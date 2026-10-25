La psiquiatría descubre que los adultos que evitan tareas difíciles no siempre están tristes, también están agotados

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LO ESENCIAL Las claves Una investigación en psiquiatría revela que la fatiga influye más que la tristeza o la desmotivación al preferir tareas mentales más fáciles. El estudio comparó a personas con trastorno depresivo mayor y participantes sanos mediante pruebas de esfuerzo cognitivo y recompensas. Aun con capacidad técnica similar, el cerebro agotado percibe el esfuerzo futuro como algo demasiado costoso que no compensa la recompensa. Los expertos aclaran que posponer tareas difíciles no siempre se debe a pereza o tristeza, sino a un ajuste de recursos por cansancio.

Hay días en los que abrir un correo complicado, empezar un informe o enfrentarse a una tarea que exige pensar parece costar el doble. No necesariamente porque uno esté triste o desmotivado, sino porque siente que no le queda batería. Una nueva investigación en psiquiatría apunta precisamente a esa diferencia: la fatiga puede hacer que una persona prefiera tareas más fáciles aunque su estado de ánimo no haya empeorado en la misma medida.

El estudio analizó a 18 adultos con trastorno depresivo mayor y 26 participantes sanos. Todos tuvieron que elegir repetidamente entre realizar una tarea mental sencilla a cambio de una recompensa pequeña o enfrentarse a otra más exigente para obtener más dinero.

La tarea difícil no era una metáfora. Los participantes realizaban ejercicios de memoria de trabajo del tipo n-back, en los que debían recordar si una letra coincidía con otra mostrada uno, dos, tres o cuatro pasos antes. Cuanto mayor era el nivel, mayor era el esfuerzo mental necesario.

Los investigadores esperaban que las personas con depresión mostrasen menos disposición a asumir ese esfuerzo, algo que efectivamente ocurrió. Pero cuando analizaron qué síntomas explicaban mejor esa conducta apareció el resultado más interesante: la fatiga pesaba más que el ánimo deprimido.

Un esfuerzo demasiado caro

Las personas con depresión escogieron con mayor frecuencia la opción de menor esfuerzo y menor recompensa que el grupo sano.

Sin embargo, no parecía deberse a que fueran incapaces de hacer las tareas difíciles. Ambos grupos tuvieron una precisión similar y valoraron de forma parecida cuánto esfuerzo requería cada nivel. La diferencia apareció al decidir si merecía la pena afrontarlo.

Para separar mejor los síntomas, el equipo utilizó cuestionarios de depresión y fatiga y extrajo dos componentes distintos: uno relacionado con cansancio físico y cognitivo y otro más asociado con tristeza, desánimo y pérdida de interés social. La fatiga fue la que mostró una relación más fuerte con la elección de las tareas fáciles.

Dicho de otra manera: cuando alguien se sentía más agotado, el esfuerzo mental futuro parecía adquirir un precio mayor. Una recompensa más alta podía dejar de compensar si para conseguirla había que enfrentarse a algo cognitivamente exigente. Y eso ayuda a matizar una idea bastante cotidiana.

Ver a alguien posponer una tarea difícil puede interpretarse rápidamente como pereza, falta de interés o incluso tristeza. Pero los resultados sugieren que sentirse fatigado puede modificar por sí mismo la forma en la que valoramos cuánto merece la pena esforzarnos.

No es la primera investigación que encuentra una conexión entre cansancio y decisiones relacionadas con el esfuerzo.

Un trabajo anterior con adultos sanos obligó a los participantes a realizar durante dos horas una actividad mental exigente. Después comprobó que el deterioro de su rendimiento producido por la fatiga se relacionaba con una mayor tendencia a evitar tareas cognitivamente demandantes. Curiosamente, la sensación subjetiva de “estar cansado” no siempre coincidía exactamente con esa conducta.

Eso apunta a que la fatiga es más compleja de lo que parece.

Una persona puede sentirse agotada y continuar funcionando razonablemente bien; otra puede empezar a reducir el esfuerzo antes incluso de identificar claramente que está cansada. El cerebro parece ajustar cuánto está dispuesto a invertir según los recursos que cree tener disponibles.

Un estudio más reciente con 32 personas con depresión y 30 adultos sanos volvió a encontrar algo parecido: los participantes con depresión rechazaban con mayor frecuencia aquellas opciones que combinaban mucho esfuerzo y poca recompensa, y una mayor fatiga se asociaba con una menor disposición a asumirlas.

Eso no significa que cualquier adulto que evite una tarea complicada esté sufriendo un problema psiquiátrico.

El estudio principal es pequeño y se diseñó específicamente para investigar el trastorno depresivo mayor. Tampoco demuestra que descansar una tarde vaya a cambiar automáticamente todas nuestras decisiones.

Pero sí deja una idea interesante: tristeza y agotamiento no son intercambiables.

Uno puede no sentirse especialmente triste y, aun así, experimentar cada tarea difícil como si hubiera aumentado varios peldaños de dificultad. Y quizá por eso, algunos días, la opción sencilla resulta repentinamente mucho más atractiva.

No siempre es que la recompensa haya perdido valor. A veces, simplemente, el esfuerzo parece costar demasiado cuando la cabeza ya llega cansada.