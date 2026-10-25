Una pareja de jubilados busca voluntarios en Cádiz para vivir gratis en su casa rural a cambio de cuidar 30 gatos 3 horas al día

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una pareja de jubilados ingleses en Conil de la Frontera busca un voluntario para alojarse gratis a cambio de ayudar con unos 35 gatos de rescate. La oferta exige una estancia mínima de un mes y una dedicación media de tres horas diarias que incluye el cuidado animal, tareas del hogar y colaborar con sus dos nietos. A cambio del trabajo, que no es remunerado, los anfitriones ofrecen comida, alojamiento en una casa en el jardín con piscina y bicicletas para ir a la playa.

Vivir durante varias semanas cerca de la costa de Cádiz sin pagar alojamiento puede sonar demasiado bien para ser verdad. Pero una pareja de jubilados instalada en el campo, a pocos kilómetros de Conil de la Frontera, ha publicado una oferta de voluntariado con una condición bastante peculiar: ayudar a cuidar de alrededor de 35 gatos y colaborar algunas horas al día con las tareas de la finca.

La propuesta aparece en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con familias, proyectos y pequeños negocios que ofrecen alojamiento y, en algunos casos, comida a cambio de ayuda durante unas horas.

Los anfitriones son Jackie y Richard, una pareja inglesa que vive en una finca de aproximadamente media hectárea situada a unos siete kilómetros de Conil. Jackie participa desde hace años en el rescate de gatos abandonados de la zona y fundó una asociación benéfica dedicada precisamente a su cuidado.

En la propiedad viven alrededor de 35 felinos, mientras que los más jóvenes o aquellos que todavía esperan adopción permanecen en espacios acondicionados para ellos. La pareja también participa en campañas de esterilización de gatos callejeros con el objetivo de reducir nuevas camadas sin hogar.

Alojamiento y comida

El perfil que buscan es bastante concreto. La oferta está dirigida preferentemente a personas mayores de 26 años y la estancia mínima es de aproximadamente un mes, aunque los anfitriones valoran especialmente a quienes puedan quedarse seis semanas o más. La plaza está planteada para una sola persona y no para familias completas.

Las tareas principales giran alrededor de los animales. Hay que colaborar con la alimentación y el cuidado cotidiano de los gatos, comprobar que los espacios estén limpios y ayudar en las pequeñas rutinas que implica convivir con varias decenas de ellos.

Pero el voluntariado no consiste exclusivamente en cuidar animales.

Algunas tardes a la semana también se pide ayuda con los dos nietos de los anfitriones, que son bilingües en español e inglés. A ello pueden sumarse recados ocasionales y alguna colaboración sencilla en la cocina o con preparaciones de repostería.

Según el anuncio, la parte principal de la jornada se concentra aproximadamente entre las 9.00 y las 11.00 de la mañana, a lo que se añade alrededor de una hora algunas tardes.

Eso sitúa la dedicación habitual en torno a las tres horas diarias, aunque las experiencias publicadas por antiguos voluntarios indican que algunos días el trabajo puede prolongarse algo más, por ejemplo hasta el mediodía o con una segunda ronda para alimentar a los animales al final de la tarde. A cambio, Jackie y Richard ofrecen alojamiento y comida.

El voluntario duerme en una pequeña casa situada en el jardín de la finca y comparte el baño con otra persona. También dispone de wifi, ropa de cama y toallas, bicicletas para moverse por los alrededores y acceso a la piscina de la propiedad. La ubicación es otro de los atractivos.

La finca se encuentra en el entorno rural de Conil de la Frontera, uno de los municipios turísticos más conocidos de la costa gaditana. Según la descripción de la oferta, la playa queda aproximadamente a diez minutos en coche o unos veinte minutos en bicicleta. Tener vehículo propio puede resultar cómodo, aunque no figura como imprescindible.

La propuesta encaja en un modelo de viaje cada vez más conocido: en lugar de alquilar una vivienda durante varias semanas, el visitante intercambia unas horas de trabajo diario por alojamiento. Eso sí, no se trata de un empleo remunerado.

Workaway funciona mediante intercambios culturales y voluntariados, por lo que quienes estén interesados deben consultar las condiciones concretas del anfitrión y tener en cuenta que para contactar y presentar una solicitud es necesario utilizar la propia plataforma, que cuenta con una membresía de pago.

También conviene leer con atención las tareas antes de apuntarse.

Compartir finca con 35 gatos puede resultar especialmente atractivo para alguien aficionado a los animales, pero implica una rutina diaria de cuidados y limpieza. Y la ayuda con los niños significa que no todo el tiempo de colaboración estará dedicado a los felinos.

A cambio, la oferta permite pasar al menos un mes en una zona rural próxima a algunas de las playas más conocidas de Cádiz sin asumir el coste habitual de alojamiento y alimentación.

Una fórmula poco convencional para vivir cerca de Conil: unas tres horas de ayuda al día, decenas de gatos alrededor y una pequeña casa en el jardín como hogar temporal.