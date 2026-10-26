Nuska, agricultora: "Para unas patatas fritas crujientes, no uses patatas nuevas, mejor las viejas porque tienen menos agua"

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LO ESENCIAL Las claves La agricultora Nuska Chousa aconseja usar patatas viejas en lugar de nuevas para conseguir patatas fritas más crujientes. Las patatas maduras o almacenadas tienen menos contenido de agua y mayor proporción de almidón, lo que favorece una mejor textura exterior al freír. Estudios científicos confirman que las patatas con mayor materia seca absorben menos aceite y forman una corteza más crujiente. Se debe evitar guardar las patatas a menos de 8ºC o en el frigorífico para prevenir la formación de acrilamida al freírlas.

Tanto la temperatura del aceite como el tiempo de cocción son importantes en el objetivo de lograr unas patatas fritas adecuadas; sin embargo, la composición de la propia patata desempeña un papel fundamental y, específicamente, su contenido en agua y almidón.

Así lo explica Nuska Chousa, agricultora gallera y creadora del canal Alma da Vella Chousa, quien recomienda evitar las patatas recién cosechadas cuando el objetivo final sea una fritura especialmente crujiente. Y es que, según explica, las patatas nuevas son más ricas en agua y más pobres en almidón en comparación a aquellas patatas que ya han completado su maduración y han pasado un tiempo almacenadas. Y no es un consejo sin sentido, sino que posee fundamento científico.

Agua, almidón y patata frita

La observación de Nuska tiene base científica, pero con algunos matices: no todas las patatas antiguas son mejores para freír, ni tampoco todas las nuevas ofrecerían malos resultados. La variedad de la patata y las condiciones de almacenamiento importan, por lo que no es posible generalizar. De hecho, de forma general, la patata suele estar compuesta por un 75-80% de agua, mientras que el resto es fundamentalmente almidón, entre otros compuestos; pero esos porcentajes son variables.

En este aspecto, un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology analizó cómo la variedad de la patata y sus condiciones de cultivo modifican su composición. Los investigadores detectaron que las patatas con mayor contenido en materia seca suelen ofrecer mejores características para la fritura, incluyendo una textura más crujiente y una menor absorción de aceite.

La explicación la encontraríamos en lo que sucede cuando introducimos una patata en aceite caliente: el agua comienza a evaporarse y este vapor favorece la formación de una corteza superficial. Paralelamente, el almidón experimenta transformaciones estructurales relacionadas con la temperatura y la disponibilidad de agua. De hecho, otra investigación publicada en Food Research International usó tomografía de rayos X para estudiar esta corteza de las patatas fritas, detectando que la formación de poros y la estructura superficial se relacionarían de forma directa con la sensación de crujiente.

Así pues, no es un proceso tan simple como eliminar toda el agua, sino de conseguir una estructura exterior suficientemente seca y rígida mientras que el interior conserva su textura.

Otra creencia habitual sostiene que las patatas absorben aceite principalmente mientras permanecen sumergidas, pero la realidad es algo más compleja. En una revisión científica sobre estos mecanismos de absorción de aceite durante la fritura se objetivó que una parte importante de la grasa penetra precisamente después de retirar el alimento del aceite; durante el enfriamiento, el vapor del interior se condensa y disminuye la presión, favoreciendo la entrada del aceite que permanece en la superficie a través de los poros formados durante la fritura. Por este motivo, tanto la composición inicial como el tamaño de corte y las condiciones de cocinado importan en cuanto a cantidad final de aceite absorbido se refiere.

Finalmente, aunque una patata madura pueda resultar más adecuada para freír, cabe recordar que almacenarla demasiado tiempo a una temperatura inadecuada puede ser peligroso. En este sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advierte que conservar patatas a una temperatura inferior a los 8ºC puede favorecer la acumulación de azúcares reductores; estos azúcares, cuando reaccionan con determinados aminoácidos, como la asparagina, durante el calentamiento intenso, puede formarse acrilamida, una sustancia considerada potencialmente perjudicial para la salud. Por este motivo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda evitar conservar las patatas destinadas a fritura en el frigorífico, no superar los 175ºC y procurar que adquieran un color amarillo dorado, evitando los marrones.

Así pues, en conclusión, si bien es cierto que el consejo de Nuska posee una base científica sólida, la clave no consiste simplemente en elegir patatas viejas frente a las patatas nuevas; lo importante es usar variedades adecuadas para freír, con suficiente materia seca y conservadas correctamente. La edad de la patata, por sí sola, no garantiza una fritura ni más crujiente ni más saludable.