Los nutricionistas recomiendan: los huevos cocidos no solo aportan proteína, mejoran la absorción de nutrientes de verduras

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LO ESENCIAL Las claves La grasa presente en la yema del huevo ayuda a absorber carotenoides esenciales de las verduras, como el betacaroteno, la luteína o el licopeno. Un estudio de la Universidad de Purdue reveló que consumir huevo entero con ensalada multiplica hasta por cinco la absorción de nutrientes respecto a comer verduras solas. Este efecto se debe a los lípidos de la yema, por lo que consumir solo la clara no ofrece la misma ayuda en la absorción intestinal. Acompañar las verduras con huevo entero también incrementa significativamente la asimilación de vitamina E y otros compuestos liposolubles.

Añadir un huevo cocido a una ensalada suele hacerse pensando en una cosa: sumar proteína. Pero ese huevo puede estar haciendo algo más mientras lo comemos. La grasa presente en la yema puede ayudar al organismo a absorber mejor algunos compuestos de las verduras, especialmente los carotenoides.

Es una combinación bastante más interesante de lo que parece. Investigadores de la Universidad de Purdue comprobaron que consumir huevo entero junto a una ensalada de verduras aumentaba significativamente la absorción de carotenoides como betacaroteno, alfacaroteno, luteína, zeaxantina y licopeno.

El estudio reunió a 16 hombres jóvenes y utilizó siempre la misma ensalada. En una ocasión se servía sin huevo, en otra con el equivalente a un huevo y medio y en una tercera con tres huevos enteros. La diferencia fue considerable.

La clave está en la yema

Cuando los participantes tomaban la ensalada acompañada de tres huevos, la absorción total de carotenoides era mucho mayor que cuando comían las verduras solas.

En concreto, la absorción de luteína y zeaxantina aumentó entre cuatro y cinco veces, mientras que la de otros carotenoides presentes exclusivamente en los vegetales, como betacaroteno, alfacaroteno y licopeno, aumentó entre tres y ocho veces.

El huevo no había añadido cantidades importantes de esos últimos compuestos. Lo que había cambiado era la capacidad del organismo para aprovechar los que ya estaban en el plato.

La explicación está principalmente en los lípidos de la yema. Los carotenoides son compuestos liposolubles, lo que significa que necesitan grasa durante la digestión para incorporarse mejor a unas estructuras llamadas micelas y poder ser absorbidos posteriormente en el intestino.

Por eso una ensalada completamente libre de grasa no siempre permite aprovechar de la misma manera algunos de sus nutrientes. Añadir huevo entero introduce esa grasa de forma natural.

Y aquí hay una diferencia importante entre comer el huevo completo y utilizar únicamente claras. La clara aporta fundamentalmente proteína, pero es la yema la que concentra prácticamente toda la grasa responsable de este efecto sobre los carotenoides.

La investigación de Purdue no utilizó huevos cocidos, sino revueltos. Por eso no puede afirmarse a partir de ese ensayo que hervirlos sea una forma específicamente mejor de conseguir ese beneficio. Sin embargo, el mecanismo depende de la grasa de la yema y no exclusivamente de una preparación concreta.

De hecho, un ensayo publicado en 2026 con mujeres antes y después de la menopausia encontró que acompañar una comida de verduras cocinadas con 100 gramos de huevo entero cocinado también aumentaba significativamente la absorción de carotenoides frente a consumir las verduras sin huevo.

La combinación puede influir incluso sobre otros nutrientes. El mismo grupo de Purdue analizó la vitamina E y encontró que añadir huevo entero a una ensalada también aumentaba la absorción de alfa y gamma-tocoferol, dos formas de esta vitamina liposoluble presentes en los alimentos vegetales.

Eso no convierte al huevo en una especie de suplemento obligatorio. El aceite de oliva, los frutos secos, las semillas o el aguacate también aportan grasa y pueden cumplir una función similar cuando acompañan verduras ricas en carotenoides.

Tampoco significa que haya que añadir tres huevos a cada ensalada. El estudio utilizó esa cantidad para observar claramente el efecto y comparar diferentes dosis, no para establecer una recomendación universal.

Pero sí ayuda a entender algo importante sobre nutrición: no solo importa cuánto nutriente contiene un alimento, sino cuánto consigue absorber realmente nuestro organismo.

Un tomate aporta licopeno. Una zanahoria, betacaroteno. Las espinacas contienen luteína. Pero la forma en la que combinamos esos alimentos puede cambiar su biodisponibilidad. Por eso un plato tan sencillo como espinacas, tomate, zanahoria y un huevo cocido tiene más lógica de la que aparenta.

El huevo aporta proteínas, vitaminas y minerales por sí mismo, mientras que su yema introduce grasa que puede favorecer la absorción de algunos compuestos vegetales.

Incluso el método de cocción del huevo tiene matices. Estudios experimentales han encontrado que hervir, freír o preparar huevos de otras maneras puede modificar ligeramente la disponibilidad de los propios carotenoides presentes en la yema, aunque estos compuestos continúan estando disponibles tras el cocinado. Así que añadir huevo cocido a unas verduras no sirve únicamente para que el plato tenga más proteína.

También puede hacer algo menos visible: ayudar al organismo a aprovechar mejor parte de los carotenoides que ya estaban esperando en esas verduras.