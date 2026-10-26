Antonio Jiménez, pescadero: "Las pescaderías desaparecerán por el hostigamiento de la normativa que va apareciendo"

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LO ESENCIAL Las claves Antonio Jiménez, responsable de una pescadería centenaria en Córdoba, denuncia que la presión normativa y burocrática provocará la desaparición de las pescaderías tradicionales cuando se jubile. El comerciante critica exigencias como nombrar las especies en latín —que le costó una multa de 3.000 euros—, requisitos de espacio y la elevada inversión inicial para abrir un negocio. Señala la falta de rentabilidad por gastos fijos altos, como impuestos y facturas, además del trabajo no remunerado que supone limpiar y preparar el pescado para los clientes más jóvenes. Lamenta el escaso reconocimiento de su profesión en la administración y no recomienda a su sobrino continuar con el negocio familiar por la alta carga de esfuerzo que requiere.

Antonio Jiménez tiene 63 años y regenta una pescadería en el centro de Córdoba que abrió sus puertas en 1936. Casi nueve décadas después, este negocio familiar afronta su posible desaparición por las dificultades que denuncia su propietario.

La pescadería Antonio se encuentra en la plaza de Aladreros, junto a la Puerta de Gallegos. Por su mostrador han pasado varias generaciones de una misma familia, pero su actual responsable no contempla que el negocio continúe cuando llegue su jubilación.

"Cuando yo me jubile, esto desaparece", anticipa. No habla de falta de clientes, sino de las dificultades administrativas, económicas y laborales que, según explica, convierten mantener abierta una pescadería en una tarea cada vez más complicada.

Una de sus experiencias más llamativas tiene que ver con una multa de 3.000 euros que, según relata, recibió por escribir incorrectamente en latín el nombre de unos calamaritos. Jiménez asegura que simplemente había reproducido la denominación facilitada por su proveedor.

El obstáculo de la burocracia

El episodio resume su malestar con unos requisitos que considera desproporcionados. "Desaparecen las pescaderías por el hostigamiento de la normativa que va apareciendo", sostiene. Aunque reconoce que los controles se han suavizado durante este año, lamenta las exigencias acumuladas.

Entre ellas, menciona la obligación de identificar los productos mediante su nombre científico, además de los requisitos sanitarios y las condiciones que, según afirma, debe cumplir un establecimiento, como disponer de más de 20 metros cuadrados y un baño adaptado.

A todo ello se suma la inversión necesaria para poner en marcha un negocio. Jiménez calcula que abrir una pescadería puede costar entre 200.000 y 300.000 euros. Una cantidad elevada para un oficio que exige comprar mercancía cara antes de venderla.

"Tienes que hacer una carrera para vender pescado", ironiza en declaraciones a medios locales. A su juicio, los impuestos y la burocracia dificultan especialmente la continuidad de los pequeños comercios, que deben asumir gastos fijos independientemente de las ventas que consigan cada jornada.

También critica las facturas de los servicios públicos. Asegura que consume menos de un metro cúbico de agua y, pese a ello, paga entre 150 y 200 euros mensuales por agua y basura, incluidos conceptos relacionados con los residuos animales.

Su malestar alcanza incluso a la clasificación administrativa de su profesión. "Existe pescador, pero pescadero no", protesta. Según explica, al tramitar su alta no encuentra esa denominación, una situación que considera representativa de la escasa atención que recibe su actividad.

El trabajo tampoco termina cuando el cliente elige el producto. Limpiar, preparar y pelar el pescado consume un tiempo que, según Jiménez, no se refleja en el precio final. Pelar un kilo de gambas puede llevar una hora sin remuneración adicional.

"Las personas mayores lo limpian, pero la gente joven no quiere limpiarlo; tienes que hacerlo tú", explica. Esa tarea añadida incrementa la carga laboral de un oficio que requiere madrugar, gestionar existencias y atender personalmente a cada comprador.

Con todo, su mayor preocupación está en el futuro. Su sobrino podría recoger el testigo, pero Jiménez no quiere recomendarle una profesión que considera poco rentable. "¿Para qué voy a hacerlo un desgraciado?", se pregunta, convencido de que el esfuerzo no compensa.