrés, cansancio, preocupación, tristeza y otras emociones negativas.

La relación entre vivienda propia y salud ya había aparecido anteriormente en la literatura científica. Diversos estudios han propuesto que ser propietario puede asociarse con una mayor sensación de seguridad, control, estabilidad residencial y capacidad de modificar la vivienda, factores que potencialmente pueden favorecer el bienestar psicológico.

Pero esos beneficios nunca ocurren de forma aislada.

Una casa más asequible puede encontrarse lejos del centro urbano o del lugar de trabajo. Precisamente esta compensación entre vivienda y desplazamiento explica por qué algunas personas aceptan trayectos largos: vivir más lejos puede permitir comprar una vivienda más grande, acceder a determinados barrios o reducir el precio de adquisición. Estudios anteriores han observado de hecho que los desplazamientos largos aparecen asociados con una mayor probabilidad de vivir en propiedad y en zonas suburbanas.

El nuevo trabajo introduce un matiz: aquello que facilita conseguir una vivienda propia también puede terminar reduciendo parte del bienestar que esa propiedad proporciona.

El tiempo empleado viajando no es únicamente tiempo dentro de un coche, tren o autobús. También es tiempo que deja de utilizarse para descansar, hacer ejercicio, relacionarse con otras personas, cuidar a la familia o realizar actividades de ocio.

Los autores hablan precisamente de escasez de tiempo, fatiga y pérdida de control sobre las rutinas cotidianas como posibles mecanismos por los que los desplazamientos largos terminan afectando al estado emocional.

El estudio tiene, no obstante, limitaciones. Es observacional y se realizó en Corea del Sur, un país con condiciones particulares de vivienda, empleo y movilidad urbana. Por eso, sus resultados no permiten afirmar que comprar una casa lejos del trabajo vaya a empeorar necesariamente el bienestar de cualquier adulto en otros países.

Tampoco significa que alquilar sea psicológicamente mejor que comprar. De hecho, en los desplazamientos más cortos, los propietarios mostraban precisamente menos emociones negativas que los inquilinos.

La conclusión es más interesante: los beneficios psicológicos de una vivienda propia dependen también de dónde se encuentre y de cuánto tiempo exija llegar cada día al trabajo.

Tener una casa puede aportar estabilidad, pero si esa estabilidad obliga a pasar alrededor de una hora o más cada día desplazándose, la ventaja emocional frente al alquiler puede prácticamente desaparecer. El bienestar de una vivienda, por tanto, no termina en la puerta de casa: también depende del tiempo necesario para volver a ella.