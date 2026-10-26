La psicología confirma que los adultos no viven con gatos por miedo a la soledad, sino por una sincronización hormonal

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de la revista iScience revela que los gatos y sus dueños experimentan una sincronización en sus niveles de oxitocina, la hormona del amor. Los felinos con mayores niveles de oxitocina conviven con personas que reportan menor ansiedad, depresión e ira, desmontando el mito del gato distante. La investigación analizó la orina y la proximidad física mediante Bluetooth en 24 parejas de dueños y gatos durante un mes. Los científicos concluyen que las caricias e interacciones diarias fomentan un vínculo fisiológico y emocional activo y bidireccional entre ambas especies.

Durante siglos se les ha acusado de indiferentes, independientes e incluso interesados. Sin embargo, los gatos podrían compartir con sus dueños un lenguaje hormonal invisible, según un estudio que sacude el viejo tópico del felino distante y siempre esquivo.

La investigación, publicada en la revista iScience, ha detectado que la oxitocina, conocida como "la hormona del amor", tiende a subir y bajar a la vez en gatos y personas que viven juntos bajo el mismo techo cada día.

El equipo, liderado por la investigadora Saho Takagi, de las universidades japonesas de Kioto y Azabu, siguió durante un mes a 19 propietarios y a 29 gatos, recogiendo hasta tres muestras de orina de cada persona y cada gato.

Los resultados muestran que los dueños con más oxitocina tienden a convivir con gatos que también presentan niveles más altos. Los análisis se centraron en 24 parejas, porque no se pudo obtener orina de cinco de los animales estudiados.

Una sintonía hormonal

Además, los propietarios con más cortisol, la hormona del estrés, solían vivir con gatos con menos oxitocina. En cambio, los niveles de cortisol de ambas especies apenas guardaron relación, a diferencia de lo que se ha descrito en perros.

Los gatos con más oxitocina vivían con dueños que declaraban menos ira, confusión, depresión y ansiedad en un cuestionario estándar de estado de ánimo. Los propietarios con más cortisol, por el contrario, describían un estado de ánimo más negativo.

"Muchos dueños conocen la sensación de comodidad y paz cuando su gato se sube al regazo buscando cariño y, al acariciarlo, empieza a ronronear", señala Takagi. Esa sensación podría reflejar, en parte, un vínculo hormonal basado en la oxitocina.

La autora principal ofrece una explicación: "Creo que puede deberse a que la oxitocina aumenta en dueño y gato al acariciar y ser acariciado, y que esa interacción ayuda a formar el vínculo". Es una hipótesis aún sin demostrar.

Para medir la cercanía, los investigadores colocaron a los gatos pequeñas balizas Bluetooth que registraban la señal respecto al móvil del dueño. Los dueños de gatos que permanecían más cerca mostraron más vigor en el mismo cuestionario de ánimo.

En cambio, el tiempo de convivencia no explicó el estado de ánimo. En un primer análisis, más años con gatos se asociaron a peor humor, pero ese vínculo desapareció al considerar a los dueños con más de un felino.

Los autores advierten de que se trata de evidencia preliminar: la muestra es pequeña y los datos reflejan asociaciones, no causas. Aún no se sabe si la oxitocina del gato influye en el humor del dueño o al revés.

Aun así, los autores creen que la interacción diaria y la proximidad física con el gato pueden ayudar a sostener estados psicológicos positivos, aunque el efecto beneficioso de tener un gato en casa quizá se diluya con los años.

La conclusión apunta al mito: los gatos serían "compañeros sociales activos" y no meros acompañantes pasivos, capaces de interactuar fisiológica y emocionalmente en ambos sentidos. A la luz de estos datos, el felino distante resulta más difícil de sostener.