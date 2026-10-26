Leticia Martín Enjuto, psicóloga: "Detrás de la admiración que despierta Lamine hay alguien que todavía necesita equivocarse"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Leticia Martín Enjuto advierte de que detrás del éxito deportivo de Lamine Yamal hay un joven que aún necesita equivocarse y construir su propia identidad. La experta destaca el peligro de vincular la autoestima únicamente a los resultados en el campo y a la aprobación o premios externos. Se señala la importancia de gestionar el impacto de las redes sociales y contar con un entorno de apoyo que permita al futbolista descansar de la exigencia. A sus 19 años, Yamal suma importantes títulos como el Mundial con España y mantiene un gran rendimiento con 10 goles y 10 asistencias esta temporada en el FC Barcelona.

Lamine Yamal es el nombre de moda en el fútbol mundial y, con solo 19 años, ya suena en todas las conversaciones sobre los mejores jugadores del mundo.

Sin embargo, cuando la pelota deja de rodar, la realidad de la élite deportiva puede ser asfixiante.

A estas edades, las expectativas sobre el jugador suelen empezar a crecer mucho más deprisa que la propia persona.

Según un análisis compartido con EL ESPAÑOL, la psicóloga Leticia Martín Enjuto, explica que, a veces, se nos olvida que detrás de un futbolista que despierta tanta admiración hay alguien que todavía está construyendo su propia identidad y que necesita equivocarse.

Contar con un talento excepcional en el campo no significa tener ya desarrolladas todas las herramientas emocionales necesarias para gestionar automáticamente la presión.

Uno de los mayores riesgos en este nivel es vincular directamente los resultados con la autoestima.

En el deporte de élite es normal ganar y perder, pero psicológicamente es muy peligroso sentir que vales menos simplemente por haber jugado un mal partido.

Lamine Yamal, antes de El Clásico. Reuters

Si una persona empieza a medir su valor personal basándose únicamente en sus éxitos deportivos, cualquier error se vivirá como un fracaso desmesurado.

Aspirar a ganar el Balón de Oro o querer ser el mejor no tiene nada de negativo, ya que esa ambición es vital para esforzarse y mantener la motivación.

El verdadero problema aparece cuando el jugador necesita que los demás le confirmen continuamente su valía.

La confianza nunca debe quedar expuesta exclusivamente a las opiniones externas o a un premio.

Lamine, según la psicología

A esto se suma la presión de vivir una época donde todo se juzga al instante. Un simple gesto puede generar un debate mundial en minutos, y las redes sociales amplifican tanto los halagos como las críticas.

Saber establecer cierta distancia con las redes y proteger el espacio personal son habilidades fundamentales para que cualquier deportista mantenga el equilibrio a largo plazo.

Tendemos a exigir que, por mostrar una madurez extraordinaria en su profesión, estos jóvenes también sepan gestionar perfectamente su vida personal, olvidando que tienen derecho a vivir su edad.

Por ello, tener un entorno que le permita hablar con naturalidad de sus miedos, descansar de la exigencia continua y aprender de sus errores es tan vital como disponer de los mejores recursos deportivos del mundo.

En este 2026, el extremo tocó la gloria al coronarse campeón del Mundial con España, un éxito internacional que se suma a la última Liga y Supercopa conquistada con su club, el Fútbol Club Barcelona.

Esta temporada, Yamal ya acumula 10 goles y 10 asistencias entre los 13 partidos disputados con el equipo culé en Liga y Champions. De esta manera, con solo 19 años, todo apunta a que si logra mantener su nivel futbolístico se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo.