La psicología sugiere que los adultos que dan las gracias con un regalo no incomodan, sino que tienen mejores relaciones

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio liderado por el psicólogo Joel Wong en la Universidad de Indiana revela que agradecer con hechos o regalos fortalece más las relaciones que hacerlo solo con palabras. Las acciones de agradecimiento generan una asociación más positiva con el bienestar psicológico y la conexión social al requerir mayor tiempo, planificación y dedicación. Los expertos recomiendan personalizar los gestos teniendo en cuenta los gustos, necesidades o aficiones de la otra persona, en lugar de priorizar regalos ostentosos. El objetivo principal de la gratitud debe ser reconocer el valor de quien nos ayuda y hacer que se sienta apreciado, lo que a su vez favorece el bienestar propio.

Dar las gracias no siempre consiste en pronunciar dos palabras o escribir un mensaje cariñoso. En ocasiones, los gestos concretos transmiten mejor el agradecimiento y contribuyen a construir relaciones personales más sólidas.

Así lo plantea Joel Wong, psicólogo de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, en un artículo publicado en Psychology Today. El investigador sostiene que las acciones de agradecimiento pueden aportar beneficios que van más allá de las palabras.

Una investigación publicada en mayo de 2026 en The Journal of Positive Psychology analizó precisamente estas diferencias. Wong y sus colaboradores estudiaron dos formas de expresar gratitud: verbalmente, mediante palabras o notas, y conductualmente, a través de regalos, favores o acciones recíprocas.

Para investigar ambas formas de agradecimiento, los científicos desarrollaron una escala que permitía distinguirlas y analizaron las respuestas de dos muestras de adultos estadounidenses, una de ellas formada por estudiantes universitarios de diferentes grupos raciales.

Los resultados mostraron que expresar gratitud mediante palabras y hacerlo a través de acciones son comportamientos relacionados, pero diferentes. Algunas personas recurren más a las expresiones verbales, mientras que otras prefieren demostrar su agradecimiento con hechos.

Expresión de gratitud

El equipo también examinó la relación entre ambas formas de gratitud y tres aspectos: el bienestar psicológico, la conexión social y la disposición a responder a las necesidades de los amigos cercanos.

Aunque inicialmente las dos formas de agradecimiento se relacionaron positivamente con estos resultados, el análisis estadístico posterior reveló una diferencia importante. Cuando los investigadores tuvieron en cuenta ambos comportamientos simultáneamente, solo las acciones mantuvieron esa asociación positiva.

Según Wong, una posible explicación es que los gestos requieren más dedicación que las palabras. Elegir un regalo adecuado, organizar una ayuda o corresponder a un favor exige atención, planificación y consideración hacia la otra persona.

Además, estos comportamientos pueden transmitir una apreciación más tangible. Cuando alguien comprueba que otra persona se ha tomado la molestia de agradecerle con un gesto significativo, puede sentirse más valorado, reforzando así el vínculo entre ambos.

El psicólogo no propone dejar de dar las gracias verbalmente. Su investigación sugiere que conviene prestar más atención a las acciones, sin olvidar que las palabras también tienen valor a la hora de reconocer lo que alguien ha hecho por nosotros.

Para que estos gestos resulten significativos, Wong recomienda pensar en las preferencias de quien recibe el agradecimiento, en lugar de elegir algo que nos gustaría recibir a nosotros mismos. La clave está en personalizar la respuesta.

Esto implica recordar detalles que la otra persona haya compartido, como sus aficiones, sus necesidades o sus gustos. Si no sabemos qué podría apreciar, preguntar directamente también puede ayudar a encontrar una manera adecuada de corresponder.

El investigador recuerda que devolver un favor no significa imitarlo exactamente. Si alguien nos invita a comer, por ejemplo, no tenemos por qué cocinar para esa persona: podemos agradecerlo de otra forma que le resulte útil o agradable.

También aconseja cumplir las promesas, priorizar los detalles personalizados frente a los regalos espectaculares y acompañar, cuando sea posible, los gestos con palabras que expliquen por qué agradecemos lo ocurrido.

En última instancia, Wong subraya que la gratitud no debería buscar únicamente hacernos sentir mejor. Su propósito principal es reconocer el valor de quienes nos ayudan y conseguir que se sientan apreciados. Centrarnos en los demás también puede favorecer nuestro bienestar y reforzar nuestras relaciones.