Los expertos coinciden: la personalidad del dueño está relacionada con que su gato sea más ansioso, agresivo o sociable

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio revela que los gatos de personas con mayor neuroticismo son descritos con más frecuencia como ansiosos, temerosos o agresivos. Los propietarios con altos niveles de responsabilidad conviven con felinos calificados como más sociables y menos agresivos. Los científicos explican que el estilo de vida, la gestión del entorno y la propia percepción del dueño influyen en la conducta del animal. A pesar del impacto humano, el comportamiento felino también depende de su propia genética, la socialización temprana y su estado de salud.

Dos gatos pueden crecer en casas aparentemente parecidas y terminar comportándose de maneras completamente distintas. Uno corre a recibir a cualquier visita, otro desaparece debajo de la cama y un tercero puede reaccionar con bufidos o zarpazos cuando algo altera su rutina. La explicación no depende únicamente de la raza o de la personalidad del propio animal.

La forma de ser de la persona con la que convive también parece estar relacionada con algunas de esas diferencias.

Una de las investigaciones más amplias realizadas hasta ahora analizó a 3.331 propietarios de gatos. El trabajo, publicado en PLOS One por investigadores de Nottingham Trent University y la Universidad de Lincoln, utilizó el conocido modelo de los cinco grandes rasgos de personalidad: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad.

Los participantes respondieron además a preguntas sobre la salud, el estilo de vida y el comportamiento de sus gatos. Al cruzar ambas partes aparecieron asociaciones bastante llamativas.

Las personas con puntuaciones más altas en neuroticismo, un rasgo relacionado con una mayor tendencia a la preocupación, la inseguridad y las emociones negativas, describían con mayor frecuencia a sus gatos como agresivos y ansiosos o temerosos. También comunicaban más problemas de comportamiento y conductas relacionadas con el estrés.

Gatos menos ansiosos

La relación iba en otra dirección con algunos de los demás rasgos. Los propietarios con niveles elevados de responsabilidad tendían a describir gatos menos agresivos, menos huidizos y menos ansiosos, pero al mismo tiempo más gregarios.

La apertura y la extroversión también aparecían relacionadas con una mayor sociabilidad felina en determinados análisis. El dueño no convierte automáticamente a su gato en agresivo y aquí aparece la principal precaución a la hora de interpretar estos resultados.

El estudio no demuestra que una persona preocupada convierta a su gato en un animal ansioso ni que tener una personalidad responsable garantice un felino sociable. La investigación fue observacional y buena parte del comportamiento de los animales fue descrito por sus propios propietarios.

Los autores plantean varias explicaciones posibles. Una es que nuestra personalidad influya en cómo tratamos y gestionamos al animal. Por ejemplo, los propietarios con mayor neuroticismo tendían también a restringir más el acceso de sus gatos al exterior. Diferentes estilos de interacción, control del entorno o respuesta ante situaciones estresantes podrían terminar influyendo en la conducta felina.

Otra posibilidad es que las personas elijan, consciente o inconscientemente, animales con determinados temperamentos.

También existe todavía una tercera: que dos propietarios observen exactamente el mismo comportamiento y lo interpreten de forma distinta. Una persona con mayor tendencia a preocuparse podría considerar problemática una conducta que otro dueño percibiría simplemente como parte normal de la personalidad de su gato.

Los propios investigadores reconocen que sus resultados no permiten separar completamente estas posibilidades.

Aun así, la asociación no ha quedado como una curiosidad aislada. Una revisión científica sobre temperamento felino recoge precisamente que la personalidad del propietario puede influir en el ambiente al que está expuesto el gato y destaca la relación encontrada entre neuroticismo humano y mayores niveles de comportamiento agresivo o temeroso en los animales.

Otra revisión dedicada a la sociabilidad de los gatos señala igualmente que propietarios con mayor responsabilidad, amabilidad y apertura tendían a convivir con animales descritos como menos agresivos o distantes. Eso tampoco permite ignorar todo lo demás.

La personalidad del gato tiene una base propia y puede describirse mediante rasgos relativamente estables. Un estudio con más de 4.300 gatos identificó siete grandes dimensiones relacionadas con miedo, actividad y juego, agresividad hacia humanos, sociabilidad hacia personas, sociabilidad con otros gatos, acicalamiento excesivo y problemas con el arenero.

También influyen la genética, la socialización durante las primeras semanas de vida, experiencias anteriores, enfermedades, dolor, convivencia con otros animales y características del entorno.

Una revisión científica de 2026 sobre agresividad felina vuelve a insistir precisamente en esa naturaleza multifactorial y señala que tanto los factores ambientales como la experiencia del propietario pueden estar relacionados con la aparición de determinados problemas.

La relación entre humanos y gatos parece funcionar así en las dos direcciones. No vivimos simplemente junto a un animal con una personalidad completamente independiente de nosotros: modificamos su entorno, decidimos cuánto juega, cómo afronta las visitas, qué espacios puede utilizar y cómo reaccionamos cuando muestra miedo o agresividad.