Los nutricionistas coinciden: eliminar los huevos en la menopausia no es lo más peligroso, sino los carbohidratos

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LO ESENCIAL Las claves Durante la menopausia se produce un aumento de la grasa abdominal y una pérdida de masa muscular, cambios que pueden suceder incluso si el peso en la báscula se mantiene estable. Eliminar completamente los carbohidratos de la dieta en esta etapa resulta peligroso, por lo que la nutricionista Marta Marcé aconseja priorizar una alimentación variada, rica en fibra y con proteínas de calidad. El entrenamiento de fuerza resulta fundamental y se recomienda realizarlo entre dos y tres veces por semana para proteger la densidad ósea y conservar la masa muscular. Preservar la fuerza, la salud metabólica y la autonomía funcional a largo plazo es más importante que buscar únicamente la delgadez o un número concreto en la báscula.

La menopausia asocia consigo cambios hormonales que pueden modificar la composición corporal, incluso cuando el peso total apenas varía. La disminución de producción de los estrógenos favorece una mayor acumulación de grasa abdominal, a la vez que se produce una pérdida progresiva de masa magra. Por todo ello, adelgazar no debería ser el único objetivo sin límites: también es clave conservar la fuerza, proteger los huesos y mantener la autonomía a largo plazo.

Así lo señala la nutricionista especializada en menopausia Marta Marcé en una entrevista publicada en Yo Dona, donde lamenta que algunas mujeres sigan priorizando la delgadez sin considerar las graves consecuencias de perder músculo. No se trata tan solo de estética, sino de funcionalidad y salud a largo plazo.

La masa muscular es clave

Y, de hecho, la evidencia científica respalda esta preocupación. Como ejemplo, un estudio publicado en JCI Insight, basado en el seguimiento de mujeres durante la transición menopáusica, detectó que aproximadamente dos años antes de la última menstruación se duplicaba el ritmo de acumulación de grasa y ya empezaba a reducirse la masa magra. Pero, además, lo más llamativo es que estos cambios no siempre se acompañaban de un aumento de peso. En otras palabras, una mujer puede mantener cifras similares en la báscula mientras la proporción de grasa y tejido magro de su cuerpo cambian.

Además, otro estudio realizado en el mismo grupo de pacientes también relacionó las modificaciones de la composición corporal durante esta etapa con la salud ósea posterior. De nuevo, no se trata de estética, sino de la importancia de mantener una adecuada densidad de masa muscular y masa ósea.

Si bien es cierto que caminar, nadar o montar en bicicleta aportan beneficios cardiovasculares, el entrenamiento de fuerza es clave durante periodos como la menopausia. En este sentido, un metaanálisis publicado en 2024 en la revista Climacteric, donde se analizaron 12 ensayos clínicos, encontró mejoras significativas en la fuerza tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores en las mujeres posmenopáusicas que practicaban ejercicios de fuerza.

Estos beneficios también se extenderían a la salud ósea, como sugirió una revisión científica publicada en 2025 donde se analizaron 17 ensayos clínicos con 690 participantes. Según sus resultados, hubo mejoras en la densidad mineral ósea de la columna lumbar, el cuello femoral y la cadera mediante programas de entrenamiento de fuerza, aunque los resultados variaban entre estudios.

En esta línea, Marcé insiste en que lo importante es incorporar este tipo de ejercicios a la rutina diaria de forma progresiva: "Lo que no debería faltar en tu entrenamiento son dos o tres días de fuerza" explica la nutricionista. Asimismo, destaca la importancia de adaptar las cargas a las capacidades de cada mujer. La misma Organización Mundial de la Salud recomienda realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, además del recomendado ejercicio aeróbico habitual.

Por otro lado, comer menos no siempre es la mejor opción. La alimentación constituye otro pilar clave en la menopausia, por lo que llevar a cabo restricciones calóricas excesivas, especialmente cuando no existe un suficiente consumo de proteína y un entrenamiento de fuerza asociado, puede llegar a dificultar la conservación de la masa muscular.

"Hoy no hay ninguna regulación, y hay gurús y coaches que no entienden en profundidad los cambios de esta etapa y recomiendan cosas que nos hacen más mal que bien: dietas sin carbohidratos, ayunos o el suplemento de turno que promete hacerlo todo sin esfuerzo. Incluso entre los profesionales hay quien lo hace mal: yo he visto a uno presumir de que su mujer, delgada a sus 60 años, seguía su método sin comer carbohidratos", explicó la experta.

Es decir, quitar los carbohidratos es lo más peligroso que puede hacer una mujer en esta etapa, más incluso que proteínas de alta calidad como los huevos, pescado, pollo o grasas saludables como el aceite de oliva, aguacate o salmón.

Pero, por otro lado, tampoco es necesario llenar la despensa de productos "ricos en proteína", como también advierte Marcé: "No hace falta que el pan sea proteico ni que la patata de bolsa lo sea, ni pagar un dineral por ello". Como explica la nutricionista, actualmente existe una preocupación excesiva por este nutriente, en detrimento de otros componentes esenciales de la dieta, como la fibra. Así pues, la prioridad debería ser una alimentación suficiente, variada y adaptada a las necesidades individuales de cada mujer, incluyendo fuentes ricas en proteína, legumbres, cereales integrales, frutas, verduras y grasas saludables.

En conclusión, para Marcé, cuidar el peso debe formar parte de una estrategia saludable cuando está indicado, pero no debe ser lo único a tener en cuenta ni eclipsar otros objetivos. Como recuerda la especialista, "a veces no bajamos de peso y aun así cuidamos el metabolismo". Llegar a los 60, 70 u 80 años con fuerza suficiente, mantener el equilibrio y, en definitiva, ser independiente funcionalmente, es mucho más importante que un número en una báscula.